Дело правозащитника Оюба Титиева передано в Следственный комитет России
Дело правозащитника Оюба Титиева передано в Следственный комитет России. Это может положительно сказаться на судьбе Титиева. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член правления правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов.
Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева обвиняют в перевозке наркотиков. Его задержание с самого начала вызвало широкий общественный резонанс.
Комментарии6
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astet 07 февраля 2018 | 22:07
Ожидаемо.
Не зря же Собчак ездила в Чечню ;)))
Кремль (а кто ещё может повлиять на Кадырова?)
подкинул козырей Собчак,
чтобы она выглядела серьёзным политиком ;)))
vladimirgornitsky 07 февраля 2018 | 22:07
Положительно на судьбе Титиева может сказаться только одно: если Кадыров решит, что ему выгодно по каким-то причинам отпустить ТЬитиева. Без этого решение совершенно неважно, какие именно кадыровские бандиты - занимающие более высокое или менее высокое положение в его банде, - будут заниматься делом Титиева.
vor_mbh_xa_xa 07 февраля 2018 | 22:07
Что за день... Каждое четвёртое сообщение (новостью уже не назвать) - об этом наркодельце. Ппц...
malanoff 07 февраля 2018 | 22:16
vor_mbh_xa_xa: Ты следишь уже за четвертым сообщением . Сам наркоша ?
malanoff 07 февраля 2018 | 22:08
Сейчас всё перепроверят и вынесут справедливейшее решение. Тем более , что под боком в Дагестане работает прокурорская проверка из Центра.
alo0000 07 февраля 2018 | 22:15
Не прислушались к мнению главы ЧР. "Слушай,..., этот ГАИ тебя совсем не уважает!"