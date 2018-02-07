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Эксклюзив Эха 22:04, 07 февраля 2018

В Самаре обрушился парник для поля на стадионе, который возводит к чемпионату мира по футболу компания ПСО «Казань»

«Самара Арена» — единственный остающийся без газона мундиальный стадион России. Для ликвидации отставания на месте будущего поля был построен парник для укладки газона. Сегодня стало известно, что парник обрушился, а на ютьюбе появился ролик с комментариями очевидца (ролик размещён на сайте 63.ru – прим.ред.) «Только что произошло обрушение всей теплицы. Что-там горит, ребята. Самое главное, чтоб там никто не остался под завалом. Так, все потушили. А тут стоял подогрев почвы. А была здесь теплица». Источник «Эха Москвы» в правительстве Самарской области, пояснил, что на стадионе сделают новый парник и стадион сдадут в срок. Готовность арены оценивается в 75%. По словам футбольного эксперта Сергея Лейбграда, современные технологии позволяют уложить в специально оборудованную чашу рулонный газон, выращенный вне стадиона, за несколько недель. Его должно хватить на месяц и шесть матчей чемпионата мира, которые должны пройти в Самаре. А вот к объявленному 7 апреля первому тестовому матчу на новой арене устроители поля, скорее всего, не успеют, отметил эксперт.

Как сообщил нашему самарскому корреспонденту источник в ПСО «Казань», в результате обрушения парника никто из рабочих серьёзно не пострадал.

Комментарии

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gvs 07 февраля 2018 | 22:14

Опять бакланы? )))

shmuel63 07 февраля 2018 | 22:21

Только утром г-жа Захарова предкпредила на мидовском брифинге что «западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы». Вот и началось. Чем ответит Россиия на провокационное обрушение парника?

snikkersnepper 07 февраля 2018 | 22:24

Так ненавязчиво ЭМ решило ошеломить своих читателей фактом, что на 11 из 12 стадионов ЧМ-2018 уже давно уложен газон (я вам по секрету скажу - бОльшая часть стадионов уже совсем готова).

Ну а Самара переняла у Питера переходящее знамя самого долбануто строящегося стадиона. Кроме очевидных минусов (надеюсь, в конце концов кого-нибудь за них все-таки расстреляют) в этом есть и один большущий плюс.

Только таким образом (и никак иначе) этот стадион может попасть в ленту Эха Москвы.

kottigr1 07 февраля 2018 | 22:24

В Самаре уже мало кто верит, что злосчастный стадион достроят к ЧМ по футболу... Некогда им было поначалу заниматься. Потому что в основном все были заняты разворовыванием выделенных на его строительство денег. Умнее всех оказался Меркушкин, который набив карманы деньгами, удалился на повышение в Москву, оставив остальных расхлебывать плачевные результаты строительства..

stas_russkiy 07 февраля 2018 | 22:27

В Волгограде, некоторые объекты для ЧМ рушились на этапе строительства второго этажа...

edun1952 07 февраля 2018 | 22:35

А денежки тю-то. Россия одним словом.

canary 07 февраля 2018 | 22:41

кина не будет.

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