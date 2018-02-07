Президент ЮАР Джейкоб Зума в ближайшее время может уйти в отставку

Он обсудил вопросы передачи власти с вице-президентом Сирилом Рамафосой. По словам заместителя Зумы, президент понимает необходимость скорейшей передачи власти. Переговоры завершатся в течение нескольких дней, передает ВВС. Спикер парламента ЮАР накануне объявил о переносе на неопределенный срок обращения главы государства к нации, запланированного изначально на 8 февраля. Джейкоб Зума является президентом ЮАР с 2009 года.