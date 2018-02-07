Дело правозащитника Оюба Титиева передано в Следственный комитет России. Это может положительно сказаться на судьбе Титиева. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член правления правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов.

Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева обвиняют в перевозке наркотиков. Его задержание с самого начала вызвало широкий общественный резонанс.