В канун открытия зимней Олимпиады КНДР провела масштабный военный парад

Торжественное шествие стало неожиданностью для иностранных СМИ, так как традиционно Пхеньян проводит его на полтора месяца позже. О военном параде в столице КНДР пока сообщило лишь правительство Южной Кореи. Никакой трансляции в северокорейских СМИ не велось, иностранных журналистов на праздник, вопреки обыкновению, не пригласили. Официально Пхеньян приурочил парад к годовщине основания регулярной армии страны – знаменательная для корейцев дата действительно отмечается 8 февраля. Однако прежде в этот день никаких громких акций в стране не проводилось. Главное торжественное шествие ежегодно проходит 25 апреля. В этот день Ким Ир Сен организовал первый партизанский отряд.

Почему же северокорейские власти решили «побряцать оружием» именно сейчас – за день до открытия Олимпиады? Многие эксперты считают это решение политически мотивированным. Тогда как в самом Пхеньяне заявили, что любая страна мира отмечает подобные праздники с помпой. По некоторым данным в параде приняли участие более 10 тысяч военных.