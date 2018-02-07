Новая налоговая амнистия может быть продлена в России с 1 марта

Сегодня Госдума рассмотрит проект соответствующего закона. Депутаты торопятся и намерены голосовать по документу сразу в двух чтениях. Предполагается, что под амнистию попадут, в частности, счета россиян в зарубежных банках, указанные в декларации и закрытые.