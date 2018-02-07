Известный французский дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться эксклюзивных прав на знаменитую женскую обувь с красной подошвой. Сейчас модельер судится с голландской компанией «Ван Харен», которая продает похожие туфли, но по гораздо меньшей цене.

Как выяснила «Нью-Йорк Таймс», в Европейском суде – высшей инстанции в ЕС, рекомендовали вынести решение не в пользу Лубутена. По мнению генерального адвоката суда Мацея Шпунара, форма товара не должна рассматриваться отдельно от его цвета, а форма на территории ЕС торговой маркой не признаётся. Такая рекомендация не является обязательной для суда, но в большинстве случаев инстанция прислушивается к мнению генерального адвоката, — пишет газета.