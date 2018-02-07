Президент ЮАР Джейкоб Зума в ближайшее время может уйти в отставку
Он обсудил вопросы передачи власти с вице-президентом Сирилом Рамафосой. По словам заместителя Зумы, президент понимает необходимость скорейшей передачи власти. Переговоры завершатся в течение нескольких дней, передает ВВС. Спикер парламента ЮАР накануне объявил о переносе на неопределенный срок обращения главы государства к нации, запланированного изначально на 8 февраля. Джейкоб Зума является президентом ЮАР с 2009 года.
Комментарии4
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gsgqew 07 февраля 2018 | 22:45
В Африке, что-нибудь кроме дерьма есть?
Зума ужасное дерьмо, но и его вице не лучше.
ugiazov 07 февраля 2018 | 22:54
Везёт же некоторым странам.
i_c_e 07 февраля 2018 | 23:08
Блин, и 10 лет не высидел? Слабаки эти Зумы. Наш-то, вон, не смотря ни на какую коррупцию 18 правил и ещё столько же учудит, чтоб Мугабе переплюнуть. И это только в категории «всенародно-избранных». А надо стремиться ещё и «помазаников божих» переплюнуть. Елизавета II 65 лет, зараза, королева, и никаких Навальных...
koshkaedu 07 февраля 2018 | 23:21
Видимо, ДЕВЯТУЮ жену себе подыскал, а годы уже не те, на работе шибко устаёт.