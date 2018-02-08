Сейм Латвии дал старт инициативе Минобрнауки по переводу школьного образования на латышский язык

Законопроект принимается на фоне протестов русскоязычного населения республики. На сегодняшнем заседании документ поддержали 66 депутатов. 21 выступил против. Реформа одобрена пока только в предварительном чтении. Теперь ее должна рассмотреть профильная комиссия по образованию, науке и культуре. После этого законопроект будет представлен в парламент для окончательного утверждения и на подпись президенту. Реформа касается школ нацменьшинств. Предполагается, что они должны перейти на преподавание большинства предметов на государственном языке. Не смотря на то, что порядка 40% населения страны говорят по-русски, этот язык предполагается оставить только для отдельных дисциплин, таких как «русский язык и литература», а также «связанных с культурой и историей».

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Защитники русских школ провели несколько многотысячных акций. Сегодня у здания парламента также собралось более ста человек. Как отмечает радио Baltkom, основную массу протестующих составляют люди старшего поколения, молодежи мало. Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Полный перевод на обучение на латышском языке закончится к 2021 году.