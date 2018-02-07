Чиновник из Татарстана сегодня может стать новым премьер-министром Дагестана
Парламент Северокавказской республики рассмотрит кандидатуру Артёма Здунова. Предыдущий премьер и несколько других членов правительства Дагестана были арестованы на этой неделе по обвинению в крупных хищениях. Некоторые эксперты считают, что новый глава региона Владимир Васильев, назначенный из Москвы, «зачищает» Дагестан от команды прежнего руководителя Рамазана Абдулатипова.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 07 февраля 2018 | 11:14
"Все не так, ребята...(с)
pravdatut 07 февраля 2018 | 11:30
Свободу народу !! Пусть сами решают.
При СССР так председателей колхозов назначали ))
tks 07 февраля 2018 | 11:37
Десант из Татарстана угробит кланы Дагестана )))