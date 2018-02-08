ЧП произошло в одной из школ Перми

Одна из учениц распылила в здании неизвестное вещество. Шестеро детей госпитализированы. Число пострадавших может быть увеличено, передает ТАСС. С жалобами на плохое самочувствие к медикам стали обращаться ученики из соседнего класса. Других подробностей пока нет.