В Самаре обрушился парник для поля на стадионе, который возводит к чемпионату мира по футболу компания ПСО «Казань»
«Самара Арена» — единственный остающийся без газона мундиальный стадион России. Для ликвидации отставания на месте будущего поля был построен парник для укладки газона. Сегодня стало известно, что парник обрушился, а на ютьюбе появился ролик с комментариями очевидца (ролик размещён на сайте 63.ru – прим.ред.) «Только что произошло обрушение всей теплицы. Что-там горит, ребята. Самое главное, чтоб там никто не остался под завалом. Так, все потушили. А тут стоял подогрев почвы. А была здесь теплица». Источник «Эха Москвы» в правительстве Самарской области, пояснил, что на стадионе сделают новый парник и стадион сдадут в срок. Готовность арены оценивается в 75%. По словам футбольного эксперта Сергея Лейбграда, современные технологии позволяют уложить в специально оборудованную чашу рулонный газон, выращенный вне стадиона, за несколько недель. Его должно хватить на месяц и шесть матчей чемпионата мира, которые должны пройти в Самаре. А вот к объявленному 7 апреля первому тестовому матчу на новой арене устроители поля, скорее всего, не успеют, отметил эксперт.
Как сообщил нашему самарскому корреспонденту источник в ПСО «Казань», в результате обрушения парника никто из рабочих серьёзно не пострадал.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 07 февраля 2018 | 22:14
Опять бакланы? )))
shmuel63 07 февраля 2018 | 22:21
Только утром г-жа Захарова предкпредила на мидовском брифинге что «западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы». Вот и началось. Чем ответит Россиия на провокационное обрушение парника?
snikkersnepper 07 февраля 2018 | 22:24
Так ненавязчиво ЭМ решило ошеломить своих читателей фактом, что на 11 из 12 стадионов ЧМ-2018 уже давно уложен газон (я вам по секрету скажу - бОльшая часть стадионов уже совсем готова).
Ну а Самара переняла у Питера переходящее знамя самого долбануто строящегося стадиона. Кроме очевидных минусов (надеюсь, в конце концов кого-нибудь за них все-таки расстреляют) в этом есть и один большущий плюс.
Только таким образом (и никак иначе) этот стадион может попасть в ленту Эха Москвы.
kottigr1 07 февраля 2018 | 22:24
В Самаре уже мало кто верит, что злосчастный стадион достроят к ЧМ по футболу... Некогда им было поначалу заниматься. Потому что в основном все были заняты разворовыванием выделенных на его строительство денег. Умнее всех оказался Меркушкин, который набив карманы деньгами, удалился на повышение в Москву, оставив остальных расхлебывать плачевные результаты строительства..
stas_russkiy 07 февраля 2018 | 22:27
В Волгограде, некоторые объекты для ЧМ рушились на этапе строительства второго этажа...
edun1952 07 февраля 2018 | 22:35
А денежки тю-то. Россия одним словом.
canary 07 февраля 2018 | 22:41
кина не будет.