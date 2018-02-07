Члены вооружённой преступной группы, готовившие серию терактов в России, осуждены к длительным срокам

Об этом сегодня утром сообщили в ФСБ. Речь идёт о выходцах из Ингушетии, которые присягнули на верность «Исламскому государству»*. Лидер группы получил 19 лет, остальные – от 5 до 14. Их дело рассматривал Северокавказской окружной военный суд.

* организация запрещена в России