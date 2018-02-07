Спортивный Арбитраж начал слушания по иску 32 российских спортсменов, которые добиваются приглашения на Олимпиаду

Решение должно быть оглашено в ближайшие два дня.

CAS на ближайшие две недели перебрался из Лозанны в Пхенчхан. В олимпийской столице он будет вершить судьбы российских спортсменов. Первая порция исков поступила от 32 атлетов. Среди них биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан. Это те люди, которых в употреблении запрещенных препаратов даже не подозревали, а на Олимпиаду не позвали по известным только МОК причинам. Международный олимпийский комитет причин этих не назвал даже самим спортсменам, отделавшись заявлением о том, что для поездки на Игры мало быть просто вне подозрений. Оспорить такой отказ чрезвычайно трудно. На Олимпиаде сборная России выступит без флага и гимна, под аббревиатурой ОАР. В эту команду попадают не только по спортивному принципу, но и по специальным приглашениям от МОК, который уже дал понять, — что давать или не давать таковые – исключительно его прерогатива.

Уже в четверг Спортивный арбитраж рассмотрит еще 15 исков от российских спортсменов и тренеров.