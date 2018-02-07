Площади перед посольством России в Вашингтоне присвоили имя Бориса Немцова

Такое решение накануне принял городской совет столицы США.

Решение о переименовании площади было принято в окончательном чтении и единогласно. Закон уже вступил в силу, написал в своем Twitter председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. По его словам, официальная церемония открытия площади пройдет в третью годовщину со дня убийства Немцова – 27 февраля.

Присвоение площади имени политика прокомментировал и американский сенатор-республиканец Марко Рубио. «Пусть это послужит напоминанием Путину и его приспешникам, что убийство, насилие и запугивание не заставят молчать инакомыслящих» — написал политик в Twitter. Рубио, напомню, был главным инициатором переименования площади перед российским посольством.

Ранее сообщалось, что после принятия закона дипломатическое учреждение получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1». В российском МИДе решение о переименовании пока не комментировали, но ранее представитель министерства Мария Захарова выразила недоумение в связи с намерением городского совета Вашингтона.

Как ожидается, в Москве 25 февраля пройдет традиционное шествие в память о Борисе Немцове. Участники акции пройдут по центру столицы и возложат цветы на месте убийства политика.