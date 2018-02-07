Япония заявила протест России в связи с военными учениями на Курильских островах
Об этом сегодня сообщило Министерство иностранных дел. Накануне стало известно о том, что более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники задействованы в антитеррористических учениях в районе Курил.
Комментарии16
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drtomsky 07 февраля 2018 | 10:33
Только одно и умеем: рычать и скалиться на соседей.
thaus 07 февраля 2018 | 10:39
drtomsky: Не только. Можем и укусить, если не подействует.
ruki_proch 07 февраля 2018 | 10:46
thaus: Можем и укусить
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Да, от вас уже весь мир шарахается, как от собаки бешеной.
Вы уверены, что именно таким способом вы сможете добится прогресса и развития своей страны? Чтобы вас уважали и с вами считались? А не огородили вас забором, как Северную Корею.
skolzki 07 февраля 2018 | 10:58
ruki_proch: Ваууууу , украинцы , весь мир опять с вами ? бугагагага ))))) В Молдове пророссйиский президент в Беларусии батька вашимх патриотов вылавливает и нам сдет , в Польше вас по процювальникам бьют в жевто блакитных робах да ещё и в тюрьму за Бандеру сажать будут , в Словакии арестовывают ваш газ за долги в Венгрии скоро Закарпатье заберут за венгерский язык .... дык ВЫ ЖЕ ОКРУЖЕНЫ
protiv777 07 февраля 2018 | 10:59
ruki_proch: " Чтобы вас уважали и с вами считались?" Это типа как в 90-е уважали?
sg68g 07 февраля 2018 | 11:00
ruki_proch:
Ты, дурочка, что-нибудь писала гневное здесь когда американо-корейские учения проходили? Чего тогда сейчас вызверилась? Господину задницу нестерпимо лизнуть захотелось, иудушка?
compare 07 февраля 2018 | 11:37
sg68g: а откуда тебе знать,что "писала здесь",или "не писала"? ты же,"свежий" поселенец на сайте,не успел "окуклиться" еще,а туда же...слиняй..
mikr76 07 февраля 2018 | 11:07
ruki_proch: гастер,всёвоняешь?
ostanovka 07 февраля 2018 | 11:19
thaus: придется вас усыпить - подумал вовремя и устроил расиянцев регулярную чистку черепной пустоты, с помощью телевизора и его главврача (от слова "врать") Киселева димона.
ostanovka 07 февраля 2018 | 11:22
ostanovka: следует читать "подумал Вовчик", далее по тексту.
liberal_rodinu_predal 07 февраля 2018 | 10:40
drtomsky: это вы про японцев?
mikr76 07 февраля 2018 | 11:04
drtomsky: ты не дроздов,ты дятлов.
mitja_76 07 февраля 2018 | 10:48
А что они там отрабатывали на этих учениях? Предотвращение высадки японского морского десанта с последующими ответными действиями?
Очень уж напоминает "пограничные инциденты в районе деревни Манийла".
zemljanka 07 февраля 2018 | 10:54
Распугают курильских медведей.
Тех самых, что с японскими учеными 2010 году изучали вместе.
Уникальные бурые медведи сребристого окраса.
lion64___3 07 февраля 2018 | 10:56
"На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут - и песня в том порука
Нерушимой, дружною семьей
Три танкиста - три веселых друга
Экипаж машины боевой.
На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно:
И пошел, командою взметен,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи,
Под напором стали и огня.
И добили - песня в том порука -
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста - три веселых друга
Экипаж машины боевой!"
kir_pich_101 07 февраля 2018 | 10:59
Оборзели японцы!
Цусиму забыли!
Можем повторить!