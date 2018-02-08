Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык

Пока речь идёт о передаче поправок к законам в специальную комиссию парламента. После этого документ будет представлен для окончательного утверждения. Утром у здания сейма в Риге прошёл митинг протеста. Участники манифестации держали плакаты с надписями «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств – латвийское богатство». В акции приняли участие более ста человек.