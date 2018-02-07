Иностранные авиакомпании могут быть допущены к внутрироссийским перевозкам

На такой шаг власти могут пойти на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. В интервью газете «Известия» он признал, что возможностей отечественных авиакомпаний в пиковый период может не хватить.