Генпрокуратура РФ просит французские власти выдать бывшего председателя правления «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова

Генпрокуратура России просит французские власти выдать бывшего председателя правления «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова. Запрос был направлен еще в ноябре, но до сих пор ответ на него не поступил, — рассказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, Гудков причастен к мошенничеству на полмиллиарда рублей. Ранее банкир был задержан в Монако.