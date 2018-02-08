ЧП произошло в одной из школ Перми
Одна из учениц распылила в здании неизвестное вещество. Шестеро детей госпитализированы. Число пострадавших может быть увеличено, передает ТАСС. С жалобами на плохое самочувствие к медикам стали обращаться ученики из соседнего класса. Других подробностей пока нет.
Комментарии14
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svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 11:38
Резидент Италии, миллионер, журналист-подонок Соловьёв (по кличке вовА - 100 % дерьма) застёгнутый в чёрный френч, голова его сразу переходит в плечи, на Вестях-FM убедительно доказал, что устроившие поножовщину в школе были активными сторонниками Навального. Они родились, когда Навальный уже был теневым правителем России, воспитывались и выросли при режиме Навального, совершили преступление, пойдут в тюрьму и сдохнут в тюрьме при теневом режиме Навального.
vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:00
Подрастающее на навальщине поколение школяров-двоечников.
svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 12:18
vor_mbh_xa_xa:
Правильно, товарищ.
Главное - не впутывать в это грязное дело светлое имя Владимира Путина (слава ему!!!)
Он к этому не имеет никакого отношения.
ollega_4 08 февраля 2018 | 11:42
А мы в своё время в школе гидроперит посыпали кислым фиксажем. Такая классная дымовуха получалась, что даже иногда уроки срывались. А нам того и надо было! )))
wrongway1 08 февраля 2018 | 11:47
ollega_4: мы в унитаз дрожжи бросали.....а в водосточную трубу засовывали газеты и поджигали---красота гул стоял по всему зданию
ivfn 08 февраля 2018 | 11:49
ollega_4:
Школьники пермской школы 19 были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Как стало известно, в четверг, утром 8 февраля одна из учениц школы Закамска принесла на учебу духи. Пятиклассница распылила духи с концетрированным и неприятным запахом по классной комнате. Несколько человек почувствовали себя плохо. Вызыли скорую и МЧС.
А шуму то ,шуму.
Девчонка распылила в классе духи. А дальше так же как у вас ,все кинулись из класса. Только бы не учиться.
kriimsdyk 08 февраля 2018 | 11:50
ollega_4: там выделяется что-тот типа сероводорода по запаху. Кладешь все в спичечный коробок и быстро кидаешь в класс, а сам убегаешь.
svenik 08 февраля 2018 | 11:46
Рассыпали крысиную отраву - чтоб вождь не приехал и не целовал животики
ivfn 08 февраля 2018 | 11:47
svenik:
Мужик ,ты дурак????
noxepy_1488 08 февраля 2018 | 12:03
ivfn: Не, он укр.
vlabumur 08 февраля 2018 | 11:50
Сегодня, 8 февраля, в школу №19 в Закамске (район Перми) приехали 6 машин скорой помощи и одна пожарная машина.
. В минздраве сообщили, что шесть учащихся госпитализированы.
По предварительным данным инцидент произошел из-за того, что одна из учениц принесла в школу сильно пахнущие духи и разбрызгала их в классе.
wrongway1 08 февраля 2018 | 11:56
vlabumur:
афигенные..."духи"
vlabumur 08 февраля 2018 | 12:02
wrongway1: афигенные..."духи"
+++++++++++++++++++++++++
На Урале крепкие девчата.
sharukin 08 февраля 2018 | 11:57
Сразу Норд-Ост вспомнился...