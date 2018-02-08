Коалиция США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии
Возглавляемая США Западная коалиция уничтожила более ста сирийских военнослужащих в результате удара в ответ на нападение на штаб «Сирийских демократических сил». Об этом передаёт Reuters, ссылаясь на информированный источник. По его данным, сирийские правительственные войска включают в себя приблизительно 500 человек. Это была большая пешая группа, которую поддерживали артиллерия, танки, а также ракетные системы.
В Совете Федерации уже назвали действия Западной коалиции актом агрессии, которые не соответствуют правовым нормам.
Удар коалиции США по правительственным силам в Сирии может серьёзно осложнить ситуацию в регионе. Такое мнение «Эху Москвы» высказал зампред комитета по международным делам Совета Федерации Александр Бабаков. Бабаков добавил, что необходимо дождаться данных от российского министерства обороны по поводу случившегося для полного понимания ситуации.
Комментарии52
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skolzki 08 февраля 2018 | 11:03
Написали сми , якобы которым рассказали сми ,которые сми то и не являются , короче покрошили муллион и всю сирийскую и русскую армию , Опять завоняло Ленкой Васильевой , ау Ленка , ты как там , держись то в приюте для беженцев на Украине то , глядишь арабчата пойдут скоро )))
skolzki 08 февраля 2018 | 11:07
Да и забыли добавить , что сми сообщили , что бравые американцы позвонили в конгресс из окруженного щтаба и вызвали огонь на себя ,потом точные амерские ракеты в них не попали , а уничтожили целую псковскуо сирийскую дивизию конных бурятов ))))
tvitov66 08 февраля 2018 | 11:11
skolzki: лилиПУт желал в Сирии безвозмездно, то есть даром, провести учения ... вот америкосы бесплатно и потренировались, как при помощи ударных беспилотников уничтожать старое советское железо
skolzki 08 февраля 2018 | 11:14
tvitov66: Бааааа Ленка Васильева собственной персоной , ептя ,дафффай трави про конных бурят атакующих амерские беспилотники , я прям весь во вниманиии бугагагага)))))))))))))))))))))))))
tvitov66 08 февраля 2018 | 11:18
skolzki: /Бааааа Ленка Васильева собственной персоной...
Закусывать надо"(с) /Иван Васильевич меняет профессию/
romashka__ 08 февраля 2018 | 11:24
Коалиция США побеждает стерха и в Сирии, и в космосе, и в Олимпиаде.
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 11:53
skolzki: чёт ты истерить начал Нервишки??))
her 08 февраля 2018 | 11:14
Коалиция США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии
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Ребята-"патриоты", а на хрена вы в Сирию С300 притащили, чтобы сопли жевать? :-)
daatan 08 февраля 2018 | 11:08
Надо разочек такую атаку пиндосов наказать и всё, дальше они станут шёлковыми, и все действия будут с нами согласовывать сто раз.
skolzki 08 февраля 2018 | 11:12
daatan: Я все эти новости из фейк ньюз делю на сто , да и была ли вааще атака , вся эта херня копируется с цензора и от английского булочника и носится по сетям и по эху )))))
daatan 08 февраля 2018 | 11:14
skolzki: Согласен. Подождем нашего официального доклада по ситуации.
tour 08 февраля 2018 | 11:26
daatan: -/Подождем../
Чего ждать?
Удары США проведены в порядке самообороны после того, как асадовские проправительственные силы начали обстрел из артиллерийских и танковых орудий поддерживаемых США сирийских демократических сил в Дейр аль-Зоре.
gad123 08 февраля 2018 | 12:08
tour: Совершенно непонятно, почему не был нанесён удар по турецким войскам, когда они крошили курдов, кои разбили ИГИЛ??!! И почему так бесславно " слили" референдум в Ираке??!
pavelmistery 08 февраля 2018 | 11:53
skolzki: Алло, какой фейк, Россия уже официально признала удар и назвала это "актом агрессии":
"В Совете Федерации уже назвали действия Западной коалиции актом агрессии, которые не соответствуют правовым нормам"
punyoshohlai 08 февраля 2018 | 11:13
daatan: разочек такую атаку пиндосов наказать
Накажи. Или есть затруднения? Или страшно?
daatan 08 февраля 2018 | 12:57
punyoshohlai: Отчего же. Крым из подноса у пиндосов увели? Увели. И чо? А ничо. Пиндосы умылись и только санкциями и ответили. Вот и тут тоже так же надо. А впрочем, это был просто псих пиндосни, из за того что и Сирию у них тоже умыкнули. Бу-га-га-га.
her 08 февраля 2018 | 11:16
daatan: Надо разочек такую атаку пиндосов наказать и всё, дальше они станут шёлковыми, и все действия будут с нами согласовывать сто раз.
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Чувак, твой хозяин - тряпка, не способная дать отпор пиндосам, и ты - тряпка, не способная на него тявкнуть. :-)
skolzki 08 февраля 2018 | 11:19
her: А как же Иловайские ,изваринские Дебальцевские котлы ? Не уж то забыты уже , Слава Гелею Иловайскому и Изваринскому , Слава Муженко Дебальцевскому и Крымскому , Слава Порошенку Донецкому ( он же провел парад по Донецку через две недели после начала АТО ) бугагага))))
her 08 февраля 2018 | 11:24
skolzki: бугагага))))
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бугагага)))) а толку от этих "побед", если вы прос**ли Украину, "новороссию" и "русский мир". Тупицы. :-)
skolzki 08 февраля 2018 | 11:28
her: Утя , кря кря , приезжай в Донецк и Луганск и заяви , что ты есть просиратель этого мира , а я буду снимать это на камеру наверное на ютюбе под милллион лайков наберу ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kiever 08 февраля 2018 | 11:59
skolzki: он сетевой воин, типа виртуальный. В ато его не взяли по слабоумию. А вот информационные войска стеця, самое то
mitja_76 08 февраля 2018 | 11:25
skolzki: Тогда у нашего "нацлидера" выборов на носу не было.
nf5096004 08 февраля 2018 | 11:46
skolzki: вы признаете, что в этих котлах принимала участие Россия? Вроде бы настамнет. Вы только с маленькой Грузией и ослабленной Украиной, которая добровольно отдала ядерное вооружение, воевать можете.
skolzki 08 февраля 2018 | 11:53
nf5096004: Все будет зависеть от того как ты ответишь мне , а Сашки Билые и Тягнибоки в 95 году в Чечне воевали на стороне басаева и хатабба под знаменами укро армии или нет ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
skolzki 08 февраля 2018 | 11:56
nf5096004: Мы знаемо с кого пример брать , с США , те тоже нападают на страны без ядерного оружия ))))))))))))))))))))))))))))))))))Клоун , неужто тебе не понятно , что все твои карты бьютя на раз)))))
nadin57 08 февраля 2018 | 11:59
her: //Чувак, твой хозяин - тряпка, не способная дать отпор пиндосам, и ты - тряпка, не способная на него тявкнуть. :-) //
А ты каждый тявкаешь)) и каков результат? поделись.
Или так, ради самоудовлетворения , ежедневно тявкаешь?
ugas 08 февраля 2018 | 11:19
daatan: Никто и никогда не будет ничего согласовывать с дебильными гопниками!
andre_klimov 08 февраля 2018 | 12:26
ugas:
Ну, в данном случае договорённости были соблюдены и мамериканцы держали россиян в кусе дел.
"Представители возглавляемой США международной коалиции «во избежание конфронтации» связывались с российскими официальными лицами до и после нанесения удара по правительственным силам в Сирии в населенном пункте Хушам. Об этом сообщил Politico начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») Томас Вэйл.
"КоммерсантЪ":
«Официальные лица коалиции поддерживали связь с российской стороной до, во время и после отраженной атаки проправительственных сил Сирии. Российские официальные лица заверили представителей коалиции, что они не предпринимают никаких действий против сил коалиции в данном районе»,— приводит его слова издание. По его словам, в атаке на штаб «Сил демократической Сирии» участвовали около 500 человек при поддержке танков и артиллерии, свыше 100 из них были убиты."
nemez1 08 февраля 2018 | 11:52
daatan: Можно получить по наказалке так, что зубов, как и денег не будет.
indeezjoe 08 февраля 2018 | 12:15
daatan: Просто теперь все крысиные норы, где отсиживаются американские "инструкторы" будут уничтожаться российскими ВКС или, на худой конец - турками... Против них американцы рыпаться не будут...
Так уже было в Идлибе, когда ракеты ВКС накрыли встречу верхушки Хайят Тахрир аль-Шам с американскими инструкторами. Тогда в общей сложности было уничтожено от 32 до 37 человек.
Турки тоже как-то раз уничтожили 12 американских морских пехотинцев, и тогда американцы скрыли правду, выпустив предупреждение “фейковых новостей”, ложно утверждая, что они погибли просто в крушении вертолета...
А ответка будет обязательно, за нами не заржавеет...
;-))
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 12:17
indeezjoe: абыр абыр абырвалг, шанмырк шанмырк!!
indeezjoe 08 февраля 2018 | 12:37
mordvinyka_zabiyka: Шо, бедолага, возвращаешься в исходное состояние? А хвост тебе новый пришьют, не переживай...
;-))
belovnikita 08 февраля 2018 | 11:03
А какашонков чего затих там?
drgonish 08 февраля 2018 | 11:11
Хор украинских какашонков на подходе.
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 11:55
drgonish: belovnikita:
Генерал Какашкин козырной валет
Генерал Какашкин чёрный пистолет
alexeycapitan 08 февраля 2018 | 11:06
Ну вот наконец США в открытую воюет против сирийцев на стороне террористов и не скрывает этого. А то раньше как малое дитя оправдывались, врали что случайно попали.
lager23 08 февраля 2018 | 11:16
alexeycapitan: сунниты, что составляют большинство населения Сирии, это ещё не террористы, как и действующая власть - не оккупанты..., не правда ли?
daos15 08 февраля 2018 | 11:09
Чем то это закончится! Ждать не долго
mordvinyka_zabiyka 08 февраля 2018 | 12:07
daos15: интересно чем...
Дай вспомню...Олимпиада война..перестройка..звиздец
Ааа!!понял!!Перестройкой!!))
gregor 08 февраля 2018 | 11:09
Коалиция США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии
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А удар по структурам демократических сил , войсками Асада ,не усложнила ситуацию ?
bmrt 08 февраля 2018 | 11:10
А почему засуетился некто С.Кужугетович ? И некто Конашенков молчит в тряпочку ?
Ведь там наших нет, мы их уже многократно победили...
Только коммуняка Бабаков отрабатывает свою денюжку.
...тьфу, (к...ы)...
avp235 08 февраля 2018 | 11:10
"Удар коалиции США по правительственным силам в Сирии может серьёзно осложнить ситуацию в регионе", а может и наоборот, способствовать прекращению напряженности в регионе. Все зависит от силы удара.
alle_op 08 февраля 2018 | 11:18
avp235: Прямо в "яблочко"!
lager23 08 февраля 2018 | 11:10
Удар коалиции США по правительственным силам в Сирии может серьёзно осложнить ситуацию в регионе
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Конечно осложнится, это вам не удары ВКС, что ложатся на души местных аборигенов, как бальзам на сердце...
drgonish 08 февраля 2018 | 11:15
США привычно защищает демократию во всем мире.
Ибо весь мир постоянно ее обижает.
pycckoe_cpy 08 февраля 2018 | 11:15
Не нравится рашке, если кто-то от неё защищается.
snips 08 февраля 2018 | 11:22
Пердак ватанов разорван в клочья ))
podwodnik 08 февраля 2018 | 11:34
Две великие Победы в Сирии не спасли Башара нашего Асада?
svirepyi_gary 08 февраля 2018 | 11:42
Наглое враньё !!!!
Путин уже трижды одержал в Сирии окончательную победу и трижды вывел войска из Сирии.
Там же уже никого не осталось из могущих держать наган или обрез.
dr_nemos 08 февраля 2018 | 11:44
скорее всего удар был нанесен по бандитам из хезболла и стражам исламской революции...
dmitry17___17 08 февраля 2018 | 11:44
Нефиг шастать, куда не велено. Правильно разбомбили башариковых бандитов, жаль мало.
sab171 08 февраля 2018 | 11:49
То Израиль бабахнет, то турки накрошат, здесь американцы с коалицией всех порешили, там одни бандюки фанерными дронами самолеты портят здесь чем-то сбивают и только херой вакутагин обьявил: мы всех победили, 99% территории наши, пора сажать апельсины. Чего СФ от него ждет, типа: по последним данным разведки мы воевали сами с собой (Б.Гребенщиков)