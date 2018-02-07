Международный Спортивный Арбитраж только завтра вечером может объявить решение по делам 32 россиян
Таким образом, судьба их апелляций о недопуске к Олимпиаде решится мене, чем за сутки до старта Игр. Арбитраж сейчас проводит выездные заседания в Южной Корее.
Комментарии5
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jblack2 07 февраля 2018 | 10:45
"Красавчики" тянут до последнего!
А потом МОК, если что заявит, что им арбитраж не указ!
Пора выводить спорт под действие обычного законодательства...
sumars 07 февраля 2018 | 10:47
jblack2: ну да))под действие Басманного переводить
andre_klimov 07 февраля 2018 | 11:04
jblack2:
А им, действительно, Арбитраж в этом вопросе - не указ. Есть Олимпийская Хартия, как основной документ. И в ней всё написано. ОК приглашает спортсменов для участия по своему усмотрению, никто не имеет преимущественного права на участие. Единственно, что может сделать арбитраж - отменить дисквалификацию по формальному поводу. На олимпийские игры это не повлияет никак. Если, конечно, "пудель Путина" не решит, что можно хлопнуть дверью, уходя.
rodiy2007 07 февраля 2018 | 10:49
Две строчки новостей и в них ошибка, исправьте опечатку "мене", чтоб не позориться!
zemljanka 07 февраля 2018 | 10:57
Победы российским спортсменам!