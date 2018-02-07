Продюсер фильма «Нелюбовь» Глеб Фетисов не сможет поехать на церемонию вручения премии «Оскар»
Он находится под подпиской о невыезде по делу о выводе средств из собственного банка. Об этом в эфире «Эха» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Комментарии9
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meister_luvin 07 февраля 2018 | 22:08
наверное, хороший человек, раз так на него наезжают
vor_mbh_xa_xa 07 февраля 2018 | 22:11
Оскар да без мошенников - никогда не было и не будет.
patajhara 07 февраля 2018 | 22:12
А что значит на вручение, точно дадут оскара?
klop2 07 февраля 2018 | 22:23
Нихренаси они себе оскар уже вручили. Либерота вообще стыд потеряла.
bilrot 07 февраля 2018 | 22:31
klop2: Мал клоп , да вонюч .
stebinmaku 07 февраля 2018 | 22:27
Несудьба..
ladyirina 07 февраля 2018 | 22:31
Кому-то сильно не нравится, что Звягинцев очень талантлив, и его фильмы имеют такой большой успех на Западе. Но это не Серебренников - Звягинцев не получает деньги от государства и к нему не подкопаться. Все российские финансисты вынуждены нарушать законы, а прицепились к Фетисову - продюсеру Звягинцева. И в аккурат перед церемонией вручения "Оскаров".
gad123 07 февраля 2018 | 22:45
ladyirina: Да не получит он "Оскара"!! И тема не та, и политическая обстановка не та, да и фильм не особо силён ... Такого уровня фильмы есть десяток в мире из разных стран...Обидно, что из бывшего СССР в год не наберётся и двух- трёх фильмов среднего уровня ( правда надо отдать должное, что и во всём мире максимум пару десятков...)
ladyirina 07 февраля 2018 | 22:53
gad123: Для зависти с лихвой хватило того, что Звягинцев уже получил. А если ещё и Оскар?! - Это пережить невозможно.