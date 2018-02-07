В Тыве сирот, которые добиваются выдачи жилья, обвинили в неповиновении полицейским
10 человек остаются под стражей.
На молодых людей, заночевавших в помещении агентства по делам семьи и детей, всю ночь составляли протоколы. Минувшим вечером были задержаны 15 человек. Только к утру пятерых сильно больных отпустили. Сначала их держали в отделе полиции, затем увезли в спецприемник. Когда должен состояться суд, неизвестно, сообщает портал ОВД-Инфо со ссылкой на представителя движения «Сироты Тувы. Право на жилье». Вместе с активистами также задержана руководительница местного избирательного штаба Ксении Собчак.
Сироты, которые много лет не могут получить положенные по закону квартиры, пришли в понедельник со своими матрасами в агентство по делам семьи и детей в Кызыле. Они сказали, что останутся там в знак протеста и просто потому, что им негде жить. Чиновники сначала предлагали молодым людям снимать жилье за собственные деньги или отправиться в приюты для бездомных, потом пытались их выгнать из помещения, а вечером вызвали полицию.
По российскому закону государство должно предоставлять жилье сиротам, когда они покидают детдома и интернаты. Но в Туве эта проблема десятилетиями не решается, отмечает портал «Сибирь.Реалии». По данным правозащитников, в очереди на квартиры стоят люди, которым уже исполнилось по 40 и 50 лет.
Комментарии11
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meteor1908 07 февраля 2018 | 11:06
Ну, вот, дали людям временное жильё, ещё и баланда бесплатно. Кто говорит, что государство не заботится о гражданах?
zemljanka 07 февраля 2018 | 11:11
На днях списали очередные пару сотен миллионов долларов бедным киргизам.
Хватило бы сиротам Тувы обустроиться.
gregor 07 февраля 2018 | 11:25
zemljanka:
Киргизам ладно уж ...как то ..., а вот ....
Куба - $31,7 млрд
Ирак - $21,5 млрд
Африканские страны - более $20 млрд
Монголия - $11,1 млрд
Афганистан - $11 млрд
Северная Корея - $10 млрд
. Сирия - $9,8 млрд
Вьетнам - $9,53 млрд
Эфиопия - около $6 млрд.
Алжир - $4,7 млрд
Ещё Иран и т.д и тп .
А вот ВЕТЕРАНУ ВОВ никак не получается из халупы без удобств вытащить , очередь не подошла . Так же и с этими из Тувы .
До них очередь не дошла ..... денег нет .. .
kindman_a 07 февраля 2018 | 11:30
gregor:
"...в очереди на квартиры стоят люди, которым уже исполнилось по 40 и 50 лет..."
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Гм.... и они еще чего-то ждут? :-)))
gregor 07 февраля 2018 | 11:35
kindman_a:
В очереди стоят ВЕТЕРАНЫ ВОВ , которым уже по 98 -102 года . Потому ,как ВОВ кончилась 73 года назад .
Правда возле Путина на параде Победы стоят люди ,которым по 70 -75 лет .., они себя ветеранами ВОВ называют ,все в орденах ...,
Как -то страно ,они же не родились ещё ,когда война кончилась , какие они ветераны ,только Путин и знает ,видать .
laksap 07 февраля 2018 | 11:11
Там чиновников сажать надо.
tks 07 февраля 2018 | 11:17
Обвинение в "неповиновении" ходульная статья, помноженная на тотальную безответственность ментяр.
gregor 07 февраля 2018 | 11:18
В Тыве сирот, которые добиваются выдачи жилья, обвинили в неповиновении полицейским
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В России те ,кто требуют соблюдения конституции и законов России ,являются виноватыми перед ворами и жуликами и их охраняемых полицейскими , априори .
Те ,кто требует соблюдения конституции в России является для властей экстремистом , либералом ,правозащитником ..., что в принципе одно и тоже .
Правозащитник для властей это враг ,потому ,как требует соблюдение прав граждан .
Россия страна не пуганных вертухаев и 86 % их поддерживающих .
Селекция упыря сталина в действии .
Менталитет большинства .
Поэтому в России нет ни дорог ,ни друзей .
Правда есть себе подобное ...террористы хамас ,террористы хезболла ,северный ким и прочее пакость .
Мрак ,позор и бесперспективность на данной территории .
vladimir1967 07 февраля 2018 | 11:20
А чиновников не исполняющих закон ни в чем не обвинили и даже наградили.
piter_ug 07 февраля 2018 | 11:31
В неповиновении полицейскому и чиновничьему произволу?
Ко-ва-а-рные!
glebbalbesov 07 февраля 2018 | 11:37
Молодцы. Как раз под выборы акцию устроили. Теперь глядишь получат положенные по закону квартиры. Да и заодно снимут местное начальство.