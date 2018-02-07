Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Путина
Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В сюжете, который показал местные телеканал ГСП одна из жительниц Ухты рассказала, как их возили на автобусах к одному из зданий в городе и там рекомендовали поставить подпись за главу государства как кандидата на новых выборах. В мэрии эту информацию опровергают. Избирательная комиссия Коми передала все материалы в МВД для проверки, — пишет интернет издание 7х7.
Ранее в штабе Путина рассказали, что собрали более миллиона подписей в его поддержку. Чуть более 300 тысяч под закону сдали в Центризбирком. Накануне комиссия зарегистрировала его третьим кандидатом на выборах. Сегодня ЦИК зарегистрировал еще троих участников кампании. Это бизнес-омбудсмен Борис Титов, представитель «Яблока» Григорий Явлинский и Сергей Бабурин. Ранее были зарегистрированы Владимир Жириновский и Павел Грудинин.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 07 февраля 2018 | 23:09
Наглая ложь!
Народонаселение готово сутками стоять в очередях, лишь бы поставить свою подпись за любимого нацлидера, чтобы продлить счастье страны и народа ещё на один срок!
edun1952 07 февраля 2018 | 23:20
mikhail_spb_: Не смотря на отсутствие туалетов для многотысячной очереди.
zapadnay 07 февраля 2018 | 23:38
edun1952:
Прогресс. Раньше никто не жаловался, все подписывались, а теперь вот отовсюду жалобы. Раз не подписываются, значит, и голосовать не будут.
patrik01 07 февраля 2018 | 23:43
Одна из жительниц Ухты рассказала, как их возили на автобусах к одному из зданий в городе и там рекомендовали поставить подпись за главу государства как кандидата на новых выборах...
И что предлагает эта жительница Ухты, снять В.Путина с выборов и поставить на его место А.Навального?
viktor20123 07 февраля 2018 | 23:34
mikhail_spb_:
А вы хотите принудительный сбор в пользу Собчак!
И в пользу Явлинского!
ginbin_ 07 февраля 2018 | 23:47
mikhail_spb_: Врут как дышат. Скрепа в попке должна быть у каждого работника коммунальной сферы. Аесли две или три, то это уже начальник.
serjo1977 07 февраля 2018 | 23:11
И вновь продолжается цирк,
И сердцу тревожно в груди,
И Путин такой молодой,
И юный Майдан впереди!
edun1952 07 февраля 2018 | 23:18
Скромное обояние голого короля.
oleg_kievlyanin 07 февраля 2018 | 23:20
//Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Путина//
Кому пожаловались? Путину?
efilika 07 февраля 2018 | 23:29
Маразма крепчает. И чему удивляться? Рулевой стареет. Процесс необратим
stas_russkiy 07 февраля 2018 | 23:37
А плевок будет считаться "подписью"?
kaplan911 07 февраля 2018 | 23:49
\\ Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Путина. \\
Снять кандидата с выборов.
И освободить от должности. Надоел.