Срок ареста бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга сегодня может быть продлён
Марата Оганесяна обвиняют в крупном хищении при строительстве стадиона «Арена». По этому делу проходят ещё несколько человек. Под арестом экс-чиновник находится с осени позапрошлого года, напоминает агентство ТАСС.
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pepetz 07 февраля 2018 | 10:24
Самый уютный стадион страны обошелся «Локомотиву» в 60 млн. долларов и был отсроен на востоке Москвы за два с половиной года. На бюджет новой питерской арены можно было бы построить 23,3 таких стадиона.