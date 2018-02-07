Спортсмены из России пока не пострадали от вирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане
Об этом сегодня агентству ТАСС сообщил руководитель делегации Станислав Поздняков. Тем временем Оргкомитет Олимпийских Игр подтвердил уже более тридцати случаев заболевания норвирусом. Сейчас пытаются найти источник инфекции. В частности, проверяют водопроводную воду и продукты питания.
Комментарии3
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patriot1980 07 февраля 2018 | 10:53
Ай-яй-яй...
Сразу, с ходу, подлая атака на выдающихся российских спортсменов!
Но они-герои наших дней- выжили!
Просрались и выжили.
vargor 07 февраля 2018 | 10:54
А-я-яй! Политизированная Олимпиада и Всевышнему не по вкусу.
zemljanka 07 февраля 2018 | 10:59
Диверсия. Норвируса.