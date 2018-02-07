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Эксклюзив Эха 11:00, 07 февраля 2018

Частная ракета, которую ночью запустили в США, уже пересекла орбиту Марса

Частная ракета, которую этой ночью запустили в Америке, уже пересекла орбиту Марса. Сейчас она движется к «поясу астероидов». Об этом сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. Он доволен тем, как прошёл старт, хотя из трёх ускорителей первой ступени успешно вернуть за Землю удалось только два. На борту ракеты по желанию создателя находится его личный электромобиль ярко-красного цвета. За рулём сидит манекен, который «слушает» музыку. Из кабины, откуда открывался вид на Землю, велась прямая телетрансляция. Её смотрели в интернете миллионы зрителей.

Россия пока не готова развивать космическую программу наравне с Америкой, отметил в интервью «Эху Москвы» зам.пред думского комитета по науке и образованию Олег Смолин.

В Роскосмосе несколько дней назад рассказывали о планах строительства сверхтяжёлой ракеты. Этот проект в нашей стране может быть реализован примерно через 9 лет.

Комментарии

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qwerty44444 07 февраля 2018 | 11:33

То почти год экспедиция лететь собиралась, и то в выгодное "окно", которое 100 лет ждать, а оказалось, одна ночь- и почти долетели)

andrey_yrich_a 07 февраля 2018 | 11:33

Сегодня запустили и уже пересекла орбиту Марса? Теперь понятно, как американцы на Луну
"летали"...

nikita_troitsk 07 февраля 2018 | 11:34

Насчет орбиты Марса, - это вы погорячились.

aldroin 07 февраля 2018 | 11:35

"Частная ракета, которую ночью запустили в США, уже пересекла орбиту Марса"
_______________________
Меньше суток от земли до Марса? Что-то слишком лихо.

varigor 07 февраля 2018 | 11:38

aldroin: На ракете до орбиты Марса за несколько часов...
Вот так же реально они и на Луну летали)

klimovv 07 февраля 2018 | 11:38

А Наса с Роскосмосом всё готовят людей к многолетней миссии на Марс. Во идиоты, да? Тут ночью запустили, в обед уже там. И хомячки кушают инфу за обе щёчки) "Илан, красава! Путена гнать!", "Роскосмос сасет"...
Классика жанра. Америка выпускает шикарные военные и космические игрушки и шедеврально проводит самопиар. России до неё в этом далеко. А Россия и дальше продолжит создавать непризентабельную, но самую надёжную военно-космическую продукцию... Пускай себе снимают своё кино) Умные люди всё понимают. Когда Америка "слетала на Луну", а потом ещё 50 лет закупала российские ракетные двигатели. Ракета Илона Маска за сутки долетела до Марса, а потом, через несколько лет, международная команда космонавтов, на российской ракете, несколько лет будут лететь до Марса. Пускай снимают свои киношки, пускай вешают лапшу всем, кто этого так хочет)

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