Один горняк погиб, еще один пострадал из-за обрушения породы на шахте в Кузбасс

Следственные органы СКР проводят доследственную проверку по фату обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, где погиб один человек, сообщили агентству «Интерфакс»-Сибирь в пресс-службе следственного управления СКР по региону в четверг.

«Поступил сигнал об обрушении на шахте, один человек погиб, еще один пострадал, на место выехали следователи, проводится доследственная проверка», — сказал собеседник агентства. По его словам, потерпевшего и раненого поднимают на поверхность, другие работники шахты эвакуированы.