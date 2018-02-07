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09:30, 07 февраля 2018

Россия начала возвращать на родину северокорейских трудовых мигрантов

Таким образом Москва выполняет требования резолюции Совета Безопасности ООН. Российский посол в КНДР Александр Мацегора сегодня сказал, что отправка домой северокорейских рабочих будет серьёзным ударом по нашей экономике.

Комментарии

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vasyakirin 07 февраля 2018 | 09:34

Так поменяйте им гражданство, что б удар не был смертельным для экономики РФ...

book_publisher 07 февраля 2018 | 09:59

vasyakirin:
А что ж не наложили вето при голосовании в Совете Безопасности?
И вообще, голосовали "За"...

book_publisher 07 февраля 2018 | 10:01

book_publisher:
Ничего от этой высылки российской экономике не грозит. Посол просто подсластил горькую пилюлю...

sekretniy_fizik 07 февраля 2018 | 10:10

"Серьезным ударом"...Ах-ха-ха... Лес что ли в дальневосточной тайге валить некому будет? Да не беда, а наши небратья-нерабы то на что? Да моментом заменят одни гастарбайтеры-цеэвропейцы других, северокорейских. Чем в европах сортиры драить да на польских плантациях спины гнуть в качестве бесправных нелегальных рабов, лучше уж в России лес валить в статусе вполне законного трудового мигранта. Верно, Эхонько?

vasilevich58 07 февраля 2018 | 10:13

В политических разборках крайними ожидаемо оказались несчастные, полуголодные мигранты.

sekretniy_fizik 07 февраля 2018 | 11:18

Эхо, тут вот на многих новостных сайтах сообщают, будто бы возвратная ступень ( центральная ) хваленой тобой ( в твоем утреннем сообщении ) ракеты Илона Маска в океан нае...нулась. То правда или брешут? А может Маск решил заодно с доставкой своего авто на орбиту и наши спутники на дне океана поискать? Ты там узнай у него поточнее. Не забудь нам сообщить, ежели чего разнюхаешь.

porvana_v_klochya 07 февраля 2018 | 11:31

sekretniy_fizik: Раз наше Эхо об этом не пишет, значит ничего подобного со ступенью ракеты Маска не было. Вы что, не доверяете Эху? Самому объективному и правдивому СМИ не только в РФ, но и во всем мире? Эхо, ну как я отбрил этого наглого физика? Технично?

bobiksdoh 07 февраля 2018 | 09:47

Ну, как же так!? Неужели легли под пиндосов? Из-за какой-то пиндосии кидают стратегического партнера...((( Нескрепно все это, нескрепно.

porvana_v_klochya 07 февраля 2018 | 10:27

bobiksdoh: Дурилка ты картонная, это санкции Совбеза ООН, за которые голосовала в том числе и Россия. Потому то она их и выполняет, что они абсолютно законны, т.к. были приняты в полном соответствии с уставом ООН. В отличие от односторонних санкций твоих, как ты выразился, пиндосов, в отношении других стран. Которые являются незаконными. И с которыми Россия не раз посылала твоих пиндосов нах, накладывая вето в Совбезе.

andre_klimov 07 февраля 2018 | 09:48

А под "нашей экономикой" он имеет в виду - какую?

andre_klimov 07 февраля 2018 | 09:58

andre_klimov:
О, нашёл с ленты РИА Новости. Надо бы новостникам "Эха" хвоста накрутить за такое цитирование (ау, ААВ?!). Вот цитаты:

"Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать". Ого! Какое признание! Оказывается 35 тыщ севкорских гастеров являются значительным фактором российского производства? А я-то надеялся, что это по севкорской экономике удар...

"Россия ежегодно выдает гражданам КНДР 12-15 тыс. виз, 90% из которых — краткосрочные рабочие визы. По его словам, всего в России работали около 35 тыс. северокорейцев, в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности" Мнэ... СБ ООН создал россиян 35 тысяч новых рабочих мест? :)

"рабочим из КНДР платят в среднем столько же, сколько и гражданам России, а с одной зарплаты такого рабочего «кормятся 13 членов его семьи». Посол уточнил, что на руки эти рабочие получают 40-50% от зарплаты, а остальное идет властям Северной Кореи". Упс... Фактически, посол признал, что финансово снабжает подсанкционные корейские власти не мигранты, а российские источники? Не сами же мигрантыотсылают часть зарплаты- они уже получают редуцированную зарплату. Хотя, вполне возможно, что потом и с этих денег идут отчисления тоже.

len56 07 февраля 2018 | 09:50

Пора отправлять россиян на стройки пятилетки...
Зажрались,товарищи!
Пора менять власть олигархов на власть коммунистов!

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:00

А хохлов заробитчан из страны агрессора дустом не вытравишь!

gregor 07 февраля 2018 | 10:01

Россия начала возвращать на родину северокорейских трудовых мигрантов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему не работает большинство Россиян ?
Почему нЕкому улицы убирать и дома строить ?
Ведь 146 миллионов всё же .
За воров и жуликов 86 % , а это около 100 миллионов , голосуют , а улицу подмести надо таджика приглашать или северо корейца ?
Так получается , что за власть воров и жулья ,голосуют лоботрясы и тунеядцы ?
А как ещё это квалифицировать ? Именно так и есть .
Сами не могут даже на митинг прийти за властей тех же , надо на автобусах привозить , и рассказать что орать и где хлопать .
Ну и большинство .. , однако .... .. Ужас ,позорище какое .

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:12

gregor: Начни с себя, барсучонок. Или тебе платят за написание глупостей? Много улиц подмёл сегодня?

olgkiev 07 февраля 2018 | 10:20

noxepy_1488: вот ты туда и пойдешь, да и разница не велика - что языком , что метлой мести:-)

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:23

olgkiev: Не дорого же вы себя цените))

olgkiev 07 февраля 2018 | 10:32

noxepy_1488:
Масик, мой у меня батя работал дворником и после инсульта не уволился - врт мне года четыре приходилось
зимой вставать пораньше и убирать снег , а потом ехать на основную работу и ничего корона не свалилась. А ты обломушка , наверное и выключатель не поменяешь ? Как ж@па от сидения на стуле большая выросла - интеллигент клацанья по клавишам ?
Повторяю - ты улицы и пойдешь мести когда пригожинскую контору разгонят. На другое ты не годен.

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 10:49

olgkiev: Ооооооо! Да ты мужыыык!!!! Небось и унитаз можешь заменить? Неужели, поросёночек, ты реально считаешь умение ковырять говно поводом для гордости?

olgkiev 07 февраля 2018 | 10:54

noxepy_1488:
Я то нет.
А вот ты такое пишешь как будто ты (да и не только ты хватает таких у вас на ул. Оптиков) прям "рыцари духа" что и не какаете , а если какаете то зефиром, а на деле натупленые дети в свои 30 лет.

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 11:03

olgkiev: Котик, какой ты умный (это ирония)! На самом деле, то, как ты ведёшься, и твоя страсть к постановке диагнозов на расстоянии, говорит об обратном. Заштампованное сознание, оно, поверь, до добра не доведёт.

olgkiev 07 февраля 2018 | 11:09

noxepy_1488: :-))) смотри - разоткровенничался:-)))
Вот это уже ближе к телу, я рад что удалось тебя разозлить:-))

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 11:13

olgkiev: О чём ты, котик? По-моему, ты не туда ответил.

olgkiev 07 февраля 2018 | 11:18

noxepy_1488: расскажи ещё что нибудь о себе...

noxepy_1488 07 февраля 2018 | 11:19

olgkiev: Зачем, поросёночек?

olgkiev 07 февраля 2018 | 11:33

noxepy_1488:

andy66 07 февраля 2018 | 10:06

А как они оказались на территории РФ?

pepetz 07 февраля 2018 | 10:08

Эх, ма. А они только что признали Крым Российской территорией.
Ни с кем дружить не получается.

ipaul 07 февраля 2018 | 10:15

Северные корейцы ездят батрачить в Россию, а россияне - в Южную Корею. Ирония судеб)))

kaminas 07 февраля 2018 | 10:20

Россия начала возвращать на родину северокорейских трудовых мигрантов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жрать, хоть на дорогу, дали ?

old44 07 февраля 2018 | 10:26

а как щёчки надували - "Россия отказалась соблюдать санкции США против КНДР. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов пояснил, что у России нет никаких обязательств по их исполнению. По этой причине российские органы власти и правопорядка не будут депортировать граждан Северной Кореи, попавших под односторонние американские санкции против страны."

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