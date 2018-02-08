Коалиция США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии

Возглавляемая США Западная коалиция уничтожила более ста сирийских военнослужащих в результате удара в ответ на нападение на штаб «Сирийских демократических сил». Об этом передаёт Reuters, ссылаясь на информированный источник. По его данным, сирийские правительственные войска включают в себя приблизительно 500 человек. Это была большая пешая группа, которую поддерживали артиллерия, танки, а также ракетные системы.

В Совете Федерации уже назвали действия Западной коалиции актом агрессии, которые не соответствуют правовым нормам.

Удар коалиции США по правительственным силам в Сирии может серьёзно осложнить ситуацию в регионе. Такое мнение «Эху Москвы» высказал зампред комитета по международным делам Совета Федерации Александр Бабаков. Бабаков добавил, что необходимо дождаться данных от российского министерства обороны по поводу случившегося для полного понимания ситуации.