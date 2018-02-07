Несмотря на протесты общественности, президент Польши подписал закон, регулирующий оценки Второй Мировой войны

В частности, он вводит уголовное наказание за высказывания об участии поляков в холокосте. Президент Анджей Дуда не исключает, что в Закон ещё будут внесены коррективы.

Категорически против Закона выступили многие представители польской интеллигенции. Также им возмущены в Израиле и на Украине.