«Яндекс» и  «Убер» закрыли сделку по объединению своих бизнесов онлайн-заказа такси

Компания «Яндекс» и сервис «Убер» закрыли сделку по объединению своих бизнесов онлайн-заказа такси. Это касается как России, так и соседних стран, — пояснили представители обеих сторон. После слияния пассажиры смогут использовать приложения двух компаний, а приложения у водителей будут интегрированы. Участники сделки инвестируют в новую структуру более 300 миллионов долларов. Это объединение было анонсировано еще минувшим летом.