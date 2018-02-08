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12:00, 08 февраля 2018

Сейм Латвии дал старт инициативе Минобрнауки по переводу школьного образования на латышский язык

Законопроект принимается на фоне протестов русскоязычного населения республики. На сегодняшнем заседании документ поддержали 66 депутатов. 21 выступил против. Реформа одобрена пока только в предварительном чтении. Теперь ее должна рассмотреть профильная комиссия по образованию, науке и культуре. После этого законопроект будет представлен в парламент для окончательного утверждения и на подпись президенту. Реформа касается школ нацменьшинств. Предполагается, что они должны перейти на преподавание большинства предметов на государственном языке. Не смотря на то, что порядка 40% населения страны говорят по-русски, этот язык предполагается оставить только для отдельных дисциплин, таких как «русский язык и литература», а также «связанных с культурой и историей».
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Защитники русских школ провели несколько многотысячных акций. Сегодня у здания парламента также собралось более ста человек. Как отмечает радио Baltkom, основную массу протестующих составляют люди старшего поколения, молодежи мало. Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Полный перевод на обучение на латышском языке закончится к 2021 году.

Комментарии

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danko_cuka 08 февраля 2018 | 12:04

Фашиноиды. А где клоклотролли?

her 08 февраля 2018 | 12:06

Сейм Латвии дал старт инициативе Минобрнауки по переводу школьного образования на латышский язык
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Назарбай уже подтерся русским языком, Путин промолчал. Теперь латыши подотрутся, "патриотические" тряпки опять промолчат. Ребята-"патриоты", а на хрен вы вообще нужны, какой от вас толк? :-)

danko_cuka 08 февраля 2018 | 12:08

her: рубята:»колопрази!» Первая пришла. Гы

oo0oo 08 февраля 2018 | 12:09

Никому не нужен этот захолустный чухонский язык!) Зачем мусорить голову и портить произношение? Русский и английский - вот языки, действительно необходимые населению Латвии!

her 08 февраля 2018 | 12:16

oo0oo: Русский и английский - вот языки, действительно необходимые населению Латвии!
--------------
Чувак, выкинут они русский язык из обращения, как это сделал Назарбай. И путин промолчал. И ты промолчал. И сейчас промолчишь. Вы не патриоты, а тряпки. :-)

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:26

Лабусам придется изучать русский язык тайно. ивропейгейские туристы ездят в шпротляндию неохотно, приходится стучать копеечку за счет российских туристов. Без знания русского особо много не заработаешь.

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:39

oo0oo: Без знания латышского языка , выпускник русской школы не устроится на работу даже дворником или продавцом , тем более на работу с документами , не поступит в ВУЗ , одна дорога в барыги или в бомжи

sagen 08 февраля 2018 | 12:57

oo0oo: может и России припасть к истоками и перевести обучение на монгольский язык. А лучше сразу на китайский, чтобы два раза не ходить.

skolzki 08 февраля 2018 | 12:12

her: Дороги в Латвии с фотографиями , это тем кто сомневается , что они разбитые и верхний слой ни разу не снимался со времен СССР ))))))))))))))))))))))))) Дороги в Латвии: фото, описание – автомобильные дороги Латвии
https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=15576
Лучше русский язык конечно тогда подремнтировать , чем латышские убитыке дороги )))

tvitov66 08 февраля 2018 | 12:13

her: страшные и ужасные латвийцы заставляют граждан Латвии получать бесплатное (за гос. Латвийский счет) образование на латвийском языке ...УЖАС! Это вам не нападки на могучий русский язык на(в) Донбассе

skolzki 08 февраля 2018 | 12:22

tvitov66: Flag of Austria.svg Австрия — закон об использовании хорватского, венгерского и словенского языков в администрации и топографических указателях ряда общин принят на федеральном уровне[1] Flag of Belgium (civil).svg Бельгия[5]
Брюссельский столичный регион — французский, нидерландский ОТКРОЮ ВИКИПЕДИ И ТАМ УВИДИШЬ УЖАСНОЕ , СОТНЯ СТРАН С РАЗНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ )))))))))))))) лень копировать ))))

kit07_12 08 февраля 2018 | 12:29

tvitov66: //страшные и ужасные латвийцы заставляют граждан Латвии получать бесплатное (за гос. Латвийский счет) образование на латвийском языке ...УЖАС! //

Ну, во-первых, язык не латвийский, а латышский. Латвийское государство. Разница такая же, как между русским и российским, но неполживцам безграмотность простительна.
Во-вторых, позвольте поинтересоваться, а как ЗАСТАВЛЯЮТ ПОЛУЧАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ в вашем пассаже вяжется со стандартами ЕС касательно уважения прав нац. меньшинств, кои Латвия как член ЕС вроде бы обязалась соблюдать? Закроет ЕС на это глазки, как на прочие шалости прибалтов, как Вы думаете?

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:14

danko_cuka: Настоящие фашисты , возле парламента Латвии проходит митинг и никакие омоновцы, латгвардии и менты их не пихают в автозаки , натуральный беспридел , не то что в России !!! В Латвии даже можно митинговать и пикетировать у резиденции президента , в центре города у думы и сейма , это же откровенный фашизм !!!! Путина на их митингующих нет , он бы им показал как возмущаться

kit07_12 08 февраля 2018 | 12:32

zztop1960: //Настоящие фашисты , возле парламента Латвии проходит митинг и никакие омоновцы, латгвардии и менты их не пихают в автозаки , натуральный беспридел , не то что в России !!! //

Ну так в России татарам, например, не запрещают получать образование на их родном татарском языке? Не закрывают в Татарстане татарские школы, не заставляют их переходить в обязательном порядке на русский?

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:42

kit07_12: Татары коренной народ РФ с автономией , русские в Латвии приезжие мигранты

cobakin 08 февраля 2018 | 12:10

Законное право самостоятельного государства иметь гражданское население говорящего на государственном .

kit07_12 08 февраля 2018 | 12:34

cobakin: //Законное право самостоятельного государства иметь гражданское население говорящего на государственном . //

Увы, право незаконное. Латвия все же не Каклопапуасия, как член ЕС обязана соблюдать европейские стандарты по уважению прав нац. меньшинств, в том числе их право получать образование на родном языке.

mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 12:11


Для прибалтийских стран наследие в виде старых совков является тяжёлой обузой, доставшейся им от сталинской оккупации.

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:19

mikhail_spb_: Так на митингах в защиту русских школ , обычно собираются старые бабки-интерфронтовки с плакатами " Хочу учится на русском языке"

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 12:12

То есть русский язык и литература все-таки преподаются.

(комментарий скрыт)

zkotor 08 февраля 2018 | 12:16

И это правильно, а долбо..ам давно уже пора выучить язык страны пребывания, за двадцать то лет с гаком или уе..ть в высокодуховную, пытающуюся прогнуть всех под себя не имея к этому ровным счётом ничего кроме тупой наглости

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:21

История это уже проходила - обыкновенный фашизм.
И чем этот фашизм заканчивается - тоже все хорошо знают!

demokrat62 08 февраля 2018 | 12:34

vor_mbh_xa_xa: Причем здесь фашизм придурок ?? Как можно жить в чужой стране и не знать язык этой страны ?? Собирайте чемоданы и бегом в Россию тогда.

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:42

В Латвии можно было бы разрешить изучать латышский язык как иностранный, по выбору. Вместо английского или французского, например. Тогда бы никаких протестов не было бы. А так - чистый фашизм. Впрочем, в Латвии давно проходят марши недобитых фашистов.

vaka257 08 февраля 2018 | 12:18

А чего не поехать в Россию и там получить образование на русском языке?...В России не преподают же на латышском...Почему в Лондоне русскоязычные не выходят и не требуют,а там русских на миллионы счёт идёт?...

piter_ug 08 февраля 2018 | 12:24

//Сегодня у здания парламента также собралось более ста человек.//

Надеюсь, они не просто стояли, а занимались по взятым с собой учебникам латышского языка?

belovnikita 08 февраля 2018 | 12:24

Надеюсь сруские, которые за десятки лет не смогли выучить язык страны где кучеряво живут, быстренько эмигрируют в лишнехромосомию? Или это дерьмо с уютной Латвии на расейку и пинками не выгонишь?

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:25

" многотысячные акции" ???? Что за бред тут написали ? От силы пару сотен пенсионеров выходили на митинги

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:32

zztop1960: "многотысячные митинги" https://www.youtube.com/watch?v=jArMRkMYcKM

amanzhol_lt 08 февраля 2018 | 12:28

Молодцы! Храни Господь Латвию!

demokrat62 08 февраля 2018 | 12:36

Интересно,а почему в Англии русские не протестуют,что там обучения нет на русском ?? Ну пусть выйдут к Английскому парламенту и потребуют это.

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