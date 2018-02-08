Президент Турции выразил Владимиру Путину соболезнования из-за гибели лётчика в Сирии

Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России. Напомним, Су-25 был сбит 3 февраля над зоной деэскалации Идлиб, где проводят свою операцию турецкие вооружённые силы. Согласно официальным сообщениям, лётчик успел катапультироваться, на земле принял бой, в ходе которого подорвал себя гранатой. Роману Филиппову посмертно присвоили звание Героя России. Сегодня он будет похоронен в Воронеже.