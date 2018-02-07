Спортивный Арбитраж начал слушания по иску 32 российских спортсменов, которые добиваются приглашения на Олимпиаду
Решение должно быть оглашено в ближайшие два дня.
CAS на ближайшие две недели перебрался из Лозанны в Пхенчхан. В олимпийской столице он будет вершить судьбы российских спортсменов. Первая порция исков поступила от 32 атлетов. Среди них биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан. Это те люди, которых в употреблении запрещенных препаратов даже не подозревали, а на Олимпиаду не позвали по известным только МОК причинам. Международный олимпийский комитет причин этих не назвал даже самим спортсменам, отделавшись заявлением о том, что для поездки на Игры мало быть просто вне подозрений. Оспорить такой отказ чрезвычайно трудно. На Олимпиаде сборная России выступит без флага и гимна, под аббревиатурой ОАР. В эту команду попадают не только по спортивному принципу, но и по специальным приглашениям от МОК, который уже дал понять, — что давать или не давать таковые – исключительно его прерогатива.
Уже в четверг Спортивный арбитраж рассмотрит еще 15 исков от российских спортсменов и тренеров.
Комментарии3
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andre_klimov 07 февраля 2018 | 11:10
Вот уже и тон новостей меняется. Глядишь, завтра новостники откроют Хартию и прочитают в ней что-нибудь полезное для себя. А пока они начинают "соломку стелить"...
meteor1908 07 февраля 2018 | 11:13
Ну, допустим, Ан не согласен, он кореец. А остальные - православие или как? Их не пригласили на языческие игрища (в честь олимпийских богов), так они не только не показали христианского смирения, так ещё и требуют.
Участвовать в богомерзком состязании "у кого гордыня больше" не достойно для верующего. Никто из апостолов или святых не занимался спортом и вообще азартными деяниями.
srk2658lu 07 февраля 2018 | 11:26
meteor1908: Это же их профессия и работа. За денежкой большой поехали.