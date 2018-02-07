В Самаре обрушился парник для поля на стадионе, который возводит к чемпионату мира по футболу компания ПСО «Казань»

«Самара Арена» — единственный остающийся без газона мундиальный стадион России. Для ликвидации отставания на месте будущего поля был построен парник для укладки газона. Сегодня стало известно, что парник обрушился, а на ютьюбе появился ролик с комментариями очевидца (ролик размещён на сайте 63.ru – прим.ред.) «Только что произошло обрушение всей теплицы. Что-там горит, ребята. Самое главное, чтоб там никто не остался под завалом. Так, все потушили. А тут стоял подогрев почвы. А была здесь теплица». Источник «Эха Москвы» в правительстве Самарской области, пояснил, что на стадионе сделают новый парник и стадион сдадут в срок. Готовность арены оценивается в 75%. По словам футбольного эксперта Сергея Лейбграда, современные технологии позволяют уложить в специально оборудованную чашу рулонный газон, выращенный вне стадиона, за несколько недель. Его должно хватить на месяц и шесть матчей чемпионата мира, которые должны пройти в Самаре. А вот к объявленному 7 апреля первому тестовому матчу на новой арене устроители поля, скорее всего, не успеют, отметил эксперт.

Как сообщил нашему самарскому корреспонденту источник в ПСО «Казань», в результате обрушения парника никто из рабочих серьёзно не пострадал.