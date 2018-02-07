Z Архив новостей новости
5 17 6 651
23:03, 07 февраля 2018

Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Путин

Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Владимир Путин. На совещании по подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске, президент отметил, что страна также остается лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Цель соревнований, которые должны состояться в следующем году, по словам Путина — подарить мировому студенческому спорту хороший незабываемый праздник.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

edun1952 07 февраля 2018 | 23:06

Счетовода бы поменять.

gsgqew 07 февраля 2018 | 23:14

edun1952: А также в области балета мы были впереди планеты всей.

Дураков проводить эти крайне лорогостоящие показушные соревнования мало.
Поэтому Россия вне конкуренции и выигрывает все медали.
тем более серьезные спортсмены, кроме российских, в Универсиадах и не участвуют.

gsgqew 07 февраля 2018 | 23:23

gsgqew: Глава Минобрнауки Ольга Васильева обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о выделении дополнительных средств на проведение Универсиады.

– Я очень прошу, Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации о выделении дополнительных бюджетных средств в размере миллиарда 120 миллионов рублей. Именно тогда, когда мы все это сделаем, я верю, что Универсиада станет лучшей, – сказала Васильева во время своего выступления на совещании по подготовке к Универсиаде.

galina6837 07 февраля 2018 | 23:43

edun1952:
а народ в КНДР до сих пор уверен, что страна - чемпион мира по футболу .
И не исключено даже, что по межпланетному шахматному турниру тоже ))

mikhail_spb_ 07 февраля 2018 | 23:07


За что ни возьмётся нацлидер - Россия тут же становится в этом мировым лидером.
Взялся за спорт - Россия лидер в спорте.
Взялся за коррупцию и воровство - Россия стала и в этом лидером.

i_c_e 07 февраля 2018 | 23:13

Мы вообще во всём лидеры. Видимо такая теперь у президента фишка. Ну чтож — возраст. Альцнеймер хоть на лице не проявляется — и слава Богу. Пусть тешится.

edun1952 07 февраля 2018 | 23:26

i_c_e: Альцгеймер догонять начал уже после анекдота про бабушку.

ocmamok 07 февраля 2018 | 23:16

Уже даже не смешно. Это как над инвалидом смеяться. И тренд - вертикально вниз, раскудри его через коромысло!

gregor 07 февраля 2018 | 23:16

Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговый скандал, считает Путин
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Россия остаётся лидером дорог ... несмотря ,что дорог нет ..

dobrodeyatel 07 февраля 2018 | 23:19

Какой бред не скажешь перед выборами )))

ly4_sveta 07 февраля 2018 | 23:24

А ему лишь бы прокукарекать, а там хоть и не
рассветай. ,,Выборы" же, самого себя.
А уж сколько денег растащено, распилено и
разворовано на всех этих грандиозных шоу - и не
сосчитать. Для того они и организовываются, чтобы
набить свои собственные карманы, да собственное
величие с тщеславием потешить. Ради этого и
пробирками с мочой не грех заняться, и во вранье
утонуть не краснея.

vagrancy 07 февраля 2018 | 23:31

Опять в президенты МОК захотел :-)

bobiksdoh 07 февраля 2018 | 23:42

А еще и родина слонов. Интересно, какой спорт Вован имел ввиду?

galina6837 07 февраля 2018 | 23:54

bobiksdoh:
по распилу в командном зачёте, фигурному откату и скоростному выводу капитала на офшорную дистанцию.

edward_sakash 07 февраля 2018 | 23:49

дедулю вводят в заблуждение: Россия с времён падения СССР утратила лидерские позиции в спорте (да и советское лидерство было сомнительным, из-за массового применения Советами допинга).

ginbin_ 07 февраля 2018 | 23:51

главстерх много чего считать может, порванные презервативы с савушкина, к примеру.

vladimirbelarus 07 февраля 2018 | 23:55

Неадекватный человек, живёт в своём собственноручно созданном карликовом мирке. Мир давно поменялся. Лечиться бы ему надо.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 5796 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 432 6 8341 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 8612 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 235 6 5645 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 214 6 13090 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 221 6 16234 01.02
Kдонбасс, общество, события
Новости

Госкорпорация Роскосмос не считает Space X конкурентом себе В российскую корпорацию входит множество компаний, заводов и фирм, — пояснил официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков…

5 95 6 7145
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 311 6 23578 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10306 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Новости

Игорь Шувалов: Русский народ более талантливый, чем американский Этим утром в Сочи он открывал финал конкурса «Лидеры России»...

5 107 6 8266
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8966 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 352 6 30676 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 109 6 9590 10:05
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 140 6 12506 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 153 6 13894 10:16
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 265 6 24182 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский

Популярное за неделю

Новости

Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты и воздушные силы Таким образом Дамаск ответил на авиаудар со стороны Израиля…

5 60 6 23031
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 287 6 148891 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 180 6 22247 02.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 398 6 234561 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Золотой параш…пистолет Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…

5 155 6 126537 05.02
8читать ;смотреть
Kдагестан, власть, аресты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6670429
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3280661

Сегодня в эфире