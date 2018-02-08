Московская полиция не получала заявлений о случаях стрельбы из травматического оружия по работникам коммунальных служб
Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах. Ранее вице-мэр Пётр Бирюкова утверждал, что были случай стрельбы, в частности, во время ночной уборки дворов. Конкретные факты он не привёл, но при этом отметил, что в каждом случае разбираются силовики.
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