Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов хочет купить банк «Возрождение». Как передает Reuters со ссылкой на свои источники, он уже ведет переговоры с владельцами банка, братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. При этом сделка может оказаться безденежной – банк перейдет в счет обязательств собственников перед структурами Керимова, — добавляет агентство.

Сам он с ноября прошлого года находится во Франции. Прокуратура Ниццы расследует против него дело о неуплате налогов. Как пишет РБК, власти вновь разрешили Керимову на несколько дней съездить в Россию по личным делам. К концу недели он должен вернуться обратно в Ниццу.