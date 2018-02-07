Сулейман Керимов хочет купить банк «Возрождение»
Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов хочет купить банк «Возрождение». Как передает Reuters со ссылкой на свои источники, он уже ведет переговоры с владельцами банка, братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. При этом сделка может оказаться безденежной – банк перейдет в счет обязательств собственников перед структурами Керимова, — добавляет агентство.
Сам он с ноября прошлого года находится во Франции. Прокуратура Ниццы расследует против него дело о неуплате налогов. Как пишет РБК, власти вновь разрешили Керимову на несколько дней съездить в Россию по личным делам. К концу недели он должен вернуться обратно в Ниццу.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vraki 07 февраля 2018 | 22:07
прямо со скамьи суда ?
gsgqew 07 февраля 2018 | 22:18
vraki: Мне Анантевых не жалко, они такие же как керимов. Им немного не повезло. Ребятам во избежание худшего предлагают отдать свою собственность Керимову. Ему нужнее.
У него же большие убытки во Франции к миллиарду евро приближаются.
gad123 07 февраля 2018 | 22:35
gsgqew: Он бедный не знает куда деньги из Дагестана девать!! В США или Англии просто заберут, в Китае процентами задавят, а тут ещё "повертухаться"можно. А потом выдать себя за жертву режима!!
eduard53 07 февраля 2018 | 22:34
Вот молодец кремлядский сенатор! В регулярно-краткосрочных визитах из французской тюрьмы в Москву успевает не только перетереть за жизнь с матвиенкой и прочей приболевшей роднёй, но и прикупить по случаю банчок. Небось до мозолей на лбу каждый день благодарит Аллаха, что не в Дагестане его прихватили за необъяснимое мега-обогащение ...
headhunter_ 07 февраля 2018 | 22:42
"Сулейман Керимов хочет купить банк «Возрождение»"
Пипец, что за название банка...:-D Что, неужели там один из счетов Путена? :-D
ugiazov 07 февраля 2018 | 22:58
В связи с покупкой банка заодно ведёт во франции деловые встречи.