Гражданину России предъявлены в США обвинения в кибермошенничестве
Андрей Новак, по данным американского Минюста, участвовал в международном сговоре. Он назван в числе 36 предполагаемых участников международной группировки Infraud Organization. Их действия, как полагает следствие, привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 07 февраля 2018 | 22:39
А штаб-квартира этой международной группировки была случайно не на лубянке?
ugiazov 07 февраля 2018 | 22:39
Вор должен сидеть в тюрьме?
splin2 07 февраля 2018 | 22:59
Вот он настоящий хакер.А Fancy Bear и другие Bear- кибер спецназ Ген штаба ВО РФ.
headhunter_ 07 февраля 2018 | 22:53
"Гражданину России предъявлены в США обвинения в кибермошенничестве"
Влип очкарик. Ну, портянки, начните скулить: наших бьют, своих не здаем, ихтамнетавыдокажите и другие. :-D