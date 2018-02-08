Президент Турции выразил Владимиру Путину соболезнования из-за гибели лётчика в Сирии
Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России. Напомним, Су-25 был сбит 3 февраля над зоной деэскалации Идлиб, где проводят свою операцию турецкие вооружённые силы. Согласно официальным сообщениям, лётчик успел катапультироваться, на земле принял бой, в ходе которого подорвал себя гранатой. Роману Филиппову посмертно присвоили звание Героя России. Сегодня он будет похоронен в Воронеже.
Комментарии15
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gonduras_on_kolima 08 февраля 2018 | 11:36
Ахаха!
Троллинг 80-го уровня!
russkie_za_sverjenie 08 февраля 2018 | 11:40
gonduras_on_kolima: То есть не семье выразил соболезнование, а тому, кто послал летчика на убой?
А о том, что турки сами в ад отправили путинского летуна, фюрер решил промолчать)) Типа забыли. Мол, подох и х... с ним. Мы лучше туркам скидку на газ дадим.
lager23 08 февраля 2018 | 11:44
имейте совесть! Турки оплатили долг помидорами...
chubuk 08 февраля 2018 | 11:41
gonduras_on_kolima: Нац лидеру - его же лаптем )))
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 11:45
chubuk: russkie_za_sverjenie: gonduras_on_kolima:
Выражаю Облому, Минёру и Гавнобородому соболезнования из-за гибели лётчика в Сирии
gregor 08 февраля 2018 | 11:37
Президент Турции выразил Владимиру Путину соболезнования из-за гибели лётчика в Сирии
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И засунул очередной нож в спину .
А мы ему С-400 продали ..., что бы не промахивался и в очередной раз .
mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 11:38
На этот раз эрдогашка выразил соболезнования нацлидеру быстрее, чем "извинился" в прошлый раз за сбитый беззащитный росбомбардировщик.
sab171 08 февраля 2018 | 11:57
mikhail_spb_: между собой они очень вежливые, ну прям как на восточном базаре: самолет-извинение, летчик-помидоры,с300-пляжи,приезд в рф-строители, самолет с летчиком-соболезнование, все по словарю автократии.
lager23 08 февраля 2018 | 11:42
Цель оправдывает средства, именно для прорыва международной изоляции путен и полез в Сирию.... и результат налицо - позвонил Эрдоган!
ihtiostega 08 февраля 2018 | 11:48
lager23: Не понимаю,как на фоне всей этой эрдогановской политики,местная "патриотня" не любит Нетаньяху или Трампа....♨⛲
belovnikita 08 февраля 2018 | 11:47
Еще надо было ящик помидорок, недомерку с подворотни, выслать :-)
grossalex022018 08 февраля 2018 | 11:47
Вот просто красота неописуемая. Через Итлиб турки гонят технику и живую силу на подавление курдов. Всю дорогу турки поддерживали часть местных формирований. Российский пилот погиб с сражении с кем? Ну не курды его сбили.
Что ж получается - Извени Вован- ребята погорячились !!!
kondrakr 08 февраля 2018 | 11:50
Ой, жжёт, Эрдоганушка. Ему надо было ещё приписать: "боюс-боюс за помидоры"
cobakin 08 февраля 2018 | 11:54
Опять нож в спину ....
У Путина наверное вся задница в дырках от турецких ножей.
platonnekafrin 08 февраля 2018 | 12:02
- Шо, опять!?
- Рейтинг не помял?
- Да шо ему сделается?!
- Ну ты это заходи, если что...