Спортсмены из России пока не пострадали от вирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане

Об этом сегодня агентству ТАСС сообщил руководитель делегации Станислав Поздняков. Тем временем Оргкомитет Олимпийских Игр подтвердил уже более тридцати случаев заболевания норвирусом. Сейчас пытаются найти источник инфекции. В частности, проверяют водопроводную воду и продукты питания.