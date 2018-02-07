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10:04, 07 февраля 2018

Площади перед посольством России в Вашингтоне присвоили имя Бориса Немцова

Такое решение накануне принял городской совет столицы США.

Решение о переименовании площади было принято в окончательном чтении и единогласно. Закон уже вступил в силу, написал в своем Twitter председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. По его словам, официальная церемония открытия площади пройдет в третью годовщину со дня убийства Немцова – 27 февраля.

Присвоение площади имени политика прокомментировал и американский сенатор-республиканец Марко Рубио. «Пусть это послужит напоминанием Путину и его приспешникам, что убийство, насилие и запугивание не заставят молчать инакомыслящих» — написал политик в Twitter. Рубио, напомню, был главным инициатором переименования площади перед российским посольством.

Ранее сообщалось, что после принятия закона дипломатическое учреждение получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1». В российском МИДе решение о переименовании пока не комментировали, но ранее представитель министерства Мария Захарова выразила недоумение в связи с намерением городского совета Вашингтона.

Как ожидается, в Москве 25 февраля пройдет традиционное шествие в память о Борисе Немцове. Участники акции пройдут по центру столицы и возложат цветы на месте убийства политика.

Комментарии

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mmm_333 07 февраля 2018 | 10:09

Нормально.

mjolner666 07 февраля 2018 | 10:16

mmm_333:

кудлатого кобелька "русской демократии" непонятно кто и заказал.
Говорят все пули были разные.
То ли это чубайка за воровство немцовым средств СПС, то ли дочь Жанна, что бы наворованное пвпой не досталось Киевской шлюшке, может это навальный в борьбе за гранты и хомачий престол, может это муж Чичиковой за изнасилование жены с извращениями...
Нда-с... Вобщем, много кто хотел замочить вороватого придурка Борю.
Очень похоже на "Убийство в Восточном экспрессе" Агаты Кристи.

tour 07 февраля 2018 | 10:33

mjolner666:
Понятны мотивы раздачи всем без исключения спортсменам, участникам ОИ в Корее, презервативов аж по 37 штук каждому. Вот, были бы они своевременно в совке, вас тупых дятлов клавиатурных топили бы ещё до рождения в унитазе...

golodomor__ce_hohlokost 07 февраля 2018 | 10:44

Мелковато. Назло России сша могли бы переименовать целиком страну. Например: Соединённые Члены Немцова. Штаты именовались бы: рот Немцова, член Немцова, правая голень Немцова.

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:10

Зима накрыла Москву пушистым белым одеялом. Суетливые москвичи дружелюбно ворча, откапывают свои авто, дети играют в снежки, лепят снеговиков. Из чердачного окошка вышел кот и вышла кошка. Сильно жмурятся на свет, жадно лижут свежий снег. Но чу! Нездешним, не московским ледяным ветром вдруг пахнуло, и люди кутались в шубы, и поднимали воротники. Раздался гулкий, рокочущий гевалт. Со стороны американского посольства, с заднего его двора, из маленького сломанного биотуалета пронеслась чудовищная тень, и сдиким воплем "Мы здесь власть" исчезла в сторону реки Потомак..,

ura_123 07 февраля 2018 | 10:12

И какой адрес будет писать Машка танцовщица на конверте-Nemcov plaza?

golodomor__ce_hohlokost 07 февраля 2018 | 10:39

ura_123: Она будет писать - Нумерному мудачку Юрасику.

kir_pich_101 07 февраля 2018 | 10:13

Надо дать симметричный ответ!
Переименовать Лубянку в Немцова!
Пусть знают!

sbk 07 февраля 2018 | 10:13

В США даже недоумение Трампа и то никого не волнует.
А уж "недоумение Захаровой" - даже подумать страшно, каким словом оценивают...

vladimir1967 07 февраля 2018 | 10:13

Молодцы американцы. А вой кремлядей горит о непосредственной причастности власти к убийству Немцова.

pavel72 07 февраля 2018 | 10:59

vladimir1967: Вот и Родченков об этом недавно заявлял...

tour 07 февраля 2018 | 10:17

Чтобы и как Маруська не говорила, всё равно сверху - жопа. Да и какой она голос МИДа, она просто - свисток!

boda 07 февраля 2018 | 10:25

"..представитель министерства Мария Захарова выразила недоумение в связи с намерением городского совета Вашингтона" и станцевала под гангам стайл)))

drtomsky 07 февраля 2018 | 10:30

Если мы выздоровеем, то и в России будут и мост Немцова и площади Немцова.

oxlomon 07 февраля 2018 | 11:04

drtomsky:
Ключевое слово — “если”? ;)
Желаю вам скорейшего выздоровления и трезвоговзгляда на мир!
Только вот сомневаюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем: чтобы выздороветь, нужно обратиться к услугам хорошего врача (“Такого, как Путин, …” ©), забашлять ему приличного бабла, санитарный присмотр, опять же … А купировать симптомы Вашего недуга, тяффкая на всё и вся здесь, на «Эхе», ещё никому серьёзно не помогало.

midnightblues 07 февраля 2018 | 10:34

Доживем ли мы до того,что улицы вражеских городов будут названы именами главных резидентов-уничтоживших Рассею??
Когда появятся имена хасида Соловьева,резидента Лаврова ,и прочих славных ребят,выведших из северной папуасии все бабло?/

bratec_kot 07 февраля 2018 | 10:35

Каким бы не было мое и Ваше отношение к Немцову и его деятельности главным должно быть убеждение, что убивать людей не хорошо!!! Что убийц надо находить и наказывать. Но большинству россиян, увы и ах, это невдомек. А что касается Кремля - убивать несогласных это их политическое кредо. В принципе население и Кремль едины на ментальном уровне((((((

as_kv 07 февраля 2018 | 10:36

СПАСИБО АМЕРИКА! Он достоин.

lion64___3 07 февраля 2018 | 10:52

Так вот где будет наконец построен "немцово-дурицкий сортир"!

vargor 07 февраля 2018 | 10:58

Российское посольство со временем безусловно переедет в другое место. А настоящих убийц Рубио пусть ищет среди себе подобных. Это те, кому был выгоден фон Кремля на месте убийства для первых полос западных СМИ.

prostoykak000 07 февраля 2018 | 11:03

А в России и не знали, насколько это был великий политик, надежда всего народа...
Не, я понимаю, что нет отбросов, а есть кадры.
Но называть площадь в честь таких... Всё равно, если бы Германия назвала улицу в честь Власова, а Великобритания - в честь Тадеуша Комаровского.
С говном работать можно, но зачем такая публичность?

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