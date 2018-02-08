Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык
Пока речь идёт о передаче поправок к законам в специальную комиссию парламента. После этого документ будет представлен для окончательного утверждения. Утром у здания сейма в Риге прошёл митинг протеста. Участники манифестации держали плакаты с надписями «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств – латвийское богатство». В акции приняли участие более ста человек.
Комментарии22
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meteor1908 08 февраля 2018 | 11:05
В России обучают школьников на русском, в Китае - на китайском. И даже - о ужас! - французских детей учат на французском! Кругом фашисты?
oblom777 08 февраля 2018 | 11:12
meteor1908:
Тупое деревенское быдло, мнящее себя в либералах, привычно не в курсе что в Канаде учат на французском и английском, в Швейцарии на немецком, итальянском и французском и т.д. и т.п.
meteor1908 08 февраля 2018 | 11:15
Жертва аборта даже не догадывается, что все указанные языки в этих странах - государственные.
danko_cuka 08 февраля 2018 | 11:19
meteor1908: а какой твой гос язык, хозломёт?
oblom777 08 февраля 2018 | 11:25
meteor1908:
Вонючее деревенское быдло, типа Вас, милейщий, возомнившее себя в либералах, привычно не в курсе, что в Финляндии, где 5% шведов, шведский язык - 2-й государственный.
snips 08 февраля 2018 | 11:30
oblom777: сколько латвийских школ в рашке ? Украинских ? Грузинских? Продолжай сосать дАртаньян
oblom777 08 февраля 2018 | 11:40
snips:
Извините, лохлик, рашка - это Ваша мама, которую делая Вас драл неизвестно кто и не туда, от чего от Вас запашок по месту зачатия и Ваши гомосексуальные фантазии насчёт французской любви?
Россия - свободная страна и в России ровно столько украинских школ, сколько требуют украинцы и ни на одну меньше.
drgonish 08 февраля 2018 | 11:36
meteor1908:
Это да. Но, то, что в Латвии все же было обучение на русском языке, и дефакто русский был вторым государственным,, ставил Латвию в ряд с указанными странами. А теперь своими хуторскими замашками Латвия становится в ряд с невменяемой Украиной. В общем, флаг в руки и барабан на шею.
mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 11:09
Вражеское кольцо русофобии всё сильнее сжимается вокруг Отчизны.
В это тревожное время народонаселение может надеяться только на нацлидера и его военный гений.
oblom777 08 февраля 2018 | 11:15
mikhail_spb_:
Пока нанимать Алъбац, Бутманов и прочих Венидиктовых в потомственное руководство заград отрядами, что бы вонючее быдло, типа Вас, милейший, по щелчку пальцев выскакивало из окопов без намёка замешкаться....
nokola 08 февраля 2018 | 11:10
Обучение на государственном языке - обычная практика. Разве в России иначе?
oblom777 08 февраля 2018 | 11:35
nokola:
В России вас педерастов раньше сажали, а теперь что?
nokola 08 февраля 2018 | 11:40
oblom777: Быдло, как обычно, не по теме, быдлу просто доставляет наслаждение напакостить в приличном месте.
oblom777 08 февраля 2018 | 11:48
nokola:
Вот Вы, милейший, и не пакостите, а ответьте, что с вами педерастами теперь в России?
testmeter 08 февраля 2018 | 11:40
nokola: На России как раз с этим проблема. Всеобщее распространение и государственный статус имеет не скрепный угро-монгольский язык, а созданный в жидобандеровском Киеве один из славянских диалектов (правда впоследствии очень сильно искаженный влиянием византийского и татарского)
trans 08 февраля 2018 | 11:30
А в Татарстане что с языком решили?
oblom777 08 февраля 2018 | 11:46
trans:
Когда найдётся достаточное количество людей, способных перевести на татарский язык всю современную науку, которую изучают в школах и в ВУЗах вопросов не будет... Те же проблемы в Латвии с неразвитым латышским языком.
Понятно, что вы - типичный малограмотный дебил, но всё же, и у Вас, придурка могут быть временные просветления.
grossalex022018 08 февраля 2018 | 11:32
А в чем проблема ? Госсударственный язык в стране какой - латышский. Значит в государственных школах основное преподавание должно вестись на латышском. НО национальные меньшинства должны иметь право открывать свои школы с преподаванием хоть на маньжурском диалекте. Вопрос в конвертации аттестата.
В Москве очень много индусов и у них есть своя школа. Только с этим аттестатом они не устраиваются на работу в госконторы и сдают экзамены в ВУЗ на русском
dotzz 08 февраля 2018 | 11:34
Все правльно, профилактика от русского мира, Донбасс хоть кого-то чему-то учит
wasielna 08 февраля 2018 | 11:36
Страх конкуренции.
denisevropeets 08 февраля 2018 | 11:41
Давно пора! Если ребёнок живёт в Латвии, то и образование он должен получать на латышском языке. Все логично. Любой другой язык никто не запрещает изучать факультативно. А эти крики о «дискриминации» издают всякие сомнительные «организации», сидящие на кормлении у Конторы, которым европейски ориентированная Латвия как кость в горле.
alle_op 08 февраля 2018 | 11:42
«Школы национальных меньшинств – латвийское богатство.»
Не вижу связи.