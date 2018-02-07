Американская частная компания SpaceX этой ночью успешно запустила в космос самую мощную и тяжёлую в мире ракету

На борту Falcon Heavy личный электромобиль основателя компании Илона Маска. За рулём сидит манекен и «слушает» музыку.

Запуск был назначен на 13.30 дня, с временным окном до 16-ти часов. Три раза запуск откладывали, как сообщал Илон Маск — из-за ветра. Финальное время было назначено на 15.45, за 15 минут до закрытия коридора. В запуск почти не верилось, пока толпа не начала отсчитывать минуты и секунды. Когда ракета взлетела, американцы — и все мы, ликовали. Когда через несколько минут в небе появились отделившиеся от корабля два ее боковых ускорителя и направились на посадку на Землю — тогда стало понятно, что Илон Маск совершил самый важный прорыв в аэрокосмической отрасли за последние полвека. Маск не только запустил супертяжелую ракету, что последний раз США успешно делали в 1973 году, ракета Сатурн 5, а СССР — в конце 80х. Фалькон Хэви взлетела на синхронной работе 27 двигателей, что до Маска только пытался делать Советский Союз, и то неудачно. На борту Фалькона Хэви находится электро суперкар Тэсла родстер, тоже компании Илона Маска. Основатель SpaceX и Теслы заявил, что хочет, чтобы его автомобиль, выведенный на околомарсианскую орбиту, когда-нибудь обнаружили инопланетяне.

Илон Маск рассказал, что ракета пересекла орбиту Марса и сейчас направляется в сторону «пояса астероидов».