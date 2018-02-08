Бермудские острова стали первым в мире государством, отменившим легализацию однополых браков
Губернатор Джон Рэнкин пояснил, что таким образом пытается найти равновесие между разными политическими силами в стране. Ранее местный парламент принял законопроект, отменяющий легализацию гей-браков после того, как большинство жителей Бермудских островов на референдуме высказались за это. В качестве альтернативы ЛГБТ-сообществу предложили оформлять партнёрство, пишет The Guardian.
Комментарии11
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ollega_4 08 февраля 2018 | 11:38
Ну наконец-то у людей начали вставать мозги на место!
lavrovii_lis 08 февраля 2018 | 12:21
Просто на местном их наречии "бер" значит "нет".
nelibermot15 08 февраля 2018 | 12:23
От таких новостей хомячкам бермудорно на сердце и бермудно на душе
tremens_delirium 08 февраля 2018 | 11:40
Надо было просто постепенно вводить.
Сперва разрешить браки с животными, а потом уж и гомо.
ivorytower 08 февраля 2018 | 11:46
Т.е. чеченским геям путь на Бермуды теперь заказан?
prorab1 08 февраля 2018 | 11:50
ivorytower: Интересно. А санкции США будут?
polsan 08 февраля 2018 | 11:51
Рано или поздно, такое должно было случиться.
Толерантность - улица с двухсторонним движением.
Попам и коммунистам тоже стоит задуматься о своей "невероятной необходимости" для развития цивилизации в целом!
Идеи которые не могут быть претворены в жизнь на протяжении столетий стоит причислять к мифическим услугам и брать с них налог как с частных предпринимателей! )
wrongway1 08 февраля 2018 | 11:51
Бермудский триугольник..----муж ,жена и кое-что
sg68g 08 февраля 2018 | 12:09
Вот это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
А что случилось то? Пидарасы стали в треугольнике пропадать?
strelets19 08 февраля 2018 | 12:30
Не весь мир ещё сошёл с ума. Вот придёт Собчак, у нас тоже пи....ов узаконит.
polsan 08 февраля 2018 | 12:42
strelets19: а тебе то чего боятся или думаешь, что офигенную работу тут на сайте за 11,80 потерять можешь?! ))