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11:31, 08 февраля 2018

Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык

Пока речь идёт о передаче поправок к законам в специальную комиссию парламента. После этого документ будет представлен для окончательного утверждения. Утром у здания сейма в Риге прошёл митинг протеста. Участники манифестации держали плакаты с надписями «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств – латвийское богатство». В акции приняли участие более ста человек.

Комментарии

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gregor 08 февраля 2018 | 11:42

Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык
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А дума России проголосовал за перевод школьного образования в России на русский язык . И чо ?

wrongway1 08 февраля 2018 | 11:43

gregor:
чо..чо...везде враги...срочно ставить "искандэры"

prorab1 08 февраля 2018 | 11:52

wrongway1: Имеют право. Нам какое дело до этого? Им лучше сразу переводить обучение на английский.

oo0oo 08 февраля 2018 | 12:06

Никому не нужен этот захолустный чухонский язык!) Зачем мусорить голову и портить произношение? Русский и английский - вот языки, действительно необходимые населению Латвии.

ivorytower 08 февраля 2018 | 11:52

Лабусам придется изучать русский язык тайно. ивропейгейские туристы ездят в шпротляндию неохотно, приходится стучать копеечку за счет российских туристов. Без знания русского особо много не заработаешь.

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:06

ivorytower: В Латвии молодёжь говорит на трёх языках- латышском, русском и английском

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:30

zztop1960: Не знаю, как на английском, но на русском с трудом. Скоро и этот ручеек иссякнет.

varlam59 08 февраля 2018 | 12:01

wrongway1: А что, эти... которые запрещают русский язык, наши друзья? С ними и без Искандеров можно легко разобраться, если что.

blahovdav 08 февраля 2018 | 12:08

varlam59: А что, эти... которые запрещают русский язык, наши друзья? С ними и без Искандеров можно легко разобраться, если что.\\\ А ты ведь, тварь нацистская.... Путлеровским свинкам тяжело понять, что в Латвии учиться должны на латвийском, в Украине-на украинском , а в Казахстане-на казахском?? Может путлеровская свинка ответит на простой вопрос:а сколь в Рашке украинских школ на несколько миллионов украинцев, которые там живут и работают??

varlam59 08 февраля 2018 | 12:22

blahovdav: Это ты тварь нацистская. Только нацисты разрушают то что сложилось исторически и поднимают людей на протесты. В России нет никаких протестов связанных с языком, а в Латвии как видишь, есть. Там такие же нацистские твари это делают, как ты.

perestarok 08 февраля 2018 | 12:36

blahovdav: "Может путлеровская свинка ответит на простой вопрос:а сколь в Рашке украинских школ на несколько миллионов украинцев, которые там живут и работают??"

Вот присоединим часть Украины, что до Днепра и там будут украинские школы. Татарские же у нас есть.

varlam59 08 февраля 2018 | 11:59

gregor: Ничего общего. В России ни у кого нет проблем с русским языком. Это язык межнационального общения. При этом никто в России не запрещает одновременно учиться и на родном языке. А в Латвии откровенная дискриминация. Только полные идиоты-нацисты разрушают то, что сложилось и
провоцируя людей на протесты и возмущение. Ты не русский, и потому всегда против нас. Ну так и мы таких как ты не будем жаловать.

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 12:11

varlam59: Язык межнационального и любого другого общения в России матерный

varlam59 08 февраля 2018 | 12:24

kriimsdyk: Я таким не пользуюсь и тебе не советую. Хотя отматерить таких как ты нужное дело.

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:03

Ничего нового. Обыкновенный фашизм.

История это знает.

gregor 08 февраля 2018 | 12:20

vor_mbh_xa_xa:
Преподавание в России на русском это фашизм ?
Вряд ли .
Даже преподавание в Сирии на арабском ,это не фашизм .
Так же в Англии на английском .
А вот оккупация страны и навязывание преподавание языка оккупантов ,это фашизм ,если его можно так трактовать .
Преподавание в России на латышском языке это ..... ну не фашизм ,так идиотизм ,так точно . Так же как и в Латвии преподавать ,,,на ..скажем корейском или китайском или русским или узбекском ...языке ,а не латышским .
Но каждый индивидуум понимает в меру своей воспитанности и количества IQ в головке , и в качестве дорог в стране обитания .
Там где нет дорог и нет друзей там и обыкновенно всё .

hastings 08 февраля 2018 | 11:43

надо бы защитить русскоговорящих Латвии...

pontifig 08 февраля 2018 | 11:50

hastings: и про русскоговорящих в Туркмении не плохо бы вспомнить,да вот пуй. Кишка тонка

varlam59 08 февраля 2018 | 12:17

pontifig: Русские в Туркмении просят помощи и протестуют как в Латвии?

perestarok 08 февраля 2018 | 12:39

varlam59: "Русские в Туркмении просят помощи и протестуют как в Латвии?"

В 90-е русские оттуда валом валили от избытка счастья.

pontifig 08 февраля 2018 | 12:42

perestarok: это те,кому повезло свалить..А вобщем,как видишь,их ужасная судьба пофигу не только власти,но и русскому народу

zztop1960 08 февраля 2018 | 11:59

hastings: Почему то в Европе нет государственных школ для арабов и других мигрантов , в России нет государственных школ для таджикских дворников , в Латвии русские такие же мигранты как арабы в Европе и таджики в России

varlam59 08 февраля 2018 | 12:28

zztop1960: Почему в Европе нет школ для арабов
===============
Вы действительно такой тупой, или прикидываетесь из-за русофобии? Нет ничего обего с мигрантами в Европе. В Прибалтийских странах исторически так сложилось, что русские там давно живут и разрушать это, могут только откровенные нацисты.
Получат протесты и недовольство.

serjio99 08 февраля 2018 | 12:12

hastings: "Надо бы защитить русскоговорящих в Латвии..."
--------
Верно. Для начала испытанные кадры послать - Стрелкова, Бородая... Эх, Рушилин уже занят. С бандеровцами как начал бороться, так и остановиться не может. Ему не до "айзсаргов". Но первым двум местные трактористы и рыбаки помогут. Разгонят латвийскую армию.

skolzki 08 февраля 2018 | 11:43

Бывшая первая леди Латвии, врач-эндокринолог Даце Сейсума рассказала о своем бедственном положении после развода с экс-президентом Андрисом Берзиньшем.«После развода я сама содержу себя на жалованье врача (эндокринолога)
Все легко посчитать: ставка за час 4,36 евро, в день получается чуть больше 12 евро после вычета налогов, за 20 рабочих дней — чуть больше 240 евро (около 17 тысяч рублей — прим. ред.). От меня лично ..Придурки недоэвропейские , вы бы лучше дороги в Латвии сделали бы , е моее ,после псковских трасс ровненьких и отремонтрованных вьезжаешь в недоэвропею и 150 км едешь по стиральной доске из хрен знает чего и только в 30 км от Риги дорога сделана , в сторону Дауговпилса такая же фигня ..просто жуть в Риги есть дороги в микрарайнах где не положен асфальт ..и ЭТО СТОЛИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ ??????????? ..писец русский язык конечно помешает тогда ))))))))))))))

vaka257 08 февраля 2018 | 11:46

skolzki: 4,36 евро в час ,а за день 12 евро- рабочий день меньше ТРЁХ часов?

prorab1 08 февраля 2018 | 11:54

vaka257: Прочтите внимательнее. 12 евро , это после налогов.

liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 11:55

vaka257: Специально для прокладок написано ведь: 12 евро после вычета налогов ;)

vaka257 08 февраля 2018 | 12:07

liberal_vulgaris: Уровень минимальной оплаты труда в Латвии регулируется сразу несколькими нормативными актами и в соответствии со статьей 61 местного закона «О труде» устанавливается Кабинетом министров страны. Ни одна латвийская компания не имеет права занижать работникам гарантированные ставки. Минимальная зарплата в Латвии в 2017 году составляет 380 евро в месяц, что на 10 евро больше чем в 2016 году.

Для сравнения аналогичная сумма (380 евро) зафиксирована в соседней Литве, а в третьей стране Прибалтики Эстонии показатель несколько выше – 470 евро. Среди других членов Евросоюза меньше чем в Латвии получают только в Болгарии и Румынии. А если говорить об экономических лидерах Европы, то минимальная зарплата в Германии равняется 1532 евро в месяц, а во Франции 1480,27 евро. То есть ставки в 4 раза выше.

varlam59 08 февраля 2018 | 12:03

vaka257: В прибалтийских странах половина населения уехало в другие страны на заработки, а оставшиеся в большинстве ностальгируют по СССР. Прибалтика в СССР была благополучным местом.

vaka257 08 февраля 2018 | 12:26

varlam59: Хватит врать, у меня родственники живут в Олайне.и я прекрасно знаю ,как там живут-через день общаемся по скайпу...Но распинаться здесь не собираюсь...

avp235 08 февраля 2018 | 11:54

skolzki: Что-то путаешь, любезный. Дороги в Латвии вполне себе приличные, и в Даугавпилс из Риги нормальная и Московское шоссе и в Риге дороги не плохие (я понимаю, что свинья везде грязи найдет). Вот в Псковской, дорога к границе - только для вездеходов. да и те плетутся кое-как.

skolzki 08 февраля 2018 | 12:02

avp235: Бугагаггага , дятел , ты по ходу лесом шел ... а не по дорогам , если ты латышские дороги считаешь нормальными ...особенно сравнивая их с ровненькими свеже отремонтриванными псковскими)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

avp235 08 февраля 2018 | 12:50

skolzki:
Каюсь, на прошлой неделе в Ригу не ездил, "свеже отремонтриванных" псковских еще не видел.

zztop1960 08 февраля 2018 | 12:03

skolzki: Минималка в Латвии 430 евро , 30 459. российских рубля

varlam59 08 февраля 2018 | 12:14

zztop1960: О, такая большая минималка, а прибалтийские страны наполовину опустели. Значит плохая жизнь дома. Выживают подрабатывая за границей. Отвратительно.

blahovdav 08 февраля 2018 | 12:14

skolzki: ..Придурки недоэвропейские , вы бы лучше дороги в Латвии сделали бы\\\ Путлеровская свинка может расскажет про уличные сортиры в школах и и про поедание блинов с говяных лопат??

sg68g 08 февраля 2018 | 11:44

Ну ладно. Просто примут закон шпротов. Лишаться не только транзита через свои порты и так уже нах никому не нужные, но и остатков туристов. Введут санкции также против российских бизнесменов, которые соберутся через шпротопорты что то там переправлять..
Из- всех туристов останутся только бравые вояки Наты. Только вопрос, все ли приебалтовские шлюхи платят налоги в казну?

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 11:48

Государство не обязано оплачивать любопытство школьников к другим наречиям.

prorab1 08 февраля 2018 | 11:56

kriimsdyk: А зачем латышским школьникам образование ? Работать на стройке , или официантом в Англии , хорошее образование не нужно. То же происходит и в хохляндии.

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 12:09

prorab1: а в Рашке петухов из говна лепить без образования никуда.

varlam59 08 февраля 2018 | 12:30

kriimsdyk: А ты почему крокодил ушастый до сих пор говоришь и пишешь на русском языке, если Россия для тебя "Рашка", а русские враги?

varlam59 08 февраля 2018 | 12:06

kriimsdyk - Нацистский крокодил.

gregor 08 февраля 2018 | 11:53

Я слышал ,что в Англии преподают на английском в школах .
А в России на русском .
В Латвии на латышском
А в Польше на польском .
В Беларуси решили отменить в школе преподавание на русском языке. Об этом заявил глава Министерства образования Беларуси Михаил Журавков.
Даже в палестине преподают на арабском .
В Израиле на иврите
Почему в Латвии должны на китайском в школе преподавать или на корейском ?
Что за бред и возмущения по этому поводу ?
Вот если в России в школе начнут преподавать на латышском ,я возмущусь .


varlam59 08 февраля 2018 | 11:55

Вот так провоцируют протесты и желание отделиться по примеру Крыма и Донбасса.
Тупоголовым: нельзя разрушать то, что сложилось и никого не будоражит.

alex_melnikov Алексей Мельников 08 февраля 2018 | 12:02

varlam59:

Почему так мало протестующих? 100 человек?

varlam59 08 февраля 2018 | 12:09

alex_melnikov: А почему у Яблока мало сторонников? Потому что оно
против русских. В Крыму игнорируете мнение и выбор почти двух миллионов человек. Яблоку это голосов избирателей не добавит.

mark60n 08 февраля 2018 | 12:22

alex_melnikov: Почему так мало народа выходит на митинги Яблока?Такое количество и погрешностью назвать трудно.

oldpartizan 08 февраля 2018 | 11:56

вот фошизды какие, на государственном языке преподавать хотят.

(комментарий скрыт)

serjio99 08 февраля 2018 | 12:02

Имеют право. А учить язык страны пребывания, тем более язык своей страны, надо. Хоть он и труден, принадлежит к иной языковой группе.

bazilgu 08 февраля 2018 | 12:03

Все те, кто в Латвии протестует против дискриминации почему-то в родимую Россию не рвутся уезжать. В проклятом Евросоюзе предпочитают жить.

stas_russkiy 08 февраля 2018 | 12:04

Не пойму. в чём проблема? Хотите учится на другом языке? Не вопрос, нанимайте частного учителя или организуйте частную школу. Или требуют учиться на любом желаемом языке нахаляву, а точнее за счёт государства?

Напомните, ка мне, сколько школ в Волгограде, где обучение ведётся на латышском языке, а на казахском, а на грузинском?...

varlam59 08 февраля 2018 | 12:12

stas_russkiy: Неужели непонятно, нельзя разрушать то, что сложилось исторически. Хотят протестов и недовольства? Получат.

alo0000 08 февраля 2018 | 12:20

Надо запретить преподавание на латышском языке. Пилотно - в Якутии.

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