Московские чиновники организовали обсуждение судьбы Мневниковской поймы по несуществующему адресу

На это обратили внимание члены инициативной группы жителей Хорошево-Мневников. На слушаниях планируется обсудить вывод поймы из состава особо охраняемой природной территории. Защитники природы также обращают внимание, что заседание решено провести не в их районе, а в соседнем Крылатском.

Жители района опасаются, что на территории Мневниковской поймы власти хотят разрешить строительство, что поставит под угрозу краснокнижные виды животных, которые там обитают.