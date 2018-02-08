Z Архив новостей новости
5 22 6 951
11:02, 08 февраля 2018

Сейм Латвии проголосовал за перевод школьного образования на латышский язык

Пока речь идёт о передаче поправок к законам в специальную комиссию парламента. После этого документ будет представлен для окончательного утверждения. Утром у здания сейма в Риге прошёл митинг протеста. Участники манифестации держали плакаты с надписями «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств – латвийское богатство». В акции приняли участие более ста человек.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

meteor1908 08 февраля 2018 | 11:05

В России обучают школьников на русском, в Китае - на китайском. И даже - о ужас! - французских детей учат на французском! Кругом фашисты?

oblom777 08 февраля 2018 | 11:12

meteor1908:

Тупое деревенское быдло, мнящее себя в либералах, привычно не в курсе что в Канаде учат на французском и английском, в Швейцарии на немецком, итальянском и французском и т.д. и т.п.

meteor1908 08 февраля 2018 | 11:15

Жертва аборта даже не догадывается, что все указанные языки в этих странах - государственные.

danko_cuka 08 февраля 2018 | 11:19

meteor1908: а какой твой гос язык, хозломёт?

oblom777 08 февраля 2018 | 11:25

meteor1908:

Вонючее деревенское быдло, типа Вас, милейщий, возомнившее себя в либералах, привычно не в курсе, что в Финляндии, где 5% шведов, шведский язык - 2-й государственный.

snips 08 февраля 2018 | 11:30

oblom777: сколько латвийских школ в рашке ? Украинских ? Грузинских? Продолжай сосать дАртаньян

oblom777 08 февраля 2018 | 11:40

snips:

Извините, лохлик, рашка - это Ваша мама, которую делая Вас драл неизвестно кто и не туда, от чего от Вас запашок по месту зачатия и Ваши гомосексуальные фантазии насчёт французской любви?

Россия - свободная страна и в России ровно столько украинских школ, сколько требуют украинцы и ни на одну меньше.

drgonish 08 февраля 2018 | 11:36

meteor1908:
Это да. Но, то, что в Латвии все же было обучение на русском языке, и дефакто русский был вторым государственным,, ставил Латвию в ряд с указанными странами. А теперь своими хуторскими замашками Латвия становится в ряд с невменяемой Украиной. В общем, флаг в руки и барабан на шею.

mikhail_spb_ 08 февраля 2018 | 11:09


Вражеское кольцо русофобии всё сильнее сжимается вокруг Отчизны.
В это тревожное время народонаселение может надеяться только на нацлидера и его военный гений.

oblom777 08 февраля 2018 | 11:15

mikhail_spb_:


Пока нанимать Алъбац, Бутманов и прочих Венидиктовых в потомственное руководство заград отрядами, что бы вонючее быдло, типа Вас, милейший, по щелчку пальцев выскакивало из окопов без намёка замешкаться....

nokola 08 февраля 2018 | 11:10

Обучение на государственном языке - обычная практика. Разве в России иначе?

oblom777 08 февраля 2018 | 11:35

nokola:

В России вас педерастов раньше сажали, а теперь что?

nokola 08 февраля 2018 | 11:40

oblom777: Быдло, как обычно, не по теме, быдлу просто доставляет наслаждение напакостить в приличном месте.

oblom777 08 февраля 2018 | 11:48

nokola:

Вот Вы, милейший, и не пакостите, а ответьте, что с вами педерастами теперь в России?

testmeter 08 февраля 2018 | 11:40

nokola: На России как раз с этим проблема. Всеобщее распространение и государственный статус имеет не скрепный угро-монгольский язык, а созданный в жидобандеровском Киеве один из славянских диалектов (правда впоследствии очень сильно искаженный влиянием византийского и татарского)

trans 08 февраля 2018 | 11:30

А в Татарстане что с языком решили?

oblom777 08 февраля 2018 | 11:46

trans:

Когда найдётся достаточное количество людей, способных перевести на татарский язык всю современную науку, которую изучают в школах и в ВУЗах вопросов не будет... Те же проблемы в Латвии с неразвитым латышским языком.

Понятно, что вы - типичный малограмотный дебил, но всё же, и у Вас, придурка могут быть временные просветления.

grossalex022018 08 февраля 2018 | 11:32

А в чем проблема ? Госсударственный язык в стране какой - латышский. Значит в государственных школах основное преподавание должно вестись на латышском. НО национальные меньшинства должны иметь право открывать свои школы с преподаванием хоть на маньжурском диалекте. Вопрос в конвертации аттестата.
В Москве очень много индусов и у них есть своя школа. Только с этим аттестатом они не устраиваются на работу в госконторы и сдают экзамены в ВУЗ на русском

dotzz 08 февраля 2018 | 11:34

Все правльно, профилактика от русского мира, Донбасс хоть кого-то чему-то учит

wasielna 08 февраля 2018 | 11:36

Страх конкуренции.

(комментарий скрыт)

denisevropeets 08 февраля 2018 | 11:41

Давно пора! Если ребёнок живёт в Латвии, то и образование он должен получать на латышском языке. Все логично. Любой другой язык никто не запрещает изучать факультативно. А эти крики о «дискриминации» издают всякие сомнительные «организации», сидящие на кормлении у Конторы, которым европейски ориентированная Латвия как кость в горле.

alle_op 08 февраля 2018 | 11:42

«Школы национальных меньшинств – латвийское богатство.»

Не вижу связи.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 6020 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 432 6 8693 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 5969 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Кандидаты, которым на вас плевать Избиратель не представляет ни малейшей ценности. То есть он нужен, но только как мебель или атрибут — заведомому победителю нужна явка и картинка, что люди пришли и признали его победу…

5 329 6 52989 01.02
Kобщество, власть, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 224 6 16638 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8997 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 219 6 13342 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Нафига этим людям какая-то демократическая процедура, при которой какие-то партии в парламенте могут задавать им вопросы: А куда вы переводите деньги? А откуда вы берете деньги?..

5 262 6 30684 01.02
#слушать 35:28 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, демократия, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 312 6 23627 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10345 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 144 6 12677 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Бурый спортивный обозреватель

Отодрать «Россию» Другой пластырем заклеил на татуировке букву «я». Получилось «Росси». «Это что?» — нахмурился надзиратель. «В честь Карла Росси», — ответил спортсмен. «Чего?» — не понял надзиратель…

5 73 6 14860 01.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура РФ: Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок…

5 72 6 9887 01.02
Kбелых, суды, тюрьмы, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 280 6 24439 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 124 6 11229 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35437 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Боевик, взявший ответственность за сбитый в Сирии Су-25 утверждает, что атаковал самолёт с помощью зенитной установки «Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России», — сказал Махмуд Хадж Исмаил…

5 19 6 27297
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 287 6 150641 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 193 6 23453 02.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 403 6 238413 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Золотой параш…пистолет Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…

5 157 6 127814 05.02
8читать ;смотреть
Kдагестан, власть, аресты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6670965
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3281461

Сегодня в эфире