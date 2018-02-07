"Гражданину России предъявлены в США обвинения в кибермошенничестве"

Андрей Новак, по данным американского Минюста, участвовал в международном сговоре. Он назван в числе 36 предполагаемых участников международной группировки Infraud Organization. Их действия, как полагает следствие, привели к хищениям свыше 530 миллионов долларов во всех американских штатах и других странах мира.