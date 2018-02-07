Несколько уличных акций в память о погибшем в Сирии военном лётчике прошли в российских городах

Около 150 человек собрались сегодня во Владивостоке у городского дома молодёжи, — передает «РИА «Новости». Курсанты училищ ВМФ, военные и местные жители почтили память Романа Филипова минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к памятнику погибшим в войнах приморцам. Согласовали ли организаторы массовой акции её проведение с городскими властями, — информагентство не уточняет. По закону, заявка на пикет должна быть направлена чиновникам не позднее, чем за 3 дня до его проведения, в случае же с митингами этот срок увеличивается до 10 суток. Во Владивостоке, между тем, именем майора, уже собираются назвать улицу — Роман Филиппов некоторое время служил в Приморье. С аналогичным предложением выступил и губернатор Калининградской области. Памятная акция также прошла накануне в Крыму. Как сообщает телевидение Севастополя, организована она была через социальные сети. Цветы вчера несли и к корпусу Министерства обороны на столичной Фрунзенской набережной.

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