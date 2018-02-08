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11:30, 08 февраля 2018

ЧП произошло в одной из школ Перми

Одна из учениц распылила в здании неизвестное вещество. Шестеро детей госпитализированы. Число пострадавших может быть увеличено, передает ТАСС. С жалобами на плохое самочувствие к медикам стали обращаться ученики из соседнего класса. Других подробностей пока нет.

Комментарии

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svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 11:38

Резидент Италии, миллионер, журналист-подонок Соловьёв (по кличке вовА - 100 % дерьма) застёгнутый в чёрный френч, голова его сразу переходит в плечи, на Вестях-FM убедительно доказал, что устроившие поножовщину в школе были активными сторонниками Навального. Они родились, когда Навальный уже был теневым правителем России, воспитывались и выросли при режиме Навального, совершили преступление, пойдут в тюрьму и сдохнут в тюрьме при теневом режиме Навального.

vor_mbh_xa_xa 08 февраля 2018 | 12:00

Подрастающее на навальщине поколение школяров-двоечников.

svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 12:18

vor_mbh_xa_xa:
Правильно, товарищ.
Главное - не впутывать в это грязное дело светлое имя Владимира Путина (слава ему!!!)
Он к этому не имеет никакого отношения.

ollega_4 08 февраля 2018 | 11:42

А мы в своё время в школе гидроперит посыпали кислым фиксажем. Такая классная дымовуха получалась, что даже иногда уроки срывались. А нам того и надо было! )))

wrongway1 08 февраля 2018 | 11:47

ollega_4: мы в унитаз дрожжи бросали.....а в водосточную трубу засовывали газеты и поджигали---красота гул стоял по всему зданию

ivfn 08 февраля 2018 | 11:49

ollega_4:
Школьники пермской школы 19 были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Как стало известно, в четверг, утром 8 февраля одна из учениц школы Закамска принесла на учебу духи. Пятиклассница распылила духи с концетрированным и неприятным запахом по классной комнате. Несколько человек почувствовали себя плохо. Вызыли скорую и МЧС.

А шуму то ,шуму.
Девчонка распылила в классе духи. А дальше так же как у вас ,все кинулись из класса. Только бы не учиться.

kriimsdyk 08 февраля 2018 | 11:50

ollega_4: там выделяется что-тот типа сероводорода по запаху. Кладешь все в спичечный коробок и быстро кидаешь в класс, а сам убегаешь.

svenik 08 февраля 2018 | 11:46

Рассыпали крысиную отраву - чтоб вождь не приехал и не целовал животики

ivfn 08 февраля 2018 | 11:47

svenik:
Мужик ,ты дурак????

noxepy_1488 08 февраля 2018 | 12:03

ivfn: Не, он укр.

vlabumur 08 февраля 2018 | 11:50

Сегодня, 8 февраля, в школу №19 в Закамске (район Перми) приехали 6 машин скорой помощи и одна пожарная машина.
. В минздраве сообщили, что шесть учащихся госпитализированы.

По предварительным данным инцидент произошел из-за того, что одна из учениц принесла в школу сильно пахнущие духи и разбрызгала их в классе.

wrongway1 08 февраля 2018 | 11:56

vlabumur:
афигенные..."духи"

vlabumur 08 февраля 2018 | 12:02

wrongway1: афигенные..."духи"
+++++++++++++++++++++++++
На Урале крепкие девчата.

(комментарий скрыт)

sharukin 08 февраля 2018 | 11:57

Сразу Норд-Ост вспомнился...

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