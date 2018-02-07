Генпрокуратура РФ просит французские власти выдать бывшего председателя правления «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова
Генпрокуратура России просит французские власти выдать бывшего председателя правления «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова. Запрос был направлен еще в ноябре, но до сих пор ответ на него не поступил, — рассказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, Гудков причастен к мошенничеству на полмиллиарда рублей. Ранее банкир был задержан в Монако.
Комментарии2
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severnaya_storona 07 февраля 2018 | 23:15
воссоединение гудковых
ginbin_ 07 февраля 2018 | 23:53
А слабо как Троцкого? Обмельчало ФэСэБэ, обмельчало. Особенно бЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ столько белый друг не выдержит