Несколько уличных акций в память о погибшем в Сирии военном лётчике прошли в российских городах
Около 150 человек собрались сегодня во Владивостоке у городского дома молодёжи, — передает «РИА «Новости». Курсанты училищ ВМФ, военные и местные жители почтили память Романа Филипова минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к памятнику погибшим в войнах приморцам. Согласовали ли организаторы массовой акции её проведение с городскими властями, — информагентство не уточняет. По закону, заявка на пикет должна быть направлена чиновникам не позднее, чем за 3 дня до его проведения, в случае же с митингами этот срок увеличивается до 10 суток. Во Владивостоке, между тем, именем майора, уже собираются назвать улицу — Роман Филиппов некоторое время служил в Приморье. С аналогичным предложением выступил и губернатор Калининградской области. Памятная акция также прошла накануне в Крыму. Как сообщает телевидение Севастополя, организована она была через социальные сети. Цветы вчера несли и к корпусу Министерства обороны на столичной Фрунзенской набережной.
Похоронят лётчика завтра в Воронеже, откуда он был родом.
Комментарии10
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marineru 07 февраля 2018 | 10:13
Я хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать....
antimrakobes 07 февраля 2018 | 10:17
Ой, как всё запущено! Ещё и улицу в его честь называть собрались! Дебилы, б..дь! (с).
ura_123 07 февраля 2018 | 10:22
Ещё похоронить не успели,а уже на костях пляски устраивают.
from_russia_with_boyaryshnik 07 февраля 2018 | 10:25
ura_123: В расеюшке обожают с трупами по улицам носиться . Язычники.
lom2011 07 февраля 2018 | 10:38
Воздушных боёв не было, как не было защиты территории России. Против путинских воздушных наёмников в Сирии никто не применял средства ПВО. Это первый случай.
Путинские воздушные наёмники бомбили тех и там, на кого и куда указывало их руководство, в свою очередь получавшее заказ из Москвы, от Путина через Шойгу.
Причём здесь героизм? Воздушный наёмник бомбил дома, больницы, школы. Под ударами бомбёжек погибали все, кто попадал под авиаудар - боевики, повстанцы, мирные жители, домашние и дикие животные.
Где здесь героизм?
А что было после того, как подбили путинский самолёт? Последовала жестокая бомбёжка. По данным западных источников, погибло около 100 человек, среди которых были дети.
Следует ожидать мщения со стороны родных погибших мирных сирийцев.
Все вопросы к Путину и его ОПГ. Это они приняли решение помогать Асаду.
protiv777 07 февраля 2018 | 11:03
lom2011: А слабо тоже самое об америкосах сказать, разбомбивших десяток стран?
ha12raz 07 февраля 2018 | 10:55
Чем службу нести да в конторах сидеть, прогулялись на 15 минут и смена засчитана и оклад идет.......мечта у них, чтоб таких акций побольше было.
oleg_kievlyanin 07 февраля 2018 | 10:59
А в РФ до сих пор прогноз погоды с информацией, способствует ли она полетам российской боевой авиации над Сирией передают? Или уже попустило?
zemljanka 07 февраля 2018 | 11:05
Соболезнования родным жертв безумных вождей.
protiv777 07 февраля 2018 | 11:05
Белоленточники, вот настоящий герой, а не тот кудрявый проходимец, которому вы поклоняетесь.