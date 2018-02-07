Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты и воздушные силы

Таким образом Дамаск ответил на авиаудар со стороны Израиля.

О том, что израильские самолеты совершили налет на провинцию Дамаск, сообщили сегодня официальные сирийские СМИ. По их данным, ВВС Израиля бомбили военный научно-исследовательский центр в районе Джамрая. Западные спецслужбы полагают, что он занимается разработкой химического и биологического оружия. Информагентства пишут, что жители Дамаска слышали три взрыва. Никаких подробностей не приводится. Информации о возможных разрушениях или человеческих жертвах нет. Отмечается, что сирийским военным удалось уничтожить несколько ракет до того, как они достигли цели. В Дамаске назвали эту атаку «новым актом агрессии». В сирийской столице расценивают подобные действия с израильской стороны как оказание поддержки террористическим группировкам, против которых армия Башара Асада ведет войну. Израильская сторона пока эти заявления не прокомментировала.

На исследовательский центр в Джамрае уже не первый раз осуществляются атаки. Ранее сирийские военные их также приписывали Израилю.