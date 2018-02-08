«Додо пиццу» заподозрили в сбыте наркотиков после анонимного доноса
Основателя сети допросили в качестве свидетеля. О своем разговоре со следователем Федор Овчинников рассказал в Facebook'е. По его словам, на допросе в феврале ему сообщили, что возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков после заявления некоей Прониной Е.В. Женщина сообщила, что под прикрытием сети пиццерий Овчинников и его партнер распространяют наркотики из Латинской Америки. Для этого он якобы постоянно ездит за границу, где пиццерии работают также для прикрытия. Следователь сказала, что не знает, кто такая эта Пронина, с ней никто лично не общался. Письмо якобы поступило в столичное управление МВД по электронной почте. Однако в ходе допроса предприниматель заметил среди документов напечатанное заявление, подписанное Прониной Екатериной Викторовной. На нем стояла печать с надписью ФСБ и датой 1 ноября. По словам следователя, в нескольких пиццериях сети нашли «закладки». Первый случай был зафиксирован 23 ноября. Это именно тот случай, когда запрещенные препараты нашли в туалете сотрудники заведения, пояснил предприниматель. Он отметил, что владелец сам вызвал полицию. При этом юридически Овчинников не имел отношения к этой пиццерии, так как она находится во франчайзинге. Теперь Овчинников намерен найти женщину, написавшую донос и подать на нее в суд за клевету.
Комментарии13
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gvs 08 февраля 2018 | 11:09
А после другого анонимного доноса администрацию Президента заподозрили в сутенерстве )))
tvitov66 08 февраля 2018 | 11:21
gvs: Всё по Маяковскому:
Стучать всегда, стучать везде,
до дней последних донца...
Стучать, и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и солнца
lenin3 08 февраля 2018 | 11:12
Вот вам прямой результат от деятельности"Активного гражданина";вместо того,чтобы заниматься нормальной работой,много людей проверяют донос сумасшедшей...
wrongway1 08 февраля 2018 | 11:41
lenin3:
это уже было в 30-х....если не донисёшь ты донесут на тебя
noxepy_1488 08 февраля 2018 | 11:13
О да! Стучать впадло! Стучат мусорам только ссученные! И титушки! Настоящий рукопажатный неполживец сам себе закон! Легалайз! В этой стране!
bekipp 08 февраля 2018 | 11:35
noxepy_1488: стучать позорно- факт. Но на сколько позорно реагировать на стук, тем более анонимный? Имеет ли право государство поступать таким образом?
noxepy_1488 08 февраля 2018 | 11:57
bekipp: Ни в коем случае, комрад! Вот посмотрите как это устроено в Европе и в США! Там, например, если раздается звонок о минировании вокзала, скажем, власти реагируют только в том случае, если звонящий полностью идентифицирует себя, приедет в полицейский участок, и напишет письменное заявление. Причем если это нелегальный мигрант, или гражданин незаконн находящийся на территории государства, его даже слушать не будут!
liberal_vulgaris 08 февраля 2018 | 11:44
noxepy_1488: Протестую! Наш навальный стучал, значит это либерально и рукопожато :)
noxepy_1488 08 февраля 2018 | 12:00
liberal_vulgaris: Что вы! Алексей Анатольевич совершил мужественный акт настоящего гражданина, ответственного за свою страну!
bekipp 08 февраля 2018 | 11:40
Это способ. Не будет реакции на донос, не будет доносов.
nik476 08 февраля 2018 | 11:44
Начало рейдерского захвата?
vmaks 08 февраля 2018 | 11:45
Конкуренты.
anji70 08 февраля 2018 | 12:04
Инвестиционный климат в России улучшается.