США откладывают испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты
Это связано с Олимпийскими Играми, которые открываются послезавтра. О решении военных перенести запуск сообщает телеканал CBS. Испытания планировалось проводить на Тихоокеанском побережье США.
Комментарии3
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skolzki 07 февраля 2018 | 09:09
Все бабло разворовали , распилили в то время когда 60 миллионов американцев живут за чертой бедности , фу мерзота ))) кстати хохлики , тузику своему Леньке Краснопольскому приветики передавайте , земля ему асфальтом ))))))
daos15 07 февраля 2018 | 09:09
А тут из под стола появляется неожиданно Маск, из неизвестного аппарата))) И обещает провести испытания)
stagla 07 февраля 2018 | 10:45
Слили все государственные бабки Маску и прочим виолончелистам и саксофонистам. И он на них запустил в космос свою личную тачку.
И теперь на государственные проекты не хватает денег и приходится выдумывать отмазки.