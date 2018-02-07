ЧП в Томске

Ученик школы-интерната, как утверждает местная пресса, облил себя бензином и поджег на глазах у одноклассников. Сейчас местное управление Следственного комитета проверяет эту информацию. В департаменте образования города сообщение об инциденте не комментируют. Интернет-изданию «Втомске» в одной из больниц сказали, что состояние ребенка удовлетворительное.