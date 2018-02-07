«Яндекс» и «Убер» закрыли сделку по объединению своих бизнесов онлайн-заказа такси
Компания «Яндекс» и сервис «Убер» закрыли сделку по объединению своих бизнесов онлайн-заказа такси. Это касается как России, так и соседних стран, — пояснили представители обеих сторон. После слияния пассажиры смогут использовать приложения двух компаний, а приложения у водителей будут интегрированы. Участники сделки инвестируют в новую структуру более 300 миллионов долларов. Это объединение было анонсировано еще минувшим летом.
Комментарии2
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s_talker002 07 февраля 2018 | 21:44
Прикроют обеих и правильно сделают.
nslonik 07 февраля 2018 | 22:18
s_talker002: вата мозга?