Московские чиновники организовали обсуждение судьбы Мневниковской поймы по несуществующему адресу
На это обратили внимание члены инициативной группы жителей Хорошево-Мневников. На слушаниях планируется обсудить вывод поймы из состава особо охраняемой природной территории. Защитники природы также обращают внимание, что заседание решено провести не в их районе, а в соседнем Крылатском.
Жители района опасаются, что на территории Мневниковской поймы власти хотят разрешить строительство, что поставит под угрозу краснокнижные виды животных, которые там обитают.
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