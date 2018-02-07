Самая мощная космическая ракета запущена этой ночью в Америке

Частная компания Спейс Экс провела успешные испытания, и ракета, на борту которой электромобиль из личного гаража создателя Илона Маска, летит сейчас по направлению к Марсу.

Россия пока не может на равных тягаться с Америкой в освоении космоса, признал сегодня в интервью Эху зам.пред думского комитета по науке Олег Смолин. Государственные телеканалы сегодня в утренних выпусках новостей лишь вскользь упоминают об успешном запуске уникальной ракеты в США.