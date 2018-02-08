Власти Канады могли стоять за расследованием Ричарда Макларена о допинге в российском спорте

В этом их заподозрили российские хакеры. Перед Олимпиадой хакерская группа «Fancy Bears» опубликовала очередную порцию компромата на WADA и Ричарда Макларена лично. Это уже третья подобная публикация за месяц, но в этот раз компьютерные взломщики обнаружили еще и канадский след. Из опубликованных им фрагментов переписки 73-летнего юриста следует, что в его расследование вмешивалось правительство Канады. Его целью, — уверяют хакеры, — было попадание сборной страны в топ-3 общего медального зачета предстоящей Олимпиады. Все это делалось в рамках проекта «Взойди на пьедестал», который был разработан еще в 2005-м году. Именно он помог команде «Клиновых листьев» стать первой в общем зачете домашней Олимпиады в Ванкувере восемь лет назад. К помощи тех же специалистов прибегла и Россия перед Олимпиадой в Сочи. Стоит напомнить, что ранее группа «Fancy Bear» утверждала, что Ричард Макларен связан с ФБР. Сам юрист и WADA опровергли эту информацию. По итогам доклада Макларена МОК дисквалифицировал более 40 российских спортсменов, лишив тех медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи. Позже это решение Олимпийского комитета было почти полностью отменено Спортивным Арбитражем.