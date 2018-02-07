Для вывоза всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор
Для вывоза всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор, — считает вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, всего за два дня в городе выпало 47 сантиметров снега при том, что норма в феврале – 36 сантиметров.
Московским коммунальщикам предстоит вывезти 85 миллионов кубометров снега. Мэр поставил задачу к 11-му февраля полностью расчистить городские улицы, — добавил Бирюков.
Комментарии12
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croaker 07 февраля 2018 | 22:41
Значит, будут просить денег в количестве подмосковной электрички.
pmasel 07 февраля 2018 | 22:44
130% от месячной нормы, а визгу на целую 1000%
pycckoe_cpy 07 февраля 2018 | 22:41
Ещё бы метра полтора и ветер 100 м/с, что ничего срашкиного из под снега не высовывалось. Потом -60 на 100 лет.
midnightblues 07 февраля 2018 | 22:44
Зато для отправки мудака этого на пенсию достаточно пинка под зад
peresvet73 07 февраля 2018 | 22:44
А Тихий океан вычерпать кружкой? Для российского бюджета, нет непосильных трат!
nitsahon 07 февраля 2018 | 22:46
и как это собянину не приходят в голову идеи начать сотрудничество с Илоном маском... что там косм.корабли... уборка снега в Москве - вот где простор для творчества и реализации смелых идей...
gsgqew 07 февраля 2018 | 23:06
nitsahon: Уборка снега и его вывоз намного прибыльнее, чем вывоз мусора. В разы выгоднее. Учесть сколько и куда вывезено невозможно, а через пару месяцев он еще и растает. И все концы в талую воду. А еще снег можно таять и сливать в ливневую канализацию. Так это вообще золотое дно.
как коммунальщики живут в странах где снега нет? бедные люди.
edun1952 07 февраля 2018 | 22:47
Хорошо не к 1-му июля.
i_c_e 07 февраля 2018 | 22:53
Придумали. Раньше поезда не требовались — растапливали и спускали в водотоки. Ну а как, по Кагалымским традициям, в связи с нендобностью там, все решетки на дорогах асфальтом закатали и снегоплавильни сократили — конечно, только РЖД длиной в экватор спасти может.
ulagai 07 февраля 2018 | 23:03
Вопрос встречный,сколько вагонов могут увезти бабло Пети?
svenik 07 февраля 2018 | 23:13
а чтоб вынести собячятину из мэрии, понадобится одна строительная тачка с гвоздикой
koshkaedu 07 февраля 2018 | 23:24
Фейковая новость.