Авиакомпании пока не получили разрешения на выполнение рейсов из Москвы в Каир
Это касается как российского Аэрофлота, так и египетского перевозчика «Иджипт Эйр». Об этом сообщил сегодня глава Росавиации Александр Нерадько. Причины задержки он не назвал.
Комментарии1
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bekipp 07 февраля 2018 | 10:56
Отсюда не пускают, там не принимают - обидно, грустно мне, но вот в Крым не хочу.