В Тыве сирот, которые добиваются выдачи жилья, обвинили в неповиновении полицейским

10 человек остаются под стражей.

На молодых людей, заночевавших в помещении агентства по делам семьи и детей, всю ночь составляли протоколы. Минувшим вечером были задержаны 15 человек. Только к утру пятерых сильно больных отпустили. Сначала их держали в отделе полиции, затем увезли в спецприемник. Когда должен состояться суд, неизвестно, сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на представителя движения «Сироты Тувы. Право на жилье». Вместе с активистами также задержана руководительница местного избирательного штаба Ксении Собчак.

Сироты, которые много лет не могут получить положенные по закону квартиры, пришли в понедельник со своими матрасами в агентство по делам семьи и детей в Кызыле. Они сказали, что останутся там в знак протеста и просто потому, что им негде жить. Чиновники сначала предлагали молодым людям снимать жилье за собственные деньги или отправиться в приюты для бездомных, потом пытались их выгнать из помещения, а вечером вызвали полицию.

По российскому закону государство должно предоставлять жилье сиротам, когда они покидают детдома и интернаты. Но в Туве эта проблема десятилетиями не решается, отмечает портал «Сибирь.Реалии». По данным правозащитников, в очереди на квартиры стоят люди, которым уже исполнилось по 40 и 50 лет.