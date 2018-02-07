Состояние здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых улучшилось
Состояние здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых улучшилось. Об этом в эфире «Эха» рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Никита Белых был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
Комментарии4
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yrich040 07 февраля 2018 | 22:40
Ну вот! Замечательно!!
А как начнет валить лес,так совсем выздоровеет!
Раньше надо было выносить приговор суду,тянули резину,когда все ясно!
ugiazov 07 февраля 2018 | 22:41
Надо добавлять КЕМ он признан виновным.
liberal_vulgaris 07 февраля 2018 | 22:51
Потихоньку привыкает к новой жизни. А там, глядишь, и навального посадят. Будт с кем в нарды сыграть и о кировских делишках вспомнить :)
lion64___3 07 февраля 2018 | 23:05
Вот и хорошо, на лесосеке сможет работать.