Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Путин
Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Владимир Путин. На совещании по подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске, президент отметил, что страна также остается лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Цель соревнований, которые должны состояться в следующем году, по словам Путина — подарить мировому студенческому спорту хороший незабываемый праздник.
Комментарии17
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edun1952 07 февраля 2018 | 23:06
Счетовода бы поменять.
gsgqew 07 февраля 2018 | 23:14
edun1952: А также в области балета мы были впереди планеты всей.
Дураков проводить эти крайне лорогостоящие показушные соревнования мало.
Поэтому Россия вне конкуренции и выигрывает все медали.
тем более серьезные спортсмены, кроме российских, в Универсиадах и не участвуют.
gsgqew 07 февраля 2018 | 23:23
gsgqew: Глава Минобрнауки Ольга Васильева обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о выделении дополнительных средств на проведение Универсиады.
– Я очень прошу, Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации о выделении дополнительных бюджетных средств в размере миллиарда 120 миллионов рублей. Именно тогда, когда мы все это сделаем, я верю, что Универсиада станет лучшей, – сказала Васильева во время своего выступления на совещании по подготовке к Универсиаде.
galina6837 07 февраля 2018 | 23:43
edun1952:
а народ в КНДР до сих пор уверен, что страна - чемпион мира по футболу .
И не исключено даже, что по межпланетному шахматному турниру тоже ))
mikhail_spb_ 07 февраля 2018 | 23:07
За что ни возьмётся нацлидер - Россия тут же становится в этом мировым лидером.
Взялся за спорт - Россия лидер в спорте.
Взялся за коррупцию и воровство - Россия стала и в этом лидером.
i_c_e 07 февраля 2018 | 23:13
Мы вообще во всём лидеры. Видимо такая теперь у президента фишка. Ну чтож — возраст. Альцнеймер хоть на лице не проявляется — и слава Богу. Пусть тешится.
edun1952 07 февраля 2018 | 23:26
i_c_e: Альцгеймер догонять начал уже после анекдота про бабушку.
ocmamok 07 февраля 2018 | 23:16
Уже даже не смешно. Это как над инвалидом смеяться. И тренд - вертикально вниз, раскудри его через коромысло!
gregor 07 февраля 2018 | 23:16
Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Путин
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Россия остаётся лидером дорог ... несмотря ,что дорог нет ..
dobrodeyatel 07 февраля 2018 | 23:19
Какой бред не скажешь перед выборами )))
ly4_sveta 07 февраля 2018 | 23:24
А ему лишь бы прокукарекать, а там хоть и не
рассветай. ,,Выборы" же, самого себя.
А уж сколько денег растащено, распилено и
разворовано на всех этих грандиозных шоу - и не
сосчитать. Для того они и организовываются, чтобы
набить свои собственные карманы, да собственное
величие с тщеславием потешить. Ради этого и
пробирками с мочой не грех заняться, и во вранье
утонуть не краснея.
vagrancy 07 февраля 2018 | 23:31
Опять в президенты МОК захотел :-)
bobiksdoh 07 февраля 2018 | 23:42
А еще и родина слонов. Интересно, какой спорт Вован имел ввиду?
galina6837 07 февраля 2018 | 23:54
bobiksdoh:
по распилу в командном зачёте, фигурному откату и скоростному выводу капитала на офшорную дистанцию.
edward_sakash 07 февраля 2018 | 23:49
дедулю вводят в заблуждение: Россия с времён падения СССР утратила лидерские позиции в спорте (да и советское лидерство было сомнительным, из-за массового применения Советами допинга).
ginbin_ 07 февраля 2018 | 23:51
главстерх много чего считать может, порванные презервативы с савушкина, к примеру.
vladimirbelarus 07 февраля 2018 | 23:55
Неадекватный человек, живёт в своём собственноручно созданном карликовом мирке. Мир давно поменялся. Лечиться бы ему надо.