\\ Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Путина. \\

Работники муниципальных предприятий в Ухте пожаловались на принудительный сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В сюжете, который показал местные телеканал ГСП одна из жительниц Ухты рассказала, как их возили на автобусах к одному из зданий в городе и там рекомендовали поставить подпись за главу государства как кандидата на новых выборах. В мэрии эту информацию опровергают. Избирательная комиссия Коми передала все материалы в МВД для проверки, — пишет интернет издание 7х7.

Ранее в штабе Путина рассказали, что собрали более миллиона подписей в его поддержку. Чуть более 300 тысяч под закону сдали в Центризбирком. Накануне комиссия зарегистрировала его третьим кандидатом на выборах. Сегодня ЦИК зарегистрировал еще троих участников кампании. Это бизнес-омбудсмен Борис Титов, представитель «Яблока» Григорий Явлинский и Сергей Бабурин. Ранее были зарегистрированы Владимир Жириновский и Павел Грудинин.