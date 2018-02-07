Члены вооружённой преступной группы, готовившие серию терактов в России, осуждены к длительным срокам
Об этом сегодня утром сообщили в ФСБ. Речь идёт о выходцах из Ингушетии, которые присягнули на верность «Исламскому государству»*. Лидер группы получил 19 лет, остальные – от 5 до 14. Их дело рассматривал Северокавказской окружной военный суд.
* организация запрещена в России
Комментарии3
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vilingrad 07 февраля 2018 | 11:09
А в это время "Частная ракета, которую ночью запустили в США, уже пересекла орбиту Марса".
aleksandr39 07 февраля 2018 | 11:19
Как же так ,ведь ОПГ " днр -лугандон " прекрасно себя чувствует .
vebis 07 февраля 2018 | 11:38
Базовая организация террора (террористов) России - это ЧеКа (НКВД-КГБ-ФСБ), - и она вовсе не запрещена в России. Более того, постоянно терроризирует собственный народ, а заодно оплачивает террористов по всему миру.