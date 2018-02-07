Новая налоговая амнистия может быть продлена в России с 1 марта
Сегодня Госдума рассмотрит проект соответствующего закона. Депутаты торопятся и намерены голосовать по документу сразу в двух чтениях. Предполагается, что под амнистию попадут, в частности, счета россиян в зарубежных банках, указанные в декларации и закрытые.
Комментарии5
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sm59 07 февраля 2018 | 09:43
Пойман, но не вор!!!
Новое слово в юриспруденции. "Русский мужик хитер и смекалист!!!"
ruderpost 07 февраля 2018 | 09:51
именно торопятся
askol2016 07 февраля 2018 | 10:13
ruderpost: ...торопятся, пока счета "опущенных" путинистов не заморозили
antimrakobes 07 февраля 2018 | 09:55
Неее, пока Фюрер у власти, эта херня будет продолжаться!
wuwer 07 февраля 2018 | 11:01
Про это говорил Путин ?
За этими 200 из санкционого списка стоит Россия
Их наказание, обернётся наказанием всей России
Продолжаем узаконивать ограбление?