Самая мощная космическая ракета запущена этой ночью в Америке
Частная компания Спейс Экс провела успешные испытания, и ракета, на борту которой электромобиль из личного гаража создателя Илона Маска, летит сейчас по направлению к Марсу.
Россия пока не может на равных тягаться с Америкой в освоении космоса, признал сегодня в интервью Эху зам.пред думского комитета по науке Олег Смолин. Государственные телеканалы сегодня в утренних выпусках новостей лишь вскользь упоминают об успешном запуске уникальной ракеты в США.
Комментарии37
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vilingrad 07 февраля 2018 | 10:04
Глагол с отрицанием "не может" все чаще встречается с существительным Россия. Эпоха Вовы Наполшестого продолжается...
ginbin_ 07 февраля 2018 | 10:07
vilingrad: Ждём комментария великомудрого рогозькина, о том что наш батут ещё всем покажет. А пока продолжаем надувать батут и щёки.
shicotus_live 07 февраля 2018 | 10:36
Эхо, как всегда недоговаривает)))
Не все прошло гладко.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска, сделанное им на пресс-конференции.
Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли
Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли
На ускорителе, согласно озвученным данным, сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час. При этом планировалось, что блок должен был приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX во вторник успешно отправилась в первый тестовый полет, в ходе которого в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании Илона Маска.
pavelmistery 07 февраля 2018 | 10:55
Ничего, скоро мы создадим сверхтяжелый батут и Рогозин самолично испытает его ))
shicotus_live 07 февраля 2018 | 11:12
pavelmistery: Ничего, скоро мы создадим сверхтяжелый батут и Рогозин самолично испытает его ))...
______________________________
А потом, когда очередное чудо Маска рванет не старте, будет на этом батуте американцев на орбиту катать. )) А то они сами до нее не доползают)))
na555 07 февраля 2018 | 10:58
shicotus_live: В смысле запуск не засчитан и Россия впереди планеты всей?
alexandr_l 07 февраля 2018 | 11:01
shicotus_live: Не все прошло гладко.
Вы правы. Но до таких ошибок на испытательных полетах , нам лет 30.
Мы не умеем сегодня возвращать для многоразового применения ни разгонных блоков, ни ускорителей. Маск это освоил. А испытания - для того, чтобы выявлять и устранять ...
shicotus_live 07 февраля 2018 | 11:06
alexandr_l: Мы не умеем сегодня возвращать для многоразового применения ни разгонных блоков, ни ускорителей. Маск это освоил....
________________________________
Во первых, Маск это пока не освоил. У него через раз случаются аварии.
А во вторых, насколько знаю, от возвращения разгонных блоков у нас отказались в 70-е. Главные проблемы такой схемы в том, что а) даже при успешном возвращении возникают микротрещины. которые потом могут привести к катастрофам б) неизбежное утяжеление разгонного блока, что снижает полезную нагрузку.
alexandr_l 07 февраля 2018 | 11:14
shicotus_live: Всё понятно, не о технике - о вас.
Мы ВСЕ можем, если захотим. Тут не пожелали.
А американцы идут по ошибочному пути, этом нам было ясно 50 лет назад.
shicotus_live 07 февраля 2018 | 11:23
alexandr_l: Я не сказал, что американцы идут по ошибочному пути. Это пока неизвестно Об этом можно говорить только когда эти пуски Маска будут регулярными. Может быть современные технологии и позволят жить этой схеме.
noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:04
Зато крымнаш, бомбить воронеж, 11.80, рашка - всё! Шах вам в пах,ватнике!!!
gregor 07 февраля 2018 | 10:05
Самая мощная космическая ракета запущена этой ночью в Америке
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Подумаешь .......... ,а в России полицейский пожаловался , что его Навальный по коленке ударил .. и запросил полицейский за это квартиру и орден из рук Солнцеподобного .
Вот где прогресс и адекватность , а там ..ракета какая -то .. ,дороги хорошие ...
litovec55 07 февраля 2018 | 10:21
gregor: Вот где прогресс и адекватность ,
Каждый хомячок- бездельник, сидя на диване, очень живо интересуется: А где ПРОГРЕСС?
piterjanis 07 февраля 2018 | 10:08
Россия и не претендует на мировое господство как США.
evgenitsk 07 февраля 2018 | 10:37
piterjanis:
piterjanis
07 февраля 2018 | 10:08
"Россия и не претендует на мировое господство как США."
Да ты што! Думаю твой Пукин с тобой не согласится. А кто чужой полуостров давеча аннексировал, США, али Россия?А вообще вспомни басню "Лиса и виноград", импотент и не может претендовать на роль героя- любовника!
piterjanis 07 февраля 2018 | 10:52
evgenitsk: Пукин ваш бох
hanghin 07 февраля 2018 | 10:11
года два-три назад пендосы открыли новую огромную планету в солнечной системе
ну и где она?
все эти сказки про американские ракеты, летают на мкс они на наших
ura_123 07 февраля 2018 | 10:16
hanghin: Точно! На ваших!!!
Вот только еду,кислород и т.д. на ракетах Маска.
Которые ещё и возвращаются на землю...
condor00 07 февраля 2018 | 10:24
ura_123: hanghin В этом и сущность здравых умом людей: в кооперации, в разделении труда, в свободной иммиграции людей, во взаимовыгодном сотрудничестве. Но, увы, эта "калитка" (возможность) со стороны России закрывается... Но надеюсь, очень не надолго!
evgenitsk 07 февраля 2018 | 10:49
hanghin: "все эти сказки про американские ракеты, летают на мкс они на наших"
Да их вообще не существует, если бы не самолёты, на которых все летают, не машины, на которых все ездят и не комп, на котором ты строчишь свои тупые высеры!
nikita_troitsk 07 февраля 2018 | 10:51
hanghin: Летают пока на наших, но это временно и за свои бабки. А не станет скоро этих бабок и не будет ни Союзов, ни бабок на все остальное. Останется один ГЛОНАСС.
condor00 07 февраля 2018 | 10:13
Если машина не снята с регистрации, то налог на неё будут платить все поколения Маска? Предлагал же ему отказаться от такой головной боли и пригнать её мне...:))
sofist22 07 февраля 2018 | 10:28
condor00: Очень глубоко мыслите! Однако,мне показалось, что американцы намекают, мол, кто первым доберется до Марса своим ходом, тот может автомобиль забрать себе.
ura_123 07 февраля 2018 | 10:14
А в рассеюшке зафиксирован самый громкий разрыв пуканов у патриотически настроенных граждан!
vasya_von_smetankin 07 февраля 2018 | 10:16
А зато... а зато у нас есть Рогозин!
Отправьте его на этой ракете на Марс, ну пожалуйста!
igor20012 07 февраля 2018 | 10:16
Уж лучше Илон Маск запустил в космос рогозина-в 1000 раз больше пользы было бы. И пусть он там летает-летает-летает... Главное, чтобы в России этого гада не было, а марсиане пускай с ним сами разбираются.
molchun 07 февраля 2018 | 10:17
Ну не совсем успешно. Центральный разгонный блок разбился при посадке.
natayak 07 февраля 2018 | 10:18
Вскользь упомянули - уже хорошо. В совке такие вещи вообще скрывались.
sg68g 07 февраля 2018 | 10:22
Забавно читать Ценсрань. Скаклы пишут что это чуть ли не совместный украино-американский проект. Там какую то байду на АН-124 подвезли (скаклы упорно называют Советский "Руслан" украинским самолетом)
kriimsdyk 07 февраля 2018 | 10:32
sg68g: в Рашке и такого нет
puteshestvennik 07 февраля 2018 | 10:31
А нашу Ангару похоже успешно похоронили увы.
maphusail 07 февраля 2018 | 10:42
puteshestvennik:
Если бы не было Ангары, то скорее всего не было бы части трудовых коллективов, ею занимавшихся. Под неё платили зарплаты, на ней учили молодых специалистов. Осталось захотеть довести её до ума.
drtomsky 07 февраля 2018 | 10:36
Жду комментарии батутиста Рогозина.
harmensz 07 февраля 2018 | 10:41
Американцы самую мощную ракету запускают, а в газовой рашке гэбистского карлика у 30% населения и в 21-м веке газа нет и в путинские больницы они ложатся со своим бинтом и пластырем.. Картина маслом..
gregor 07 февраля 2018 | 10:59
harmensz:
Вы правы .
Мой знакомый написал , что сломал руку ,так в поликлинике ему сказали ;-" Принесёшь марлю ,бинты и раствор для гипсовый , тогда наложим на руку гипсовую повязку .
Зарплата сечиных миллион долларов в день ,если не в час , ВЕТЕРАН ВОВ 100 летний ,стоит в очереди на квартиру с удобствами ,
а 86 % большинства ,за этот маразм голосуют .
Не страна ,а зазеркалье с бездорожьем .
Классик прав .
fak73 07 февраля 2018 | 10:58
Не "пока не может", а "УЖЕ НЕ МОЖЕТ"!
Сборище бездарей и ворья во власти!!!
xuato 07 февраля 2018 | 11:36
Без освящения, без иконы, без православных батюшек? Что делают беспредельщики. РФ запустит, на зло либералам, автомобиль "Калину", пусть летит ласточкой по просторам Вселенной радует телескопы астрономов.