Бермудские острова стали первым в мире государством, отменившим легализацию однополых браков

Губернатор Джон Рэнкин пояснил, что таким образом пытается найти равновесие между разными политическими силами в стране. Ранее местный парламент принял законопроект, отменяющий легализацию гей-браков после того, как большинство жителей Бермудских островов на референдуме высказались за это. В качестве альтернативы ЛГБТ-сообществу предложили оформлять партнёрство, пишет The Guardian.