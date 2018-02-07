Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Путин

Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Владимир Путин. На совещании по подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске, президент отметил, что страна также остается лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Цель соревнований, которые должны состояться в следующем году, по словам Путина — подарить мировому студенческому спорту хороший незабываемый праздник.