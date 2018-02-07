Продюсер фильма «Нелюбовь» Глеб Фетисов не сможет поехать на церемонию вручения премии «Оскар»

Он находится под подпиской о невыезде по делу о выводе средств из собственного банка. Об этом в эфире «Эха» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».