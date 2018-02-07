В Татарстане найдена мёртвой замминистра здравоохранения Елена Шишмарёва
Чиновница находилась под домашним арестом по делу о крупном мошенничестве.
Глава Минздрава Татарстана Адель Вафин подтвердил «Интерфаксу» смерть подчинённой и назвал это трагедией. «Мы потеряли высококлассного, очень опытного специалиста», — сказал он. Местное издание Business Online сообщает, что скорее всего заместитель министра образования, которую недавно заподозрили в серьёзном преступлении, покончила с собой.
Последние дни Шишмарёва находилась под домашним арестом по решению суда. Неделю назад её задержали в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. Следствие считает Шишмарёву причастной к хищению денег из бюджета Татарстана. Средства выделялись на повышение квалификации сотрудников больниц и поликлиник. Как полагает следствие, чиновница требовала от медучреждений направлять на курсы бухгалтеров. И вместе с другой подозреваемой по делу – профессором Казанского федерального университета Еленой Фахрутдиновой похитила более 5 миллионов рублей.
Замминистра Татарстана после задержания заявила о том, что она готова сотрудничать со следствием.
Комментарии6
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astet 07 февраля 2018 | 22:15
В номинации "она слишком много знала и могла сдать"?
Кто следующий путинский пехотинец?
gsgqew 07 февраля 2018 | 22:21
astet: Замминистра Татарстана после задержания заявила о том, что она готова сотрудничать со следствием.
Вот поэтому и умерла. Теперь сотрудничать не будет и другие научены.
Но деньги грошовые и за 5 миллионов не убивают.
nelibermot15 07 февраля 2018 | 22:34
"Чиновница находилась под домашним арестом по делу о крупном мошенничестве"
Белых-Улюкаев-Шишмарёва-честнейшие дагестанские чиновники- Хорошаев-Гайзер- полковник Захарченко. Всё-таки 37-й год наступил, либералы оказались правы.
gsgqew 07 февраля 2018 | 22:41
nelibermot15: А скоро наступит 53-й.
Кто сам коньки отк54инет обделавшись, кто-то обделается как Ьерия, когда его в подвал потащат.
Причем не либералы потащат, свои потащат. Вот как Берию коллеги по ЦК в подвал отправили.
beltat 07 февраля 2018 | 22:18
Как полагает следствие, чиновница требовала от медучреждений направлять на курсы бухгалтеров.
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Тяжкое преступление. Не написано, кого именно требовалось направлять на эти курсы, но всё равно - обучения на курсах бухгалтеров врагу не пожелаю.
bilrot 07 февраля 2018 | 22:29
Любой гипотензивный препарат в больших дозах токсичен . А может быть и инфаркт ,инсульт ?