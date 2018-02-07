Российское посольство раскритиковало законопроект о Голодоморе, который планируют рассмотреть в израильском парламенте
По словам дипломатов, документ искажает историю. В дипмиссии подчеркнули, что голод охватил не только Украину, но и другие регионы Советского Союза, — передает ТАСС. В документе предлагается объявить 6-е декабря в Израиле днем памяти украинского геноцида. Именно так авторы законопроекта расценивают Голодомор на Украине.
Комментарии20
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meteor1908 07 февраля 2018 | 23:09
Ну вот какое дело России до этого? Внутреннее дело Израиля, какие законы на своей земле принимать.
nic60 07 февраля 2018 | 23:10
Интересно что в России предложили Кнессету лучше учить историю, и это после того, как сама Россия в ЮНЕСКО подписала резолюцию что евреи не имеют к Иерусалиму никакого отношения , а только арабы мусульмане с религией возникшей через 1.5 тыс лет после того как Иерушалаим стал столицей Израиля-так кому нужно историю учить?
andreyoo 07 февраля 2018 | 23:16
nic60: Ну во-первых, суть той резолюции была несколько иной, чем вы тут переврали.
Во-вторых, даже если бы она была именно такой, это каким образом влияло бы на причины голодомора?
sagen 07 февраля 2018 | 23:24
andreyoo: Я уже каждый раз слышу при обсуждении темы Голодомора, что мол не только украинцы были уморены голодом. Кто возражает?
Почтите память и других, если вас так ломит от одного упоминания слова "Украина". Кто вам это запрещает делать? Нет, они, твари, на своих людей наплевали и требуют того же от других.
mayk19 07 февраля 2018 | 23:49
sagen: Значит необходимо в России не только скорбить по погибшим в СССР от действий нацистов но и по погибшим во всем мире ,в том числе и по виновникам из нацистской Германии...
Ведь НКВД по всему СССР Голодомр устроило, а не только в Украине, судя по тому что роспосольство заявило? Кордоны то с непропуском продовольствия в голодающие районы и отбор у голодаюших продуктов-это именно НКВД типа по всему СССР как нацисты по всему миру...
mayk19 07 февраля 2018 | 23:37
andreyoo: Причина голодомора-действия НКВД и желание Сталина уничтожить сопротивление колхозам в Украине...
А посольские не зная ни своей ни чужой истории-дают советы...
А смысл той резолюции один- отрицание связи иудеев со своими святынями в Иерусалиме,с отрицанием и существования и Храма и его остатка-Стены Плача как иудейских святынь -откройте интернет и прочтите обе резолюции-Россия без всякого стыда и совести собственные скрепы по Иерусалиму уничтожила , сделав мусульманам царский подарок оскорбив и иудаизм и Израиль..
Теперь России не нравится , то какой закон принять хотят в Израиле-их проблемы,..Тем более что и террористы в Израиле по мнению России-вовсе и не террористы, так что у нас разные взгляды на наши истории -и пользователь nic60 совершенно прав..
sasha2011 07 февраля 2018 | 23:35
nic60:
В своём глазу, в чужом глазу...
edun1952 07 февраля 2018 | 23:12
Что-то преступления ГБ рьяно прикрывать стали, видимо главный нынедействующий чекист новые готовит.
mikhail_spb_ 07 февраля 2018 | 23:14
Удивительно: от большевицких и сталинских голодоморов больше всего пострадали россияне, но Россия почему-то не спешит не то, что принимать законы о голодоморах, но даже осудить банду большевицко-чекистских упырей, устроивших их.
hre_nly 07 февраля 2018 | 23:44
mikhail_spb_:
Слышь, чувырло, а кто из твоих родственников голодал в блокадном Ленинграде?
Никто?
Я так и думал.
Если ты и в самом деле проживаешь пока ещё в Ленинграде, то рекомендую тебе, быдлан, рвать когти из этого города.
Что, ты не из Ленинграда?
Из Хайфы, штоле, как и все местечковые?
Тогда с польским холокостом тебя, чувачок..;-))
kaftor 07 февраля 2018 | 23:50
hre_nly: сам задаёт вопросы. сам отвечает и делает из своих ответов выводы против других. Потрясающая логика.
orein51 07 февраля 2018 | 23:16
провокация. было изобилие с чёрной икрой
stas_russkiy 07 февраля 2018 | 23:17
Вот когда чекисты опубликуют в свободном доступе ВСЕ документы об истории СССР и России, тогда можно будет говорить об искажении истории. А сейчас историю СССР и историю России знают единицы, которые до усрачки боятся того, что народ и весь мир узнает правду о советских и российских правителях и делах, которые они творили.
midnightblues 07 февраля 2018 | 23:22
Действительно-отвратительно
Вон-перетравили голодом все Поволжье
и никто не пикнул и геноцидом не назвал
такое БЫЛО ВРЕМЯ
А гадам этим жидобендеровским все неймется
mayk19 07 февраля 2018 | 23:42
midnightblues: А гадам этим жидобендеровским все неймется...
Ох и не пишите-и что этим жидоОстапоБендеровцам так неймется?
sasha2011 07 февраля 2018 | 23:47
midnightblues:
А время и сегодня такое же, судя по тебе, сволочь НКВД-шная
idruker 07 февраля 2018 | 23:23
Ну вобщем предложение российского посольства считать, что голодом морили не только украину, но и ряд регионов страны, интересно и заслуживает внимательного рассмотрения.
svetoch 07 февраля 2018 | 23:47
idruker: А что, в названии закона имеется та же самая двусмысленность, что имеется и в законе, на днях принятом в Польше: мол, ПОЛЬСКИХ концлагерей в Польше не было, а были ГЕРМАНСКИЕ концлагеря на территории Польши.
Здесь же та же проблема: речь идёт об "украинском геноциде". А что это значит? Геноцид украинцев? Нет. Это советский геноцид на территории Украины... Но интерпретации возможны КАКИЕ УГОДНО.
idruker 07 февраля 2018 | 23:50
svetoch: Поскольку я не украинец, мне относительно безразлично против кого именно этот геноцид был направлен. Мне гораздо важнее назвать автора геноцида
fresh_breeze 07 февраля 2018 | 23:47
Хреновый законопроектец, тем более подыгрывающий режиму, героизирующему ударников Холокоста.
Но иметь короткую память израильтяне вправе; случись что похожее, они наверняка найдут других спасителей еврейского народа от тотального истребления, наподобие Красной Армии, нарушившей планы нацистов по окончательному решению еврейского вопроса.