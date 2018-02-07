Состояние здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых улучшилось. Об этом в эфире «Эха» рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Никита Белых был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.