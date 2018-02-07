Кристиан Лубутен может лишиться эксклюзивных прав на знаменитую женскую обувь с красной подошвой
Известный французский дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться эксклюзивных прав на знаменитую женскую обувь с красной подошвой. Сейчас модельер судится с голландской компанией «Ван Харен», которая продает похожие туфли, но по гораздо меньшей цене.
Как выяснила «Нью-Йорк Таймс», в Европейском суде – высшей инстанции в ЕС, рекомендовали вынести решение не в пользу Лубутена. По мнению генерального адвоката суда Мацея Шпунара, форма товара не должна рассматриваться отдельно от его цвета, а форма на территории ЕС торговой маркой не признаётся. Такая рекомендация не является обязательной для суда, но в большинстве случаев инстанция прислушивается к мнению генерального адвоката, — пишет газета.
Комментарии3
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mmm_333 07 февраля 2018 | 21:40
Китайцы со смеху катаются наверно.
i_c_e 07 февраля 2018 | 21:41
Кто-нибудь что-то ещё понял, кроме того, что это реклама «лубутенов»?
metvlag 07 февраля 2018 | 21:42
И как же теперь отличиться тем, кто привык ходить:
на лабутенах нах и в ох..ренительных штанах"?
тревожно за них.