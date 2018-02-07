Вместо Александра Жукова на сессии МОК сегодня выступал Хуан Антонио Самарранч
Он докладывал о подготовке к Олимпиаде 22 года в Пекине. Изначально планировалось выступление российского представителя по этому вопросу. Но Александра Жукова на сессию МОК в этот раз не пригласили из-за дисквалификации в связи с допинговым скандалом.
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vilingrad 07 февраля 2018 | 10:01
Русофобы опять не дали русскому слову на ушах повиснуть! Доколе! Патрики пригожинские призывают засудить их на миллионы долларов! Подтянем штаны и засудим!!!