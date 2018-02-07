Иностранные авиакомпании могут быть допущены к внутрироссийским перевозкам
На такой шаг власти могут пойти на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. В интервью газете «Известия» он признал, что возможностей отечественных авиакомпаний в пиковый период может не хватить.
Комментарии7
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vasyakirin 07 февраля 2018 | 09:36
Зачем создавать конкуренцию супржетам100?, дайте заработать аэрофлоту!
andre_klimov 07 февраля 2018 | 09:46
vasyakirin:
А разве в "Таджикских Авиалиниях" не тот же Су-Перджет? Бомбилы на тех же "Ладах" ездят - и ничего...
post_v 07 февраля 2018 | 09:44
а РЖД справится?
или "Беларуская чыгунка" в помощь ?
kup1964 07 февраля 2018 | 09:48
Вау....Своим не выгодно за гроши работать?
archibald_dandy_esquire 07 февраля 2018 | 10:23
kup1964: " Своим не выгодно за гроши работать? "
Уважаемые дамы и сэры,
свои стремятся работать в Китае, где больше платят и более комфортные условия труда.
vilingrad 07 февраля 2018 | 09:50
Что-то все-таки с этим чемпионатом не так...
kochar 07 февраля 2018 | 09:54
Постепенно и уверенно идём ко дну.