В канун открытия зимней Олимпиады КНДР провела масштабный военный парад
Торжественное шествие стало неожиданностью для иностранных СМИ, так как традиционно Пхеньян проводит его на полтора месяца позже. О военном параде в столице КНДР пока сообщило лишь правительство Южной Кореи. Никакой трансляции в северокорейских СМИ не велось, иностранных журналистов на праздник, вопреки обыкновению, не пригласили. Официально Пхеньян приурочил парад к годовщине основания регулярной армии страны – знаменательная для корейцев дата действительно отмечается 8 февраля. Однако прежде в этот день никаких громких акций в стране не проводилось. Главное торжественное шествие ежегодно проходит 25 апреля. В этот день Ким Ир Сен организовал первый партизанский отряд.
Почему же северокорейские власти решили «побряцать оружием» именно сейчас – за день до открытия Олимпиады? Многие эксперты считают это решение политически мотивированным. Тогда как в самом Пхеньяне заявили, что любая страна мира отмечает подобные праздники с помпой. По некоторым данным в параде приняли участие более 10 тысяч военных.
Комментарии14
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skolzki 08 февраля 2018 | 11:38
А где десять амерских флотов ???? аааа трусишки амеры пукнули и спрятались от Ына? ...За то бравые украинские диванные стец войска вместе с белохомячковыми ничего не боятся и по каманде фас растерзают Ына как тузики грелку)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gen_sko 08 февраля 2018 | 11:39
Ким Чен Ын тролит Трампа ?
dorin1987 08 февраля 2018 | 11:42
gen_sko: Скорее ведет себя, как кот, которому нечем заняться.
patt 08 февраля 2018 | 11:46
gen_sko: Масштабные военные парады позволяют себе только государства чувствующие свою кончину, как говорится. перед смертью не надышишься!
Раша КНДР Иран, пальцев на одной руке хватит, чтоб перечислить страны изгои.
huyt 08 февраля 2018 | 12:24
gen_sko: Диктатор-людоед Ын не унимается. Но наверно не учил историю. Ведь преступники-диктаторы всегда плохо заканчивали.
ha12raz 08 февраля 2018 | 11:42
Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит.
Сколько фюреров ни корми, они всё воевать лезут.
specsalos 08 февраля 2018 | 11:43
КНДР ну прямо как Россия!
Страна изгой.
Президент диктатор и самозванец.
Экономики нет.
Спорта нет.
Жизненный уровень в жопе.
А зато у нас много танков и пушек! Вот!
wrongway1 08 февраля 2018 | 12:01
specsalos: планета "шелезяка"
gregor 08 февраля 2018 | 11:45
В канун открытия зимней Олимпиады КНДР провела масштабный военный парад
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Это же надо ,каков менталитет ..... , просто удивительно ,как всё совпадает у социально близких по маразму ,и неадеквату ....... просто удивительно показательно .
Один в один социальные близнецы режимов одобрямсов .
avp235 08 февраля 2018 | 11:46
Это парад в поддержку северокорейских участников олимпиады. Если северокорейские спортсмены не победят, будете иметь дело с Корейской народной армией - Чосон инмингун.
trans 08 февраля 2018 | 11:53
Очередная показушка от жирненькго Ына - марш его полуголодных солдат.
tks 08 февраля 2018 | 12:12
Чучхеист и Стерхозавр близнецы и братья по бряцанию оружием и упоротости идеологии...
zkotor 08 февраля 2018 | 12:18
У дебильных недоразвитых всё кончается парадом с милитаристскими истериками, не только Сев.Кореи касается
vvs7651 08 февраля 2018 | 12:35
Подумаешь - Олимпиада!
Путин в Волгограде в честь себя (своего переназначения) не только парад устроил. И деток на колени поставил.