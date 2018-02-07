ЧП в Томске
Ученик школы-интерната, как утверждает местная пресса, облил себя бензином и поджег на глазах у одноклассников. Сейчас местное управление Следственного комитета проверяет эту информацию. В департаменте образования города сообщение об инциденте не комментируют. Интернет-изданию «Втомске» в одной из больниц сказали, что состояние ребенка удовлетворительное.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meteor1908 07 февраля 2018 | 23:07
Удовлетворительное? Странно.
nns33 07 февраля 2018 | 23:23
У детей должно быть детство,даже если они живут в интернате.Этот поступок похож на протест.Не может каждый желающий работать с детьми.Это обиженные судьбой дети.Не должно быть равнодушия и казёнщины.
makhnaehe 07 февраля 2018 | 23:51
nns33: Правильны ваши слова, только мало желающих поработать в интернате.
pravdatut 07 февраля 2018 | 23:28
Бедные дети сгорают в стареньких, не приспособленных жилищах.