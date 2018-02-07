Для вывоза всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор, — считает вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, всего за два дня в городе выпало 47 сантиметров снега при том, что норма в феврале – 36 сантиметров.

Московским коммунальщикам предстоит вывезти 85 миллионов кубометров снега. Мэр поставил задачу к 11-му февраля полностью расчистить городские улицы, — добавил Бирюков.