В Татарстане найдена мёртвой замминистра здравоохранения Елена Шишмарёва

Чиновница находилась под домашним арестом по делу о крупном мошенничестве.

Глава Минздрава Татарстана Адель Вафин подтвердил «Интерфаксу» смерть подчинённой и назвал это трагедией. «Мы потеряли высококлассного, очень опытного специалиста», — сказал он. Местное издание Business Online сообщает, что скорее всего заместитель министра образования, которую недавно заподозрили в серьёзном преступлении, покончила с собой.

Последние дни Шишмарёва находилась под домашним арестом по решению суда. Неделю назад её задержали в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. Следствие считает Шишмарёву причастной к хищению денег из бюджета Татарстана. Средства выделялись на повышение квалификации сотрудников больниц и поликлиник. Как полагает следствие, чиновница требовала от медучреждений направлять на курсы бухгалтеров. И вместе с другой подозреваемой по делу – профессором Казанского федерального университета Еленой Фахрутдиновой похитила более 5 миллионов рублей.

Замминистра Татарстана после задержания заявила о том, что она готова сотрудничать со следствием.