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11:03, 08 февраля 2018

Власти Канады могли стоять за расследованием Ричарда Макларена о допинге в российском спорте

В этом их заподозрили российские хакеры. Перед Олимпиадой хакерская группа «Fancy Bears» опубликовала очередную порцию компромата на WADA и Ричарда Макларена лично. Это уже третья подобная публикация за месяц, но в этот раз компьютерные взломщики обнаружили еще и канадский след. Из опубликованных им фрагментов переписки 73-летнего юриста следует, что в его расследование вмешивалось правительство Канады. Его целью, — уверяют хакеры, — было попадание сборной страны в топ-3 общего медального зачета предстоящей Олимпиады. Все это делалось в рамках проекта «Взойди на пьедестал», который был разработан еще в 2005-м году. Именно он помог команде «Клиновых листьев» стать первой в общем зачете домашней Олимпиады в Ванкувере восемь лет назад. К помощи тех же специалистов прибегла и Россия перед Олимпиадой в Сочи. Стоит напомнить, что ранее группа «Fancy Bear» утверждала, что Ричард Макларен связан с ФБР. Сам юрист и WADA опровергли эту информацию. По итогам доклада Макларена МОК дисквалифицировал более 40 российских спортсменов, лишив тех медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи. Позже это решение Олимпийского комитета было почти полностью отменено Спортивным Арбитражем.

Комментарии

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gvs 08 февраля 2018 | 11:06

Наши хакеры все, что прикажут, наковыряют... Свинья везде грязи найдет )))

ivorytower 08 февраля 2018 | 11:15

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daatan 08 февраля 2018 | 11:18

Уж кого-кого, а наших хакеров не проведёшь! Думаю их тоже в санкционный список внесут.

vukimov 08 февраля 2018 | 11:31


Так в переписке 73-х летний Макларена есть факты вмешательства правительства Канады?
А то нам тут твердят,что западным правительствам Олимпиады пох. У них всем частные компании занимаются.

polsan 08 февраля 2018 | 12:14

ivorytower: Что ж Вас не научат уж немецкому, чтобы читать новости в оригинале, чтобы хоть понимать что Ваша методичка только и 11,80 и стоит! )))

vilingrad 08 февраля 2018 | 12:56

ivorytower: daatan: Фсбешным хакерам могут поверить только психанутые патрики, даатаны, иворитауэры и прочие клиенты психдиспансера:)

nikitin43 08 февраля 2018 | 11:06

лубянка подключилась , начала помои лить.

kiever 08 февраля 2018 | 11:09

nikitin43: плюс одна гривна. Лубянка международный арбитражный суд тоже купила?

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:13

kiever:
А разве международный суд признал спортсменов "чистыми"? Нет, он признал только, что дисквалификация была проведена с формальными нарушениями. Причём генерал-секретарь арбитража особо в прессконференции отметила, что решение не делает спортсменов невиновными.

А "купили-некупили" - это конспирология. Давайте придерживаться фактов.

ivorytower 08 февраля 2018 | 11:18

andre_klimov: /Давайте придерживаться фактов. /
И где факты, что спортсмены "грязные"?

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:28

ivorytower: Факты заключаются в аномальных пробах, нарушении условий хранения проб и подмене. Это автоматически устанавливает факт, что спортсменыне могут считаться "чистыми". Дальнейсхее расследование должно базироваться на исследовании контрольных проб. Да вот незадача - российское государство в лице своих функционеров контрольные пробы уничтожило. В результате теперь нельзя доказать, что спортсмены были чистыми. Никак.

Отсутствие того факта, что спортсмены"чистые" - достаточное основание их не приглашать на соревнования, организуемые МОК.

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:06

andre_klimov: /Факты заключаются в аномальных пробах, нарушении условий хранения проб и подмене./
Это не факты, а домыслы, изложенные маклареном безо всякой доказательной базы.
/Да вот незадача - российское государство в лице своих функционеров контрольные пробы уничтожило. В результате теперь нельзя доказать, что спортсмены были чистыми./
Некая уборщица уничтожила все пробы американских спортсменов. Это автоматически устанавливает факт, что американские спортсмены не могут считаться "чистыми" и всю команду американцев нужно отстранить от ОИ.

antiboh 08 февраля 2018 | 11:29

andre_klimov: а может и купили,- в это трудно не поверить. Бабло на это не жалеют

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:37

antiboh:
Ну, если посторить цепочку Путин -> пудель Путина (который неоднократнойзаявлял о своей дружбе с Путиным) -> CAS (который, как раз МОК и создал) - можно.

Но - неинтересно, на самом деле. Интересно чем всё это закончится и для МОК и для CAS. Понятно, что они будут "переформатированы" и в этом процессе будут принимать участие только действующие НОК, из числа которых Россию сначала исключили, а потом она не пожелала войти снова сама.

nikitin43 08 февраля 2018 | 11:14

kiever: чё то новое , обычно виновны либо хохлы либо амеры ,недавно были поляки и грузины .целеуказание другое , а кто эти хакеры , что они рыло прячут ...

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:17

nikitin43:
Они рыло прячут от других хакеров. Хакерство - выгодный бизнес, а эти "на службе" разрушают рынок и портят репутацию. Не удивляйтесь, что те, кто их сейчас ловит - отнюдь не госструктуры и, боюсь, суда над ними не будет. Этот бизнес по жестокости сравним с наркоторговлей.

nikitin43 08 февраля 2018 | 11:24

andre_klimov: то что россия стала страной террористов и международных бандитов уже всем известно , может путен не знает )))

ivorytower 08 февраля 2018 | 11:25

nikitin43: /уже всем известно/
Как не знать, у каждого хохлоцефала это в методичке написано.

skolzki 08 февраля 2018 | 11:25

nikitin43: Так хохлам по сусалам уже надавали вместе с грузинами , поляки те тоже получили своего презика из Смоленска кусочками , амерам вазилином оппу каждый день можем , пищат ежедневно , теперь и убийцам племени Сиу придется в працювало надавать , Мы -свободные люди , вам рабам этого никогда не понять , потому что вы все наровите под кого то лечь ))))))))

demokrat62 08 февраля 2018 | 11:35

skolzki: Это кто свободные люди ?? Т ы что ли ?? Ты сюда за бутылку водки паленой заходишь,которую тебе Пригожин кидает за твои "патриотические" вирши.

vukimov 08 февраля 2018 | 12:02

demokrat62:
Ты сюда за бутылку водки паленой заходишь,которую тебе Пригожин кидает за твои "патриотические" вирши.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ты нах население России обкрадываешь краткосрочными займами, работая в Ростневесте?

ivorytower 08 февраля 2018 | 12:11

demokrat62: Свобода, по понятиям хохлопитеков, это когда скачешь за печеньку из пальмового сала на передних лапках перед своим хозяином.

avp235 08 февраля 2018 | 11:07

Российские власти руководствуются данными хакеров?
Ну - ну.

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:15

avp235:
Ну, если эти хакеры сотрудники государственных спецслужб - почему бы и нет? А для чего они тогда?

avp235 08 февраля 2018 | 11:21

andre_klimov:
Вы имеете в виду Левашова, который на судебных слушаниях утверждал, что он - полковник российской армии?

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:32

avp235:
Нет, я имею в виду "специализацию" и "режим работы" группы. Ну не привыкли госслужащие работать в государственные праздники и вне рабочих часов. Да и хакер - существо аполитическое и часто выполняет одновременно заказыпротивоборствующих сторон. А тут - такой "патриотизм", какой невозможен в хакерской среде. И ещё - количество и качество разоблачённых фейков. Ни один сетевойфлибустьер не выживет с такой репутацией. Если, конечно, у него не будет хорошего финансирования от тех, кто готов оплачивать фейки.

mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 11:12


Это месть нацлидера за недопуск на Олимпиаду сборной России по допингу.
Он приказал лубянским хакерам добывать компромат, а пропагандонам использовать его для раздувания истерии.

vukimov 08 февраля 2018 | 11:26

mikhail_spb_:
пропагандонам использовать его для раздувания истерии.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По твоему Эхо пропагандон?
Ну, ты и неблагодарная свинка!

punyoshohlai 08 февраля 2018 | 11:29

Хакер - преступник.
Ссылка на хакера - признание в крышевании преступления.
Со всеми вытекающими последствиями

idruker 08 февраля 2018 | 11:30

Гы :) пролистал этот отчет от Fancy Bear. Таким дремучим непрофессионализмом от него веет, и такой явной ангажированностью с российскими интересами. Еще ни одно приличное издание не удосужилось сослаться на эту лягушачью грамоту, кроме разумеется "спутника" (правда прошло еще немного времени)

serge1371 08 февраля 2018 | 11:30

Но ведь Макларен в мочу допинг не подмешивал! Пусть лучше российские хакеры найдут того, кто приказал нашим спортсменам жрать мельдоний.

andre_klimov 08 февраля 2018 | 11:43

serge1371:
Классический "хвост собаки Алкида"

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