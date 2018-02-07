Российское посольство раскритиковало законопроект о Голодоморе, который планируют рассмотреть в израильском парламенте

По словам дипломатов, документ искажает историю. В дипмиссии подчеркнули, что голод охватил не только Украину, но и другие регионы Советского Союза, — передает ТАСС. В документе предлагается объявить 6-е декабря в Израиле днем памяти украинского геноцида. Именно так авторы законопроекта расценивают Голодомор на Украине.