Вместо Александра Жукова на сессии МОК сегодня выступал Хуан Антонио Самарранч

Он докладывал о подготовке к Олимпиаде 22 года в Пекине. Изначально планировалось выступление российского представителя по этому вопросу. Но Александра Жукова на сессию МОК в этот раз не пригласили из-за дисквалификации в связи с допинговым скандалом.

