«Додо пиццу» заподозрили в сбыте наркотиков после анонимного доноса

Основателя сети допросили в качестве свидетеля. О своем разговоре со следователем Федор Овчинников рассказал в Facebook'е. По его словам, на допросе в феврале ему сообщили, что возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков после заявления некоей Прониной Е.В. Женщина сообщила, что под прикрытием сети пиццерий Овчинников и его партнер распространяют наркотики из Латинской Америки. Для этого он якобы постоянно ездит за границу, где пиццерии работают также для прикрытия. Следователь сказала, что не знает, кто такая эта Пронина, с ней никто лично не общался. Письмо якобы поступило в столичное управление МВД по электронной почте. Однако в ходе допроса предприниматель заметил среди документов напечатанное заявление, подписанное Прониной Екатериной Викторовной. На нем стояла печать с надписью ФСБ и датой 1 ноября. По словам следователя, в нескольких пиццериях сети нашли «закладки». Первый случай был зафиксирован 23 ноября. Это именно тот случай, когда запрещенные препараты нашли в туалете сотрудники заведения, пояснил предприниматель. Он отметил, что владелец сам вызвал полицию. При этом юридически Овчинников не имел отношения к этой пиццерии, так как она находится во франчайзинге. Теперь Овчинников намерен найти женщину, написавшую донос и подать на нее в суд за клевету.