Несмотря на протесты общественности, президент Польши подписал закон, регулирующий оценки Второй Мировой войны
В частности, он вводит уголовное наказание за высказывания об участии поляков в холокосте. Президент Анджей Дуда не исключает, что в Закон ещё будут внесены коррективы.
Категорически против Закона выступили многие представители польской интеллигенции. Также им возмущены в Израиле и на Украине.
Комментарии10
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mjolner666 07 февраля 2018 | 09:41
Похоже, поляки что то знают про то, что холокоста не было, - иначе с чего бы евреям было убивать своих праведников Мира Бернадота и Валенберга?
vasilevich58 07 февраля 2018 | 10:10
Поляки - нация, одолеваемая комплексом неполноценности.
sg68g 07 февраля 2018 | 09:41
3 миллиона евреев из проживающих на территории Польши кто то уничтожил, но высказываться об этом нельзя..
Скаклам надо в ответ внести наказание за отрицание геноцида бандеровцев.
liberal_vulgaris 07 февраля 2018 | 09:44
Бывший министр обороны украинды уже пообещал полякам восстание украинских гастарбайтеров и проституток. Кичливые паны даже не заметят как окажутся в оккупации :)
vyk_usguy 07 февраля 2018 | 09:50
Там еще про уголовную наказуемость восхваления бандеровских ублюдков сказано. Уроды в укровласти пердят от злобы, наверное
grigorcar 07 февраля 2018 | 10:02
стирание памяти.
gregor 07 февраля 2018 | 10:13
Не помнящие родства ........ ,как и некоторые в одной очень "великой" страны .
Когда вертухаи от власти, уничтожали собственный народ в гулагах , а теперь восславляют упыря сталина и голосуют за ему подобное и такое же будущее .
Это и называется не помнящие родства .
andreyoo 07 февраля 2018 | 10:32
Несмотря на протесты общественности, ...
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А что были протесты общественности? Какой? Польской? ;))) Или украинской? Так украинский президент и не подписывал.
andreyoo 07 февраля 2018 | 10:36
Как оригинально подана новость!
"... вводит уголовное наказание за высказывания об участии поляков в холокосте. ...
Также им возмущены в Израиле и на Украине."
И типа на Украине возмущены наказанием за высказывания об участии поляков в холокосте. ;)))
А между тем, на Украине возмущены отнюдь не этим.
andreyoo 07 февраля 2018 | 10:42
andreyoo: Надо и в России ввести подобный закон. Чтоб соответствовать передовым европейским странам. О наказании за героизацию бандеровцев. И сделать также его экстерриториальным.
Прошелся под портретом Бандеры... упс!... в Россию на заработки нельзя. Только в Польшу ... ;))) ... ах, да!... в Польшу тоже нельзя! ... Придется быть патриотом до конца, работать дома.