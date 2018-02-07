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10:02, 07 февраля 2018

Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты и воздушные силы

Таким образом Дамаск ответил на авиаудар со стороны Израиля.

О том, что израильские самолеты совершили налет на провинцию Дамаск, сообщили сегодня официальные сирийские СМИ. По их данным, ВВС Израиля бомбили военный научно-исследовательский центр в районе Джамрая. Западные спецслужбы полагают, что он занимается разработкой химического и биологического оружия. Информагентства пишут, что жители Дамаска слышали три взрыва. Никаких подробностей не приводится. Информации о возможных разрушениях или человеческих жертвах нет. Отмечается, что сирийским военным удалось уничтожить несколько ракет до того, как они достигли цели. В Дамаске назвали эту атаку «новым актом агрессии». В сирийской столице расценивают подобные действия с израильской стороны как оказание поддержки террористическим группировкам, против которых армия Башара Асада ведет войну. Израильская сторона пока эти заявления не прокомментировала.

На исследовательский центр в Джамрае уже не первый раз осуществляются атаки. Ранее сирийские военные их также приписывали Израилю.

Комментарии

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vezdehod 07 февраля 2018 | 10:08

Если бы Сирия сбила хотя бы Одну израильскую ракету. то -давно бы выкатила снимки в интернет.

oo0oo 07 февраля 2018 | 10:17

Если Израиль осуществляет акт агрессии против суверенного государства, разумно было бы нанести мощный удар по пусковым установкам на территории агрессора.

mjau 07 февраля 2018 | 10:25

oo0oo: Сирия не суверенное государство, а зависимое от Ирана и России, поэтому решение об ударе по территории Израиля находится не в Сирии.

dokolle 07 февраля 2018 | 10:51

Интересно, когда самолеты бомбят их принадлежность определить никак не могут, а как ракета - так сразу известно чья и откуда. Выходит ракеты больше самолетов и летают медленно-медленно.
Наш детский сад предлагает всем врагам сразу сдаться, а мы за это научим вас всех нашу родину любить.
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы Пионеры — дети рабочих!
Близится время светлых годов,
Клич пионеров — всегда будь готов!

mayk19 07 февраля 2018 | 10:57

dokolle: Смешно другое-оказывается ПВО Сирии умудрилось атаковать ракетами С200 и сбить в небе над Ливаном-израильские ракеты самолетные ракеты
воздух-земля?
То есть не самолеты , а ракеты от них-и это с помощью противосамолетных ракет-смешные СМИ на МО России похоже...Оно тоже уже три раза в Сирии всех победили...

polsan 07 февраля 2018 | 10:32

oo0oo: иди со своей балалайкой и боярышником, купленным на честно заработанные 11,80 окунись в мир скреп и других фантазий! ))

puteshestvennik 07 февраля 2018 | 10:38

oo0oo: Руки коротки

vezdehod 07 февраля 2018 | 10:39

oo0oo:
Если Израиль осуществляет акт агрессии против суверенного государства, разумно было бы нанести мощный удар по пусковым установкам на территории агрессора.
================================================================================
Так за чем же дело - попробуйте, если получится. А, так подметайте своим "помелом" тротуары.

meteor9 07 февраля 2018 | 10:44

oo0oo: кто хочет тот и бомбит там, кто хочет тот и стреляет. Все против всех.

zor 07 февраля 2018 | 10:50

oo0oo: Все арабские страны,которые пытались "нанести мощный удар по пусковым установкам на территории агрессора" по руководством бездарных советско\российских военспецов ,кончили одинаково.

Кстати,почему то я не вижу в действии ни С-400,или на худой конец С-300.Про "Булаву" я молчу,не хочу сыпать соль на раны.

Кто то видел эти ракеты в действии?

skier64 07 февраля 2018 | 11:02

oo0oo: шестидневная война ничему не научила?

mayk19 07 февраля 2018 | 11:02

oo0oo: Так ведь турки уже месяц совершают акт агрессии против Сирии...на Африн наступая...
Кстати Су25-сбит протурецкой группировкой в Идлибе-поддерживаемой Турцией и ею вооружаемой...И потому то и тело летчика турки помогли вернуть и обломки самолета тоже Россия просит помощи у Турции в возвращении...
Опять Эрдоган нанес удар но не в спину и не кинжалом?

vbgolub 07 февраля 2018 | 10:08

Российские военные правильно делают, что разрабатывают химическое и биологическое оружие не в России, а на территории другого государства.

clandestino 07 февраля 2018 | 10:08

Как можно атаковать ракеты силами ВВС? Как ракеты вообще можно атаковать? Их можно перехватить. Предполагаю, что выпускающие не знакомы с такой грамматической категорией как страдательный залог.

supergidius 07 февраля 2018 | 10:23

clandestino: можно

tovarich67 07 февраля 2018 | 10:09

Евреи просто не ждут пока по ним врежут химией или биологией абьют первыми. Прям как вова учил

pomeranche 07 февраля 2018 | 10:11

А говорили что Российские ПРК закрыли небо над Сирией. Либо это сделано по согласованию с Москвой либо Израильтяне научились подавлять эти хваленые СС400. Я думаю последнее раз их уже стали продавать членам НАТО

kaputvsemu 07 февраля 2018 | 10:32

pomeranche: фанерная "Армата", надувные "Тополя"... про СС400 вообще промолчу.

oldpartizan 07 февраля 2018 | 10:51

pomeranche: израильтяне атакуют там , где земля круглая))))

plidurok Андрей Филимонов 07 февраля 2018 | 10:11

"...расценивают подобные действия с израильской стороны как оказание поддержки террористическим группировкам..."
Такие клише могут изготовить только в Российском МИДе.

archibald_dandy_esquire 07 февраля 2018 | 10:14

Дамы и господа,
Башар Асад при тихом содействии РФ утверждает право на производство и применение запрещённого химического оружия.
КНДР при тихом содействии РФ утверждает право стереть Японию и США "в ядерную пыль".
Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу кто ты.

bekipp 07 февраля 2018 | 10:15

Как? Там всё ещё стреляют? А нам президент наш сказа, что мы уже три раза там всех победили. И кому верить? Непонятно.

from_russia_with_boyaryshnik 07 февраля 2018 | 10:21

bekipp: А кто ваш "президент"? Вот это смешное низкорослое недоразумение с кучей комплексов и офуительным самомнением ?

boda 07 февраля 2018 | 10:16

"Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты и воздушные силы" - это типа шли на таран, ну а как же тогда С-400? Опять проморгали или там муляжи ПВО стоят)))

klukvik 07 февраля 2018 | 10:22

"Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты" - методом тарана?

vladimirgornitsky 07 февраля 2018 | 10:24

Заголовок не соответствует сути произошедшего. Атаковали (предположительно, официального подтверждения нет) израильтяне. И атаковали, судя по всему, успешно, поразили намеченную цель. А сирийцы лишь защищались, причем неудачно: удар был по сирийскому объекту был нанесен, а никаких подтверждений того, что была сбита хотя бы одна израильская ракета, не имеется.

stagla 07 февраля 2018 | 10:39

vladimirgornitsky:
Забавная такая логика риторики:
- Нет подтверждений что сбита хоть одна ракета - значит не сбита.
- Нет подтверждений о поражении целей израильтянами - значит успешно поразили.

gonduras_on_kolima 07 февраля 2018 | 10:46

stagla: Видишь ли, пацак, до сих пор все подобные инциденты заканчивались именно так: израильские F-35 погуляли под носом у сирийских С-400, поразили заданные цели и спокойно полетели домой.
В этот раз все условия очередного эксперимента были те же, так почему должен быть другой результат?
Только потому, что один ватник в каментах на Эхе так захотел?
Поверь мне, клоун, этого мало.

polsan 07 февраля 2018 | 10:30

Что могут "атаковать", (хотя ракеты атаковать невозможно), вообще сирийские войска на самом деле, а?! ) Только свой народ они могут атаковать химическим оружием!!!
А израильтяне им не дадут это точно, дальше проводить исследования и производство у себя под боком всего этого дерьма,

И будет это так, как это было с иранскими умниками, которые бы тоже фиг что бы произвели бы на свет без посторонней помощи. Проснуться и вместо их производства будет одна большая воронка и идите дальше жалуйтесь в ООН!!

midnightblues 07 февраля 2018 | 10:30

Теперь остатки асадовцев ждет полное уничтожение

prade 07 февраля 2018 | 10:31

Израиль бомбит заводы химического оружия в Сирии, а Асад заявляет, что Израиль этим поддерживает террористов. Каким же образом уничтожение химического оружия может поддерживать террористов?

kaputvsemu 07 февраля 2018 | 10:34

prade: Восток - дело тонкое...

gregor 07 февраля 2018 | 10:32

Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты
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Молодцы ...., меньше шансов стало ,что эти заводы выпустят взрывчатку ,которая взорвётся и в Российских городах в метро ,автобусах и автомобилях .

zemljanka 07 февраля 2018 | 10:44

Миру мир. И разоружение.
Воякам всегда неймется.
И как-то пачками людоеды активизируются.
А людоед Асад 7 лет воюет со своим народом.

ys171717 07 февраля 2018 | 11:04

Молодцы евреи, без лишнего трепа спокойно и точно уничтожают сирийских и иных людоедов и их пособников.

snagging 07 февраля 2018 | 11:05

В Сирии сейчас интервенты, как в России была Антанта для борьбы с большевиками.

ostanovka 07 февраля 2018 | 11:25

Хана Асадику.

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