"Частная ракета, которую ночью запустили в США, уже пересекла орбиту Марса"

Частная ракета, которую этой ночью запустили в Америке, уже пересекла орбиту Марса. Сейчас она движется к «поясу астероидов». Об этом сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. Он доволен тем, как прошёл старт, хотя из трёх ускорителей первой ступени успешно вернуть за Землю удалось только два. На борту ракеты по желанию создателя находится его личный электромобиль ярко-красного цвета. За рулём сидит манекен, который «слушает» музыку. Из кабины, откуда открывался вид на Землю, велась прямая телетрансляция. Её смотрели в интернете миллионы зрителей.

Россия пока не готова развивать космическую программу наравне с Америкой, отметил в интервью «Эху Москвы» зам.пред думского комитета по науке и образованию Олег Смолин.

В Роскосмосе несколько дней назад рассказывали о планах строительства сверхтяжёлой ракеты. Этот проект в нашей стране может быть реализован примерно через 9 лет.