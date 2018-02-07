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10:30, 07 февраля 2018

Американская частная компания SpaceX этой ночью успешно запустила в космос самую мощную и тяжёлую в мире ракету

На борту Falcon Heavy личный электромобиль основателя компании Илона Маска. За рулём сидит манекен и «слушает» музыку.

Запуск был назначен на 13.30 дня, с временным окном до 16-ти часов. Три раза запуск откладывали, как сообщал Илон Маск — из-за ветра. Финальное время было назначено на 15.45, за 15 минут до закрытия коридора. В запуск почти не верилось, пока толпа не начала отсчитывать минуты и секунды. Когда ракета взлетела, американцы — и все мы, ликовали. Когда через несколько минут в небе появились отделившиеся от корабля два ее боковых ускорителя и направились на посадку на Землю — тогда стало понятно, что Илон Маск совершил самый важный прорыв в аэрокосмической отрасли за последние полвека. Маск не только запустил супертяжелую ракету, что последний раз США успешно делали в 1973 году, ракета Сатурн 5, а СССР — в конце 80х. Фалькон Хэви взлетела на синхронной работе 27 двигателей, что до Маска только пытался делать Советский Союз, и то неудачно. На борту Фалькона Хэви находится электро суперкар Тэсла родстер, тоже компании Илона Маска. Основатель SpaceX и Теслы заявил, что хочет, чтобы его автомобиль, выведенный на околомарсианскую орбиту, когда-нибудь обнаружили инопланетяне.

Илон Маск рассказал, что ракета пересекла орбиту Марса и сейчас направляется в сторону «пояса астероидов».

Комментарии

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tag188 07 февраля 2018 | 10:35

SpaceX этой ночью успешно запустила в космос самую мощную и тяжёлую в мире ракету
===============================
А как обстоят дела с российской разработкой самого мощного и тяжелого в мире батута?

skolzki 07 февраля 2018 | 10:52

tag188: , Ты про "Цирконий" , дык он как чугуний вам пендосом скоро по башке трахнет ))))

neburzhui 07 февраля 2018 | 10:57

Буржуи с жиру бесятся !

livery 07 февраля 2018 | 11:13

Напоминаю что 1988 мы запустили р.н. энергия , масса полезной нагрузки 100т., а у falcon heavy 65т. Если приспичит программу возобновить не долго! А американцы пока на МКС летают с Байконура!

popov_m 07 февраля 2018 | 10:40

Две новости Ракета запущенная в космос и учения на !

daos15 07 февраля 2018 | 10:40

Теперь бы выгоду показать) А там будем наблюдать )

aisterh 07 февраля 2018 | 10:44

daos15: Ракета в разы удешевляет стоимость полетов в космос и дает новый толчок развитию частной космической компании.

daos15 07 февраля 2018 | 10:51

aisterh: Никто не спорит! Цифирьки только пожалуйста по последнему и прежним запускам) И про ЧАСТНОЕ, поосторожней)))

demokrat62 07 февраля 2018 | 10:57

daos15: Твой Роскосмос обосрался.Воровать могут,а ракеты делать такие как Маск нет.До сих пор заплату рабочим космодрома Восточный выплатить не могут.

skier64 07 февраля 2018 | 10:48

daos15: а вы в роскосмосе о выгоде спросите... а мы будем наблюдать!

daos15 07 февраля 2018 | 10:53

skier64: Ну во всём мире одни идиоты (кроме хохлов конечно), посмотрим на постоянные заказы Маска, будем наблюдать )))))

kaplan911 07 февраля 2018 | 11:23

daos15:
\\ Ну во всём мире одни идиоты (кроме хохлов конечно), посмотрим на постоянные заказы Маска, будем наблюдать )))))

Понаблюдайте за Кремлёвским докладом......там есть "фигуранты" из Роскосмоса.

(комментарий скрыт)

tag188 07 февраля 2018 | 10:55

daos15: А там будем наблюдать )
============================
А что Вам еще остается, кроме как наблюдать?
На понтах и духовности далеко не улетишь, поэтому и наблюдайте в сторонке за чужими успехами.

kaplan911 07 февраля 2018 | 11:20

daos15: \\ Теперь бы выгоду показать) А там будем наблюдать ) \\

Благодаря Илону Маску мир получит самый дешёвый интернет в любой тачке планеты.
Яровая - Озеров могут "умыться" своими законами - запретами на свободный доступ к
интернету. Они не вышли ещё из 20-го века.
Не поймут убогие мракобесы, что интернет это прежде всего свободная информация, общение
и, конечно же, работа.

askol2016 07 февраля 2018 | 10:40

Интересно, что на бортовом экране электромобиля высвечивается: "DON'T PANICI" (без паники)

azt 07 февраля 2018 | 10:59

askol2016: Это отсылка к "Автостопом по Галактике".

drgonish 07 февраля 2018 | 10:40

Маску походу надоел его электомобиль :))

Представляю, сколько было бы вони выпущено и сколько ведер детских слезинок было бы пролито, если бы Ангара запустила в небо танк, ну или "Калину".

diximania1948 07 февраля 2018 | 10:52

drgonish: Если Ангара запустит в небо жёлтую Ладу-калину с водителем, будет всероссийское ликование!

rktq 07 февраля 2018 | 11:15

diximania1948: /будет всероссийское ликование!/ После возвращения с новостью "МарсНаш!"

headhunter_ 07 февраля 2018 | 11:34

diximania1948: "Если Ангара запустит в небо жёлтую Ладу-калину с водителем, будет всероссийское ликование!"

С этим самым водителем? Тогда - всемирное...:-D

gonduras_on_kolima 07 февраля 2018 | 11:05

drgonish: // Представляю, сколько было бы вони выпущено и сколько ведер детских слезинок было бы пролито, если бы Ангара запустила в небо танк, ну или "Калину". //
Даже самая сверхтяжёлая версия Ангары даже на самую низкую геоцентрическую орбиту даже самый лёгкий совково-рашистский танк ( 41 тонна), даже теоретически - не вынесет.
А вот Фэлкон Хэви даже более тяжёлый Абрамс таки да.
А практически пока что Ангара, которую мучают уже четверть века, слетала по кривой, аналогичной северокорейским поделкам.
Так же практически Фэлкон Хэви, стартовавший вчера поздним вечером, уже находится в районе орбиты Марса.
Так что Калина пущай ездит по россиянским дорогам.
Ну, если не развалится.

eduard53 07 февраля 2018 | 10:41

Молодец мужик, конечно. Исполняет-удовлетворяет свои детски-сокровенные мечты-желания-фантазии-амбиции, попутно срамя этим супердержавные гос.компании с колоссальными бюджетами. Единственная непонятка (для меня): расходы на науку и технику у него, очевидно, гигантские. Чем же он их компенсирует? Не одним же голым честолюбием питается-движется ...

apels 07 февраля 2018 | 10:52

eduard53: Инвесторы финансируют его проект. И деньги инвесторов создали эту супер-ракету и осуществляют экспедицию на Марс. Это гораздо чеснее и правильнее. Инвестор видит результат и добровольно дает деньги на заявленные цели.

drgonish 07 февраля 2018 | 10:55

eduard53:
{Единственная непонятка (для меня): расходы на науку и технику у него, очевидно, гигантские.]

Наверное, потому, что вы верите в легенды. Маск - это очередной Бил Гейтс. За этими дядями стоят серьезные организации. А то, что Маска финансируют NASA, в общем-то, особо и не скрывается.

nitsahon 07 февраля 2018 | 10:42

и какова цель запуска? просто доказать, что смог сделать эту ракету? или то, что в перспективе сможет использовать ее в коммерч.целях? не совсем понятно...

apels 07 февраля 2018 | 10:49

nitsahon: Цель проста - проверка работоспособности созданной ракеты. Ракета эта настоящий прорыв в достижение. И теперь, экспедиция на Марс, частью которой и являлось создание ракеты, является осуществимой. Ну а попутно, решено масст технически неосуществимых до сих пор проблем :)

ze_danil 07 февраля 2018 | 11:05

nitsahon: уже есть как минимум два заказа на коммерческие запуски

kriimsdyk 07 февраля 2018 | 10:45

Мы живем в дни, когда вершится История человечества. И это не выборы Путина, на забеги раскормленных допингом человекообразных по Корее на лыжах.

vargor 07 февраля 2018 | 10:45

Ступень ракеты не попала на платформу и разбилась. Так что успешность не стопроцентная. И вообще этот Илон Маск может оказаться шулером. Как те кто строил и запускал ракету "Сатурн-5". После якобы полётов на Луну она почему-то больше не использовалась и сейчас ржавеет в музее. Ржавчину могут видеть все, а ведь должна быть сделана не из железа. Фейк, а не лунная ракета. Для полёта на Луну нужны двигатели с тягой не менее 600 тонн. Таких двигателей не было никогда и до сих пор ни у кого нет. Самые мощные российские двигатели имеют тягу мощностью 180 тонн. А сколько там у Маска?))

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diximania1948 07 февраля 2018 | 11:00

vargor: Продолжай успокаивать себя и верить в мифы.

drgonish 07 февраля 2018 | 11:08

diximania1948:

В какие именно мифы он должен верить?
Да и успокаиваться уже поздно. Смысл существования РФ - ликвидация СССР. Она не для полетов в космос учреждалась.

demokrat62 07 февраля 2018 | 11:02

vargor: Шулер это твой Зюганов.25 лет сидит свойей жопой на мягком депутатском месте и все плачет за рабочих,заедая коньяк черной икоркой из думского буфета.

tovarich67 07 февраля 2018 | 11:05

vargor: а кто те сказал про 180 тонн тяги на российских двигателях? Это фейк и вранье. И Гагарин в космос не летал. Полет снимали на Мосфильме.

tour 07 февраля 2018 | 11:24

vargor:-/этот Илон Маск может оказаться шулером/
Стране, в туалетах которой полицаи МВД вместо туалетной бумаги используются протоколы задержаний с персональными данными граждан, а научная мысль вспорхнув приземляется в странах ненавистных вам буржуинов, остается лишь завидовать - молча!
Кстати, Разработка “Falcon Heavy” стоила 500 миллионов долларов. Она, самая мощная в мире ракета с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом. Первый блок состоит из трех ядер “Falcon 9” с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

(комментарий скрыт)

bekipp 07 февраля 2018 | 10:52

Ну и если Россия не может конкурировать с американской частной компанией SpaceX в освоении космоса, так может какая-либо частная компания в России способна? Ну например РЖД, или метрополитен, или Автоваз, или Платон, ну хоть кто-то может?

stagla 07 февраля 2018 | 10:53

Что-то тактично умалчивают что центральный ускоритель не сумел приземлиться.
Что бы не омрачать великолепие новости, наверное. Ведь написано: "американцы и все мы ликовали"
Хотя ключевое в космической деятельности маска это как раз многоразовое использование. И менно оно должно приенсти экономическую выгоду.
Но хомяки скажут "Два из трех разгонных блоков же вернулись! Это удивительное достижение!". Хотя когда в России взлетает 19 из 20 ракет - для них это провал и деградация космической отрасли.

Собственно и мы то не скорбим - так или иначе это достижение человечества, и так или иначе это повлияет на развите всего человечества. Так что хорошо.
Мой камент собственно не о Маске, а о лицемерии хомяко-комментаторов.

ze_danil 07 февраля 2018 | 11:07

stagla: на запуск полезной нагрузки потеря одного разгонного блока никак (совершенно никак) не влияет

igor20012 07 февраля 2018 | 10:54

Если бы Илон Маск догадался посадить за руль электромобиля не манекен, а рогозина-то было бы самое то !

drgonish 07 февраля 2018 | 11:22

Ну, у Маска в планах на 2018 год устроить облет Луны с туристами на борту.
Так, что надейся.

eduard53 07 февраля 2018 | 10:54

Может, ему и кремлём немного порулить?

karabay 07 февраля 2018 | 11:01

Молодца Маск, продолжает поражать своими достижениями весь мир! Отдельное спасибо эховцам за видео полёта, однако...

snagging 07 февраля 2018 | 11:01

Пусть Маск пригласит к себе нашего лучшего специалиста в космической отрасли мистера Рогозина. Пусть посмешит своих сотрудников.

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degele 07 февраля 2018 | 11:29

Если бы не Путин хрен бы чего они запустили!

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