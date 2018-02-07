Чиновник из Татарстана сегодня может стать новым премьер-министром Дагестана

Парламент Северокавказской республики рассмотрит кандидатуру Артёма Здунова. Предыдущий премьер и несколько других членов правительства Дагестана были арестованы на этой неделе по обвинению в крупных хищениях. Некоторые эксперты считают, что новый глава региона Владимир Васильев, назначенный из Москвы, «зачищает» Дагестан от команды прежнего руководителя Рамазана Абдулатипова.